Ναταλία Τσαλίκη: «Έχει μάθει ο κόσμος ότι δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία»

Η συμμετοχή της στη σειρά του STAR Τα Φαντάσματα, είναι σίγουρα μια από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις στη μυθοπλασία αυτή την τηλεοπτική σεζόν.

Η Ναταλία Τσαλίκη, η Κυρία επί των Τιμών της κωμικής σειράς, μίλησε στο περιοδικό Λοιπόν, όπου, μεταξύ άλλων σχολίασε το «πολιτικά ορθό» της κωμωδίας, ενώ αναφέρθηκε στην αναγνωρισιμότητα, το άγχος της επιτυχίας και τη σχέση της με το κοινό.

Η Ναταλία Τσαλίκη είναι η «Καλλιρρόη Παπαρρηγοπούλου» στα Φαντάσματα

Ο όρος «πολιτικά ορθό» που επικρατεί στις μέρες μας, βάζει φρένο στην κωμωδία; «Κοιτάξτε, αυτό το θέμα είναι πολύ προσωπικό για τον καθένα. Έχει να κάνει με το πώς κάποιος βλέπει τη ζωή, τα πράγματα, τη δουλειά του. Κάτι που εμένα μπορεί να μη μου αρέσει να βλέπω, μπορεί να αρέσει σε κάποιον άλλον. Επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς θα αρθρώσεις το οτιδήποτε. Μπορεί να είναι κάτι που κάποιος μπορεί να ξινίσει, αλλά να το πεις με τέτοιο τρόπο που να έχει μια ευγένεια. Όλα λοιπόν είναι θέμα αισθητικής και πολύ προσωπική δουλειά».

Στη συνέχεια απάντησε και στην ερώτηση αν μετά από τόσα χρόνια επιτυχημένης πορείας έχει άγχος για τις σειρές όπου πρωταγωνιστεί. «Άγχος δεν έχω ακριβώς. Είναι μια γλυκιά αγωνία μια προσμονή, μια περιέργεια, για να δούμε αν αυτό που εμείς αγαπήσαμε και δώσαμε ό, τι καλύτερο μπορούσαμε, θα το εισπράξει ο κόσμος… Σε αυτήν τη σειρά, που όντως είναι κάτι διαφορετικό, υπήρχε πιο πολύ αυτή η γλυκιά προσμονή! Έχω την εντύπωση ότι θα βγούμε δικαιωμένοι», ξεκαθάρισε.

Ο ρόλος της Ναταλίας Τσαλίκη στα Φαντάσματα έχει σίγουρα ξεχωρίσει!

Πώς αντιμετωπίζει το γεγονός ότι είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της Ελλάδας; «Όπως το αντιμετώπιζα πάντα (γέλια). Πολύ απλά και χωρίς κάτι το ιδιαίτερο». Τι της λέει ο κόσμος στον δρόμο, της ζητάνε να φωτογραφηθούν; «Όχι βέβαια! Ο κόσμος δε μου λέει τίποτα όταν με συναντά έξω ούτε μου ζητά φωτογραφίες. Θα βγω στη γειτονιά να ψωνίσω δηλαδή και θα μου ζητήσουν φωτογραφίες; Όχι. Ίσως ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που το θέλουν αυτό και ποιοι δεν ενδιαφέρονται. Έχει μάθει ο κόσμος τόσα χρόνια πια ότι δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία και δε με ενοχλεί κανείς, μια χαρά περνάμε!», τόνισε η Ναταλία Τσαλίκη.