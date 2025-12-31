Δανάη Παππά: «Δεν καταλάβαινα τον λόγο που συμβαίνουν όλα αυτά»

Όσα δήλωσε για τη δημοσιότητα και την προσωπική της ζωή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.12.25 , 14:32 Love is in the air: Οι επώνυμοι που ερωτεύτηκαν το 2025!
31.12.25 , 13:34 Άση Μπήλιου: Αποχαιρετώντας το 2025 – Τι δείχνουν τα άστρα για σήμερα;
31.12.25 , 13:32 Τα νησιά Κιριμπάτι η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το 2026
31.12.25 , 13:31 Στο νοσοκομείο ο Ρομπέρτο Κάρλος- Υπέστη έμφραγμα
31.12.25 , 12:49 Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον πρωθυπουργό
31.12.25 , 12:47 Η Τζένη Μπαλατσινού μοιράζεται τις πιο τρυφερές στιγμές του 2025!
31.12.25 , 12:41 Φτιάξε το απόλυτο γλυκό για το Πρωτοχρονιάτικο τραπέζι
31.12.25 , 12:27 Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Τα τελευταία δρομολόγια σε Μετρό, Τραμ, λεωφορεία
31.12.25 , 12:05 Δανάη Παππά: «Δεν καταλάβαινα τον λόγο που συμβαίνουν όλα αυτά»
31.12.25 , 11:33 Ο «χάρτης» με τα μπλόκα των αγροτών – Πού γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας
31.12.25 , 11:03 Eλληνίδα ηθοποιός παντρεύτηκε και μας έδειξε τις φωτογραφίες
31.12.25 , 10:42 Βανδή - Μπισμπίκης: Ο χορός και το φιλί του ζευγαριού στη Θεσσαλονίκη!
31.12.25 , 10:35 To ρόφημα με τις λίγες θερμίδες που ενισχύει το ανοσοποιητικό
31.12.25 , 10:29 Τα μαρτύρια της Ελένης Παπαδοπούλου– Την κλείδωνε και την έβριζε
31.12.25 , 10:15 Ιανουάριος 2026: Ποιες θα είναι οι ευνοϊκές και ποιες οι δύσκολες μέρες
Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
Βάσω Λασκαράκη: Χειμερινή απόδραση με την κόρη της, Εύα, στη Βόρεια Ελλάδα
Ελεονώρα Μελέτη: Η «φουσκωμένη» κοιλίτσα που άναψε φωτιές στα social
Βανδή - Μπισμπίκης: Ο χορός και το φιλί του ζευγαριού στη Θεσσαλονίκη!
Μαρία Κορινθίου: Οι γλυκές ευχές του Γιώργου Καραθανάση για τα γενέθλιά της
Στο νοσοκομείο ο Ρομπέρτο Κάρλος- Υπέστη έμφραγμα
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Δέσποινα Καμπούρη: Τι είπε για τον χωρισμό της από τον Ταρασιάδη
Mάρα Ζαχαρέα: Η εκδρομή λίγο πριν την εκπνοή του 2025
Σέρρες: Βρέθηκε σημείωμα του 45χρονου στη σύζυγο και τα παιδιά του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Δανάη Παππά στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Δανάη Παππά μίλησε για την προσωπική της ζωή και τις στιγμές που τη σημαδεύουν, αλλά και για τον τρόπο που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην καθημερινότητά της και τη δημοσιότητα. Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι δεν είναι εύκολο να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο, ειδικά όταν συμβαίνουν γεγονότα που αφορούν κοντινά της πρόσωπα ή τη φέρνουν αντιμέτωπη με έντονα δημοσιογραφικά «φώτα».

Παππά: «Το 2025 αφήνω πίσω μου τους ανθρώπους που με πλήγωσαν εσκεμμένα»

«Με τρόμαξε», είπε για το κυνηγητό των δημοσιογράφων μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη, αποκαλύπτοντας ότι εκείνες οι στιγμές ήταν αρκετά δύσκολες συναισθηματικά. Παρά τη δυσκολία, η ίδια επέλεξε να συνεχίσει τη ζωή της και τη δουλειά της χωρίς να αφήνει τον θόρυβο και τα σχόλια τρίτων να την επηρεάσουν. «Συνέχισα τη δουλειά μου κανονικά. Δεν άλλαξε κάτι. Δεν καταλάβαινα τον λόγο που συμβαίνουν όλα αυτά. Αλλά από την άλλη έλεγα: “ωραία, αφού εγώ ξέρω την αλήθεια μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Συνεχίζω τη δουλειά μου, δε θα με επηρεάσει στη ζωή μου όλο αυτό που μου συμβαίνει. Είναι κάτι άλλο, δε με αφορά”», ανέφερε στο Happy Day.

Το χειμωνιάτικο ταξίδι της Δανάης Παππά στο Λουξεμβούργο

Παράλληλα, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην καθημερινότητά της, που αυτή την περίοδο είναι ιδιαίτερα απαιτητική λόγω των πολλών επαγγελματικών υποχρεώσεων. «Είμαι κουρασμένη, το λέω με ειλικρίνεια μεγάλη», παραδέχεται. «Είναι πολλές οι παραστάσεις, είναι πολλά τα γυρίσματα. Το πιο βασικό απ’όλα για εμένα, αυτό που παρατηρώ, δηλαδή, είναι ότι είναι η ομάδα που με κρατάει. Συνήθως βρίσκω τώρα… 20 λεπτά έχω; Θα κοιμηθώ».

Η Δανάη Παππά δείχνει ξεκάθαρα την αξία της υποστήριξης και της συνεργασίας, αλλά και το πόσο σημαντική είναι η ανάπαυλα, ακόμα και για λίγα λεπτά, για να συνεχίσει να δίνει τον καλύτερό της εαυτό. Μέσα από τα λόγια της αναδεικνύεται η ωριμότητα της ηθοποιού απέναντι στις δυσκολίες, καθώς δεν αφήνει τη δημοσιότητα να επηρεάζει την προσωπική ή την επαγγελματική της ζωή.

Κλείνοντας, η Δανάη αναφέρθηκε στα επαγγελματικά της και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά. Πρωταγωνιστεί στη σειρά «Άγιος Έρωτας» και ταυτόχρονα συμμετέχει σε δύο παραστάσεις, γεγονός που κάνει το πρόγραμμα της εξαιρετικά φορτωμένο. Παρά την κούραση, η ίδια συνεχίζει με πάθος, αξιοποιώντας την εμπειρία, την αφοσίωση και τη συνεργασία με την ομάδα της για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των γυρισμάτων και των παραστάσεων.

Η συνέντευξη αυτή αποκαλύπτει την πιο ανθρώπινη πλευρά της Δανάης Παππά: μια γυναίκα που κουράζεται, τρομάζει μπροστά στη δημοσιότητα, αλλά που ξέρει να παραμένει συγκεντρωμένη, δυνατή και ισορροπημένη, αξιοποιώντας κάθε στιγμή για ξεκούραση, χαμόγελο και δημιουργία, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να υπηρετεί την τέχνη της με αφοσίωση και πάθος.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΠΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top