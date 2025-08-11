Ναταλία Τσαλίκη: Η Φιλοσοφική, ο Γιάννης Μπέζος κι η Κυρία επί των Τιμών

Δείτε το teaser trailer της σειράς Τα Φαντάσματα με τη συμμετοχή της Ναταλίας Τσαλίκη

Εδώ και πολλά χρόνια το ταλέντο της στην υποκριτική, κυρίως στο θέατρο και λιγότερο στην τηλεόραση, είναι αποδεδειγμένο, μετρώντας πολλές επιτυχίες.

Η τελευταία της τηλεοπτική συμμετοχή ήταν αυτή στις Άγριες Μέλισσες το 2020, αλλά και στο Κάνε ότι κοιμάσαι της ΕΡΤ το 2022. Σε λίγο καιρό, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τη Ναταλία Τσαλίκη, σε αυτό που την έχουμε γνωρίσει κι αγαπήσει ιδιαίτερα, την κωμωδία, αφού θα είναι η Κυρία επί των Τιμών, στη κωμική σειρά του Star, Τα Φαντάσματα.

Κρατάει χρόνια αυτή η κολώνια για τον Γιάννη Μπέζο και τη Ναταλία Τσαλίκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Παρότι αρκετές φορές έχει συνυπάρξει επαγγελματικά με τον σύζυγό της, Γιάννη Μπέζο, η πορεία της ηθοποιού είναι ιδιαίτερα σημαντική πριν αλλά και μετά τον γάμο τους.

Ποια είναι η Ναταλία Τσαλίκη

Γεννήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1956 στην Αθήνα. Ανήκει στο ζώδιο της Παρθένου.

Αν και ξεκίνησε τις σπουδές της στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τελικά την κέρδισε η υποκριτική. Αποφοίτησε με άριστα από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Η πρώτη της επαγγελματική εμφάνιση στο θέατρο έγινε το 1979.

Το 1984 γνωρίστηκε με τον Γιάννη Μπέζο. Το 1987 ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας ενώ το 1988, απέκτησαν την κόρη τους, Ηρώ, η οποία είναι επίσης ηθοποιός.

Η Ναταλία Τσαλίκη με την ανιψιά της, γνωστή ηθοποιό Βαλέρια Κουρούπη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Έχει τρεις αδερφές, τις Ηδύλη, Βίλλυ και Βαλεντίνη Τσαλίκη, ενώ η ηθοποιός Βαλέρια Κουρούπη είναι ανιψιά της.

Ναταλία Τσαλίκη: Θεατρική Πορεία

Έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο και με πολλούς σημαντικούς θιάσους. Έχει πρωταγωνιστήσει σε κλασικά και σύγχρονα έργα, ενσαρκώνοντας με επιτυχία σύνθετους ρόλους. Μερικές από τις πιο αξιοσημείωτες θεατρικές της παραστάσεις είναι: Ο Βυσσινόκηπος του Τσέχωφ, Η Λευκή Φραγκόκοτα του Στρίντμπεργκ, Ο Επιθεωρητής του Γκόγκολ, Ο Γυάλινος Κόσμος του Τένεσι Ουίλιαμς, Περιμένοντας τον Γκοντό του Μπέκετ, Ούτε Κρύο Ούτε Ζέστη και πολλές ακόμα.

Σκηνή από τη σειρά του ΑΝΤ1, Θα μιλήσεις με τον δικηγόρο μου, το 1992

Ναταλία Τσαλίκη: Από το Θα μιλήσεις με τον δικηγόρο μου στα Φαντάσματα

Στην τηλεόραση, η Ναταλία Τσαλίκη έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή της σε δημοφιλείς σειρές. Παρότι ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 συμμετέχοντας στις σειρές της ΕΡΤ, Το Δίλημμα και Ποιος σκότωσε τον Άβελ, ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ έγινε με την κωμωδία του ΑΝΤ1, Θα μιλήσεις με τον δικηγόρο μου, όπου για τις ανάγκες του σεναρίου είχε... χωρίσει με τον Γιάννη Μπέζο.

Ναταλία Τσαλίκη: Με την τηλεοπτική της οικογένεια στο Άκρως Οικογενειακόν /Φωτογραφία ΑΝΤ1

Το 1998 πρωταγωνίστησε ως «Αμαλία» στο Βίος Ανθόσπαρτος της Κάκιας Ιγερινού με τον Γιάννη Φέρτη, ενώ το 2001 η οικογενειακή κωμωδία -ξανά με τον Γιάννη Μπέζο- Άκρως Οικογενειακόν στον ΑΝΤ1, την «απογείωσε» τηλεοπτικά. Από τότε τη βλέπουμε -σχεδόν- καθημερινά στον ρόλο της «Μαργαρίτας Θεοτοκάτου».

Η Ναταλία Τσαλίκη υπήρξε αγαπημένη συνεργάτιδα του Πάνου Κοκκινόπουλου, με χαρακτηριστικούς ρόλους στις σειρές 10η Εντολή και Κόκκινος Κύκλος, ενώ συμμετείχε και σε επεισόδια της σειράς 7 Θανάσιμες Πεθερές.

Από τους πιο χαρακτηριστικούς κι αστείους guest ρόλους της είναι αυτός της «Ναταλί Φοντέιν» στους Απαράδεκτους του 1991 όπου «ξελογιάζει» τον Σπύρο Παπαδόπουλο.

Στην πολυαναμενόμενη κωμική σειρά του Star, Τα Φαντάσματα, βασισμένη στο Ghosts του BBC, η Ναταλία Τσαλίκη θα υποδυθεί την «Καλλιρρόη Παπαρρηγοπούλου».

Πρόκειται για μια μακρινή πρόγονο της θείας Ευανθίας, από την οποία κληρονόμησε το αρχοντικό η «Μαρίνα» (Έλλη Τρίγγου). Υπήρξε κυρία επί των τιμών της βασίλισσας Αμαλίας. Είναι αυστηρή απέναντι στους κανόνες της ηθικής και δε βλέπει με καθόλου καλό μάτι την εισβολή του Χαρη και της Μαρίνας στο σπίτι των προγόνων της.

Ναταλία Τσαλίκη: Ο Γιάννης Μπέζος κι η κόρη ηθοποιός

Ο γάμος της με τον Γιάννη Μπέζο «μετράει» σχεδόν 40 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια κι οι δύο ηθοποιοί έχουν αναφερθεί στον γάμο τους. «Με τη Ναταλία γνωριστήκαμε πριν 40-41 χρόνια, σε μια παράσταση. Ναι, ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, αλλά εντάξει, σχετικά είναι αυτά. Είμαστε συνταξιδιώτες στο χρόνο! Έχεις έναν συνομιλητή να μοιραστείς έναν κοινό χρόνο, το χρόνο της ζωής, την κοινή αγωνία, την κοινή χαρά. Ο τρόπος που θρηνείς πράγματα, ο τρόπος που χαίρεσαι πράγματα. Η κόρη μας, το ενδιαφέρον για αυτά τα πράγματα, το κοινό επάγγελμα. Πολλές φορές υπήρξαμε μαζί θεατρικά, αλλά δεν το επιδιώκουμε», είχε δηλώσει ο Γιάννης Μπέζος σε συνέντευξή του στον Μάνο Νιφλή.

Από την πλευρά της η Ναταλία Τσαλίκη είχε είπε στην εκπομπή Πάμε Δανάη!: «Αν δεν τα έχεις βρει με τον εαυτό σου, είναι δύσκολο να τα βρεις και με τον σύντροφό σου. Αν είσαι “κόμπος” μέσα σου, θα σου φταίνε όλα. Με ενοχλεί η ταμπέλα “η σύζυγος του Γιάννη Μπέζου”. Σιγά σιγά με τα χρόνια και την προσπάθεια, το κατακτάς και σε φωνάζουν με το δικό σου επίθετο».

Η Ναταλία Τσαλίκη με την κόρη της, Ηρώ Μπέζου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όπως ήταν αναμενόμενο το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά κι έτσι η κόρη του ζευγαριού Ηρώ Μπέζου, ασχολείται επίσης με το θέατρο, όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά κι ως συγγραφέας και σκηνοθέτρια.