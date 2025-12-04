Τα Φαντάσματα: Η Καλλιρρόη μαθαίνει την αλήθεια - «Γαμπρός καπούτ»

Όσα θα δούμε στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.12.25 , 12:28 Κυπαρισσία: Απήγαγαν και λήστεψαν κτηνίατρο - Του πήραν 25.000 ευρώ
04.12.25 , 12:09 Στράτος Τζώρτζογλου: «Έδωσα μάχη με την κατάθλιψη»
04.12.25 , 11:53 Πράγα: Ένα χειμωνιάτικο ταξίδι σε μια παραμυθένια πρωτεύουσα
04.12.25 , 11:51 Θανάσης Σπανούλης: Ο 15χρονος γιος του Βασίλη που μαγεύει στο παρκέ!
04.12.25 , 11:50 Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
04.12.25 , 11:49 First Dates: Φλερτ, ευτράπελα, χορός και πολύ τραγούδι - Δείτε το trailer
04.12.25 , 11:48 Google: Αυτά είναι τα πρόσωπα που αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025
04.12.25 , 11:48 Ηράκλειο: «Είχαν δώσει ηρεμιστικά σε 2,5 ετών παιδάκι»
04.12.25 , 11:47 GNTM - Νάρκισσος: «Μόνο που υπάρχω και μιλάω προκαλώ μια εντύπωση»
04.12.25 , 11:30 Νέο Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία Byron
04.12.25 , 11:26 Τι έψαξαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025; Η απίστευτη λίστα της Google
04.12.25 , 11:02 Aπεργία στα θέατρα στις 5/12: Ποιες παραστάσεις δεν θα παιχτούν
04.12.25 , 10:56 «Τσιμέντωσαν» Ρώσο απατεώνα κρυπτονομισμάτων και τη σύζυγό του στα ΗΑΕ
04.12.25 , 10:43 Τα Φαντάσματα: Η Καλλιρρόη μαθαίνει την αλήθεια - «Γαμπρός καπούτ»
04.12.25 , 10:40 Ευαγγελία Καρακατσάνη: Ο γιος της την ενέπνευσε για τον ρόλο της Θεοφανίας
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Θανάσης Σπανούλης: Ο 15χρονος γιος του Βασίλη που μαγεύει στο παρκέ!
Νέο Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία Byron
Η δυνατή μονομαχία και η ανατροπή στη Φάρμα
Τι έψαξαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025; Η απίστευτη λίστα της Google
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
GNTM - Νάρκισσος: «Μόνο που υπάρχω και μιλάω προκαλώ μια εντύπωση»
Πάνος Ιωαννίδης: Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή του – Πόσα κιλά έχασε
Συγκινεί ο Γιάννης Βούρος: «Ποτέ δεν άκουσα από εκείνον ένα “σ’ αγαπώ”»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αυτή την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, ρίχνει αυλαία ο πρώτος κύκλος της σειράς του Star «Τα Φαντάσματα», μιας από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της σεζόν.

Η σειρά κατάφερε από το πρώτο κιόλας επεισόδιο να ξεχωρίσει τόσο στους πίνακες τηλεθέασης όσο και στα social media, όπου οι χρήστες σχολίαζαν ασταμάτητα τις αστείες ατάκες, τις τρυφερές στιγμές αλλά και την ιδιαίτερη χημεία των ηρώων. Δεν είναι τυχαίο πως οι πρωταγωνιστές μπήκαν για τα καλά στην καρδιά του κοινού, δημιουργώντας φανατικούς τηλεθεατές που κάθε εβδομάδα περίμεναν με ανυπομονησία τη συνέχεια.

Στο αρχοντικό γίνεται γάμος με μάρτυρες τα Φαντάσματα!

Στο αρχοντικό γίνεται γάμος με μάρτυρες τα Φαντάσματα!

Στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν, το αρχοντικό φοράει τα γιορτινά του για να φιλοξενήσει έναν γάμο. Οι ένοικοι, ενθουσιασμένοι και λίγο αγχωμένοι όπως πάντα, ετοιμάζονται να ζήσουν άλλη μία… φαντασμαγορική εμπειρία. Τα Φαντάσματα, μαζί με τη Μαρίνα, παρακολουθούν κρυφά από το παράθυρο την άφιξη του ζευγαριού, χωρίς φυσικά να αντιλαμβάνονται τι ακριβώς έρχεται.

Ευαγγελία Καρακατσάνη: Ο γιος της την ενέπνευσε για τον ρόλο της Θεοφανίας

Η αναστάτωση ξεκινά όταν η Καλλιρρόη βλέπει δύο γυναίκες ντυμένες νυφούλες να βγαίνουν από το αυτοκίνητο. «Ήρθανε! Ήρθανε! Ήρθε ο γαμπρός! Θα λιποθυμήσω!», φωνάζει η Θεοφανία στο trailer, προκαλώντας χαμόγελα. Ο Ταγματάρχης δηλώνει έτοιμος για το μυστήριο, ενώ η Καλλιρρόη τον επαναφέρει στην πραγματικότητα, αν και ούτε εκείνη έχει καταλάβει τι συμβαίνει.

Ναταλία Τσαλίκη: «Ο ρόλος μου στα Φαντάσματα έχει κάνει αίσθηση»

Τα Φαντάσματα: Η Καλλιρόη μαθαίνει την αλήθεια για τον γάμο

Τα Φαντάσματα: Η Καλλιρόη μαθαίνει την αλήθεια για τον γάμο

Ακολουθεί ένα πανηγύρι παρεξηγήσεων: η Θεοφανία ενθουσιάζεται στη σκέψη ότι γίνονται δύο γάμοι, ο Ταγματάρχης προσπαθεί να βγάλει άκρη, ενώ η Καλλιρρόη βλέπει τη διγαμία να… πλησιάζει. Η Μαρίνα, ψύχραιμη όπως πάντα, τους εξηγεί την αλήθεια: «Παντρεύονται τα δύο κορίτσια μεταξύ τους. Η Δανάη με τη Σταυρούλα».

Όμως η Καλλιρρόη επιμένει: «Ο γαμπρός πού είναι;». «Δεν υπάρχει γαμπρός», απαντά η Μαρίνα, με τον Βουλευτή να προσθέτει αφοπλιστικά: «Γαμπρός καπούτ».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς Τα Φαντάσματα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
 |
BREAKFASTSTAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top