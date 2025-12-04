Τα Φαντάσματα: Η Καλλιρρόη μαθαίνει την αλήθεια - «Γαμπρός καπούτ»

Αυτή την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, ρίχνει αυλαία ο πρώτος κύκλος της σειράς του Star «Τα Φαντάσματα», μιας από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της σεζόν.

Η σειρά κατάφερε από το πρώτο κιόλας επεισόδιο να ξεχωρίσει τόσο στους πίνακες τηλεθέασης όσο και στα social media, όπου οι χρήστες σχολίαζαν ασταμάτητα τις αστείες ατάκες, τις τρυφερές στιγμές αλλά και την ιδιαίτερη χημεία των ηρώων. Δεν είναι τυχαίο πως οι πρωταγωνιστές μπήκαν για τα καλά στην καρδιά του κοινού, δημιουργώντας φανατικούς τηλεθεατές που κάθε εβδομάδα περίμεναν με ανυπομονησία τη συνέχεια.

Στο αρχοντικό γίνεται γάμος με μάρτυρες τα Φαντάσματα!

Στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν, το αρχοντικό φοράει τα γιορτινά του για να φιλοξενήσει έναν γάμο. Οι ένοικοι, ενθουσιασμένοι και λίγο αγχωμένοι όπως πάντα, ετοιμάζονται να ζήσουν άλλη μία… φαντασμαγορική εμπειρία. Τα Φαντάσματα, μαζί με τη Μαρίνα, παρακολουθούν κρυφά από το παράθυρο την άφιξη του ζευγαριού, χωρίς φυσικά να αντιλαμβάνονται τι ακριβώς έρχεται.

Η αναστάτωση ξεκινά όταν η Καλλιρρόη βλέπει δύο γυναίκες ντυμένες νυφούλες να βγαίνουν από το αυτοκίνητο. «Ήρθανε! Ήρθανε! Ήρθε ο γαμπρός! Θα λιποθυμήσω!», φωνάζει η Θεοφανία στο trailer, προκαλώντας χαμόγελα. Ο Ταγματάρχης δηλώνει έτοιμος για το μυστήριο, ενώ η Καλλιρρόη τον επαναφέρει στην πραγματικότητα, αν και ούτε εκείνη έχει καταλάβει τι συμβαίνει.

Τα Φαντάσματα: Η Καλλιρόη μαθαίνει την αλήθεια για τον γάμο

Ακολουθεί ένα πανηγύρι παρεξηγήσεων: η Θεοφανία ενθουσιάζεται στη σκέψη ότι γίνονται δύο γάμοι, ο Ταγματάρχης προσπαθεί να βγάλει άκρη, ενώ η Καλλιρρόη βλέπει τη διγαμία να… πλησιάζει. Η Μαρίνα, ψύχραιμη όπως πάντα, τους εξηγεί την αλήθεια: «Παντρεύονται τα δύο κορίτσια μεταξύ τους. Η Δανάη με τη Σταυρούλα».

Όμως η Καλλιρρόη επιμένει: «Ο γαμπρός πού είναι;». «Δεν υπάρχει γαμπρός», απαντά η Μαρίνα, με τον Βουλευτή να προσθέτει αφοπλιστικά: «Γαμπρός καπούτ».

