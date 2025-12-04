Κατερίνα Καινούργιου: Οι δύσκολες λέξεις με «ρ» και τα κιλά της εγκυμοσύνης

Γιατί ήθελε να αποφύγει να πει σήμερα «χρόνια πολλά» στις εορτάζουσες

Κατερίνα Καινούργιου: Oι λέξεις με «ρ» που τη δυσκολεύουν στην προφορά/ βίντεο Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με χιουμοριστική διάθεση και αφοπλιστική ειλικρίνεια ξεκίνησε την εκπομπή της η Κατερίνα Καινούργιου σήμερα. 

Κατερίνα Καινούργιου: «Το παιδάκι το έχω τάξει» - Όσα είπε για τη βάφτιση

Φορώντας χακί σύνολο αποτελούμενο από παντελόνα και μακριά ζακέτα με φερμουάρ και μαύρο εφαρμοστό τοπ, από το οποίο ξεχώριζε η φουσκωμένη της κοιλίτσα έκανε είσοδο στο πλατό, καλημερίζοντας τους τηλεθεατές. 

Κατερίνα Καινούργιου: Οι δύσκολες λέξεις με «ρ» και τα κιλά της εγκυμοσύνης

«Καλή σας μέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Πέμπτη 4 του Δεκέμβρη, μου λέει η Έλλη στο καμαρίνι “να πεις χρόνια πολλά στις Βαρβάρες”. Λέω “θέλω να το αποφύγω, γιατί είναι δύσκολη λέξη το Βαρβάρα”, αλλά θα το πω», είπε στην έναρξη της Super Κατερίνα, αναφερόμενη στη δυσκολία της να προφέρει το «ρ».

Κατερίνα Καινούργιου: Οι δύσκολες λέξεις με «ρ» και τα κιλά της εγκυμοσύνης

«Θα το πω, θα το πω. Χρόνια πολλά Βαρβάρα, πολύ δύσκολη λέξη αυτή. Όπως  “υδρορροή”,  “Βραυρώνα” από τα πιο δύσκολα μου. Παρόλα αυτά Χρόνια πολλά βρε κορίτσια! Να είστε πάντα καλά», είπε χαρακτηριστικά.

Κατερίνα Καινούργιου: Τα κιλά της εγκυμοσύνης… και η μαμά της στο πλατό 

Στη συνέχεια της εκπομπής, η εγκυμονούσα παρουσιάστρια ανέφερε ότι η μαμά της βρισκόταν στο πλατό, χωρίς να τη δείξει η κάμερα και περιέγραψε το όνειρο που είδε με τα γλυκά που έτρωγε η μαμά της.

Κατερίνα Καινούργιου: Οι δύσκολες λέξεις με «ρ» και τα κιλά της εγκυμοσύνης

Η Κατερίνα Καινούργιου για τα κιλά της εγκυμοσύνης/ Super Κατερίνα

«Μου λέει ο Παναγιώτης “πάμε να δοκιμάσουμε έναν σεφ στο κέντρο που έχει έρθει” κι αρχίζω τρώω ζυμαρικά και μετά είναι στον Κεραμεικό μια πάρα πολύ ωραία πιτσαρία… κι έφαγα και πίτσα. Μετά δεν μπορούσα να κοιμηθώ, έβλεπα εφιάλτες… έβλεπα τη μητέρα μου να τρώει πολλά γλυκά», περιέγραψε. 

Με αφορμή αυτό, ανέφερε πως η μαμά της ήταν πάντα αδύνατη και γυμνασμένη και πως στη δική της εγκυμοσύνη είχε πάρει συνολικά 8 κιλά. «Εγώ έχω πάρει ήδη 8 κιλά στον 5ο μήνα… τι συζητάμε», συμπλήρωσε.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
