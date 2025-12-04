Google: Αυτά είναι τα πρόσωπα που αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025

Στη λίστα καλλιτέχνες, αθλητές και άτομα που απασχόλησαν την επικαιρότητα

Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου από pexels
Google: Αυτά είναι τα πρόσωπα που αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις κορυφαίες αναζητήσεις που έκαναν οι Έλληνες στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του 2025 παρουσίασε η Google. 

Τι έψαξαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025; Η απίστευτη λίστα της Google

Στο Year in Search 2025 αποτυπώθηκαν τα πρόσωπα αλλά και οι εκλιπούσες διασημότητες, οι οποίες αναζητήθηκαν περισσότερο από τους Έλληνες χρήστες του διαδικτύου κατά τη διάρκεια του έτους. 

Στη λίστα με τις 10 κορυφαίες αναζητήσεις προσώπων διακρίνονται ονόματα κυρίως καλλιτεχνών και αθλητών, όπως η Κλαυδία , ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αλλά και άλλων ανθρώπων που απασχόλησαν με κάποιο τρόπο την επικαιρότητα. 

Τα 10 Πρόσωπα που αναζητήθηκαν περισσότερο στη Google το 2025

  1. Κλαυδία
  2. Χρυσή Βαρδινογιάννη
  3. Γιώργος Μαζωνάκης
  4. Ειρήνη Μουρτζούκου
  5. Κωνσταντίνος Καρέτσας
  6. Στέλιος Καζαντζίδης
  7. Λεξ
  8. Ivan Greko
  9. Γιόνας Βαλαντσιούνας
  10. Χρήστος Μουζακίτης

Οι 10 εκλιπούσες διασημότητες που αναζητήθηκαν περισσότερο στη Google το 2025

Ανάμεσα στα ονόματα διασημοτήτων που έφυγαν από τη ζωή και αναζητήθηκαν περισσότερο φέτος στη Google είναι αυτό του Αλέξη Κούγια, της Καίτης Γκρέυ, της Καίτης Κωνσταντίνου, του Μίμη Δομάζου και του Γεράσιμου Μιχελή. 

  1. Αλέξης Κούγιας
  2. Charlie Kirk
  3. Ozzy Osbourne
  4. Diogo Jota
  5. Καίτη Γκρέυ
  6. Καίτη Κωνσταντίνου
  7. Βασίλης Καλογήρου
  8. Μίμης Δομάζος
  9. Γεράσιμος Μιχέλης
  10. David Lynch
     
