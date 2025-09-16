Δώρα Παντελή: Η επιπλοκή μετά τη γέννα- «Οι γιατροί είδαν μια αιμορραγία»

«Ο πλακούντας είχε μείνει κολλημένος μέσα στη μήτρα κι είχε φάει μέρος της»

Δώρα Παντελή: Όσα αποκάλυψε για την επιπλοκή που είχε αφότου γέννησε/ Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για την καθημερινότητά της μετά τη γέννηση του γιου της, που είναι ενάμιση μηνός, αλλά και την επιπλοκή που είχε μετά τη γέννα μίλησε η Δώρα Παντέλη

Δώρα Παντέλη: Αποκάλυψε πότε θα γίνει η βάπτιση του νεογέννητου γιου της

«Εγώ δεν το έχω πιστέψει ακόμα. Με είχαν προειδοποιήσει αρνητικά, ότι δε θα κοιμάσαι… κτλ. Είναι μια χαρά, είναι τέλειος, είναι πολύ βολικός. Έχει πρόγραμμα, είναι πειθαρχημένο το μωρό, ξυπνά κάθε τρεις ώρες», παραδέχτηκε στο Happy Day η αθλητικογράφος. 

«Είχα πάρα πολύ άγχος για τη διαδικασία, γιατί έπρεπε να πάω με ραντεβού, να γεννήσω με καισαρική, γιατί είχαμε μία μικρή επιπλοκή. Το παιδί δεν ήταν μεγάλο, ήταν πολύ μακρύς, οπότε δεν είχε πάρει τη θέση που έπρεπε. Οπότε εξαιτίας αυτού πήγα με ραντεβού, ήμουν πολύ φοβισμένη. Εγώ έκλαιγα πριν ξεκινήσει, στη διάρκεια που ήμασταν μέσα στο αυτοκίνητο με τον άντρα μου και του έλεγα “Δε θέλω να πάω, δε θέλω να πάω”. Mετά που φτάσαμε εκεί, ξέρεις, ηρέμησα. Βέβαια, ο σύζυγός μου δεν μπορούσε να είναι μαζί μου μέσα, ήμουν μόνη μου. Κι εκεί φοβήθηκα πάρα πολύ, γιατί δεν τα πάω καλά με τους γιατρούς, δεν τα πάω καλά με τα χειρουργεία», περιέγραψε. 

Στη συνέχεια, αποκάλυψε την επιπλοκή που είχε αφότου γέννησε, την οποία έμαθε από τη γιατρό της τρεις μέρες μετά τον τοκετό. 

«Υπήρξε και μία πολύ μικρή επιπλοκή, αφού γέννησα. Μετά το έμαθα, μου το είπε η γιατρός μου, γιατί δεν ήθελαν να μου το πούνε εκείνη τη στιγμή. Ήταν κάτι που δεν μπορούσαν να το δουν πριν και το ότι έκανα καισαρική, επειδή δεν είχε πάρει θέση το παιδί με βοήθησε και σε κάτι άλλο. Εάν γεννούσα φυσιολογικά θα είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα, οπότε αποφύγαμε τα χειρότερα», εξήγησε.

Τζον Μεραμβελιωτάκης- Δώρα Παντέλη κατά την έξοδό τους από το μαιευτήριο, στις 28/7/25/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τζον Μεραμβελιωτάκης- Δώρα Παντέλη κατά την έξοδό τους από το μαιευτήριο, στις 28/7/25/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Όπως αποκάλυψε η Δώρα Παντέλη: «Με το που βγήκε το μωρό, ο πλακούντας μου είχε μείνει κολλημένος μέσα στη μήτρα και είχε φάει μέρος αυτής. Οπότε οι γιατροί είδαν μια αιμορραγία, την οποία δεν μπορούσαν να τη σταματήσουν»

«Μάλιστα, εκείνη τη στιγμή δεν κατάλαβα τι έγινε, το μόνο που άκουγα ήταν “βάλε της λίγο παραπάνω μέθη”.  Και μου βάλανε λίγο παραπάνω, μου δώσανε το μωρό να φύγει λίγο το μυαλό μου από αυτά που άκουγα, τι γίνεται. Οπότε νομίζω ότι μετά που ήρθε ο γιατρός, γιατί δεν είχα καταλάβει εκείνη τη στιγμή, μου λέει ήταν δύσκολο το χειρουργείο να ξέρεις», περιέγραψε. 

Η αθλητικογράφος έμαθε τη σοβαρότητα της επιπλοκής, τη μέρα που ήταν να πάρει εξιτήριο. «Τη μέρα που πήρα εξιτήριο και ήρθε και με είδε ξανά η γιατρός, μου λέει, να ξέρεις ότι αυτό επειδή δεν το είχαμε δει, δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε. Εάν είχες γεννήσει φυσιολογικά θα αναγκαζόμασταν να προβούμε σε χειρουργείο και αν είχαμε αργήσει αρκετά και είχε μεγάλη αιμορραγία μπορεί να έχανες και τη μήτρα σου. Τώρα αυτό ήταν πολύ να το ακούς τρεις μέρες μετά αφού έχεις γεννήσει είναι συγκλονιστικό», κατέληξε. 

