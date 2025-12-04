Η κινητή τηλεφωνία αποκτάει αξία στο Cash or Trash!

Σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Βησσαρίωνας έρχεται για δεύτερη φορά στο Cash Or Trash, με ένα αντικείμενο από τη συλλογή του πατέρα του, ενός από τους μεγαλύτερους συλλέκτες της Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός προπονητής τένις επέστρεψε στο δωμάτιο των αγοραστών με ένα αντικείμενο ανώτερο από το προηγούμενο. Έχοντας κλείσει τότε μια συμφωνία με ένα ποσό διπλάσιας προσφοράς από το ποσό εκτίμησης, ο πωλητής ξέρει πολύ καλά πώς να κινηθεί στρατηγικά, προκειμένου να κερδίσει και αυτό το game στο τερέν των προσφορών.

Η Γκέλη ήθελε από καιρό να έρθει στο Cash Or Trash και να γνωρίσει από κοντά τη Δέσποινα Μοιραράκη, τον Θάνο Λούδο και τους αγοραστές. Η συνταξιούχος καθηγήτρια Λυκείου με το χιούμορ, την άνεση, την αέναη ενέργεια, αλλά και τη διάθεσή της να περνάει καλά στη ζωή της, καταφέρνει να αφήσει το δωμάτιο των αγοραστών πιο πλούσια σε εμπειρίες κι όχι μόνο!

Ο Δημήτρης, ψυχολόγος- ψυχοθεραπευτής, ασχολήθηκε με τη συλλογή σπάνιων αντικειμένων κατά την περίοδο διαμονής του στην Αγγλία, καθώς το Λονδίνο θεωρείται η Μέκκα των αντικών! Η αποκάλυψη του ιστορικής σημασίας αντικειμένου του προκαλεί δέος στους πέντε αγοραστές, που κάνουν τα πάντα για να κλείσουν μια συμφωνία μαζί του! Το σύμβολο ασφάλειας, δύναμης και γενναιότητας, που παρουσιάζει στο Cash Or Trash ο Δημήτρης, ίσως να συνεχίσει τον δρόμο του για κάποιο μουσείο εάν δεν καταλήξει στα χέρια του πρώτου σε αγορές της κατηγορίας, Φοίβου Στρουγγάρη, ή του νέου άξιου ανταγωνιστή του, Μελέτη Παγώνη.

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash