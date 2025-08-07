Δώρα Παντέλη: Αποκάλυψε πότε θα γίνει η βάπτιση του νεογέννητου γιου της

Τρισευτυχισμένη είναι η Δώρα Παντέλη καθώς εδώ και περίπου δύο εβδομάδες κρατά στην αγκαλιά της τον μονάκριβο γιο της.

Η δημοσιογράφος που πλέον έχει επιστρέψει στο σπίτι με το μωρό και έχει στο πλευρό της τον σύζυγό της, μοιράζεται αρκετές στιγμές από τη νέα της ζωή ως μαμά στα social media.

Αυτή τη φορά, η Δώρα Παντέλη θέλησε να κάνει και ένα q&a με τους διαδικτυακούς της φίλους και απάντησε στις ερωτήσεις που δέχεται. Μία από τις ερωτήσεις των followers της αφορούσε στη βάπτιση του μπέμπη της, ο οποίος είναι μόλις 13 ημερών.

«Του χρόνου το καλοκαίρι στο αγαπημένο μου νησί, τον Αύγουστο! Ένα μήνα σχεδόν μετά τον θρησκευτικό μας γάμο τον Ιούλιο», απάντησε η Δώρα Παντέλη.

