Ναταλία Τσαλίκη: «Ο ρόλος μου στα Φαντάσματα έχει κάνει αίσθηση»

Όσα είπε η ταλαντούχα ηθοποιός στο Breakfast@Star

Δείτε όσα είπε η Ναταλία Τσαλίκη στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το ταλέντο της εδώ και χρόνια είναι αδιαμφισβήτητο, έχοντας διακριθεί τόσο στο θέατρο όσο και την τηλεόραση. Η Ναταλία Τσαλίκη, η «Καλλιρόη» από την αγαπημένη σειρά του Star, Τα Φαντάσματα, μίλησε στο Breakfas@Star και τον Κωνσταντίνο Ντάφλο για τον ρόλο της αυτό που έχει κάνει αίσθηση. 

Ναταλία Τσαλίκη: «Έχει μάθει ο κόσμος ότι δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία»

«Είμαι πολύ χαρούμενη που ο κόσμος αγάπησε τα Φαντάσματα και περιμένει πώς και πως κάθε Κυριακή να τα δει», δήλωσε αρχικά. «Ήταν δύσκολα τα γυρίσματα για να γίνει το αποτέλεσμα που βλέπετε, αλλά το κάναμε με πολλή αγάπη και το πιστέψαμε. Μόλις είδα πώς το έγραψε ο κύριος Λευτέρης Παπαπέτρου, το πώς το μετέφερε εδώ πέρα στα ελληνικά, στην ελληνική πραγματικότητα στην ουσία, ενθουσιάστηκα. Δηλαδή, δε σου έρχονται κάθε λίγο και λιγάκι τέτοια σενάρια στο χέρι. Κι επίσης, ένα άλλο κίνητρο ήταν οι πάρα πολύ καλοί συνάδελφοι που συμμετέχουν. Από την πρώτη λήψη, από την πρώτη σκηνή που βρεθήκαμε σε μια ομαδική σκηνή, λειτούργησε σαν να γνωριζόμαστε καιρό. Και αυτό ήταν πολύ ευχάριστο», πρόσθεσε.

Η Ναταλία Τσαλίκη είναι η «Καλλιρόη» στη σειρά Τα Φαντάσματα

Η Ναταλία Τσαλίκη είναι η «Καλλιρόη» στη σειρά Τα Φαντάσματα

Η Ναταλια Τσαλίκη σχολίασε και τα memes με την ίδια που έχουν γίνει από τη σειρά: «Προσπαθώ να μην είμαι πάρα πολύ στο Διαδίκτυο γιατί με κουράζει κι αποσπά πάρα πολύ χρόνο. Δεν έχω τόσο χρόνο και δε νομίζω ότι μου κάνει και καλό. Ξέρω ότι έχει κάνει αίσθηση κι εντύπωση, κυρίως το ότι πέφτω από το παράθυρο, αλλά όχι δεν τα έχω δει». 

Ναταλία Τσαλίκη: Η Φιλοσοφική, ο Γιάννης Μπέζος κι η Κυρία επί των Τιμών

Πώς βλέπει τη νέα γενιά που έρχεται στο θέατρο και την τηλεόραση και ποια είναι η βασική της διαφορά με τις παλιότερες; «Καταρχάς είναι πιο έξυπνοι, πιο εξελιγμένοι, μαθαίνουν αρκετά πράγματα, έχουν πιο πολλά εφόδια, αλλά θεωρώ ότι έχουν πολλά προσωπικά ελλείμματα. Λυπάμαι που το λέω. Είναι άτομα τα οποία είναι λίγο χαμένα. Δεν έχουν βρει με τον εαυτό τους μια επικοινωνία. Δεν ξέρουν ποιοι είναι, γιατί έρχονται στη σχολή, τι είναι το θέατρο για αυτούς, τι αποζητούν. Το θέατρο είναι κάτι που δεν μπορεί εύκολα να το βάλεις σε λόγια, να πεις κάνω θέατρο για αυτό τον λόγο. Αλλά η επικοινωνία με τον εαυτό σου πρέπει να υπάρχει», απάντησε. 

Ναταλία Τσαλίκη: «Ο ρόλος μου στα Φαντάσματα έχει κάνει αίσθηση»

Αναφερόμενη στην κόρη της, Ηρώ Μπέζου, δήλωσε: «Ένα μεγάλο μάθημα που πήρα από το παιδί μου είναι ότι το παιδί μου με μαθαίνει, το παιδί μας μας μαθαίνει όταν έχουμε ανοιχτά αυτιά και μάτια να ακούσουμε. Καλά θα κάνουμε λίγο πίσω, να τους δώσουμε όλη μας την αγάπη αμερόληπτα, όχι να περιμένουμε τίποτα πίσω, δεν έχουν καμία υποχρέωση να μας δώσουν πίσω τίποτα τα παιδιά μας, επειδή τα φέραμε στον κόσμο χωρίς να τα ρωτήσουμε». 

Η Ναταλία Τσαλίκη με την κόρη της, Ηρώ Μπέζου

Η Ναταλία Τσαλίκη με την κόρη της, Ηρώ Μπέζου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Ναταλία Τσαλική απάντησε και στο τι τη βγάζει εκτός εαυτού. «Ένα πάρα πολύ σκληρό γεγονός. Δεν είμαστε θεοί, άνθρωποι είμαστε. Αλλά δεν είμαι τόσο λογική, όπως λέω, όπως νομίζετε. Όχι, έχω... Ναι. Αρκετά ακούω το μέσα μου. Ήμουν πολύ πιο λογική, πιο νέα», είπε.

Τα Φαντάσματα μάς αποκαλύπτουν ποιους θα ήθελαν να στοιχειώνουν!

Φέτος κάνει τηλεόραση και σινεμά, εκτός από Τα Φαντάσματα, συμμετέχει στη σειρά της ΕΡΤ Το τελευταίο νησί αλλά και στην ταινία με τίτλο Η Βαλίτσα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

