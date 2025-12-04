Google: Αυτά είναι τα πρόσωπα που αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025

Τις κορυφαίες αναζητήσεις που έκαναν οι Έλληνες στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του 2025 παρουσίασε η Google.

Στο Year in Search 2025 αποτυπώθηκαν τα πρόσωπα αλλά και οι εκλιπούσες διασημότητες, οι οποίες αναζητήθηκαν περισσότερο από τους Έλληνες χρήστες του διαδικτύου κατά τη διάρκεια του έτους.

Στη λίστα με τις 10 κορυφαίες αναζητήσεις προσώπων διακρίνονται ονόματα κυρίως καλλιτεχνών και αθλητών, όπως η Κλαυδία , ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αλλά και άλλων ανθρώπων που απασχόλησαν με κάποιο τρόπο την επικαιρότητα.

Τα 10 Πρόσωπα που αναζητήθηκαν περισσότερο στη Google το 2025

Κλαυδία Χρυσή Βαρδινογιάννη Γιώργος Μαζωνάκης Ειρήνη Μουρτζούκου Κωνσταντίνος Καρέτσας Στέλιος Καζαντζίδης Λεξ Ivan Greko Γιόνας Βαλαντσιούνας Χρήστος Μουζακίτης

Οι 10 εκλιπούσες διασημότητες που αναζητήθηκαν περισσότερο στη Google το 2025

Ανάμεσα στα ονόματα διασημοτήτων που έφυγαν από τη ζωή και αναζητήθηκαν περισσότερο φέτος στη Google είναι αυτό του Αλέξη Κούγια, της Καίτης Γκρέυ, της Καίτης Κωνσταντίνου, του Μίμη Δομάζου και του Γεράσιμου Μιχελή.