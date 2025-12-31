Δανάη Παππά: «Δεν καταλάβαινα τον λόγο που συμβαίνουν όλα αυτά»

Η Δανάη Παππά μίλησε για την προσωπική της ζωή και τις στιγμές που τη σημαδεύουν, αλλά και για τον τρόπο που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην καθημερινότητά της και τη δημοσιότητα. Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι δεν είναι εύκολο να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο, ειδικά όταν συμβαίνουν γεγονότα που αφορούν κοντινά της πρόσωπα ή τη φέρνουν αντιμέτωπη με έντονα δημοσιογραφικά «φώτα».

«Με τρόμαξε», είπε για το κυνηγητό των δημοσιογράφων μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη, αποκαλύπτοντας ότι εκείνες οι στιγμές ήταν αρκετά δύσκολες συναισθηματικά. Παρά τη δυσκολία, η ίδια επέλεξε να συνεχίσει τη ζωή της και τη δουλειά της χωρίς να αφήνει τον θόρυβο και τα σχόλια τρίτων να την επηρεάσουν. «Συνέχισα τη δουλειά μου κανονικά. Δεν άλλαξε κάτι. Δεν καταλάβαινα τον λόγο που συμβαίνουν όλα αυτά. Αλλά από την άλλη έλεγα: “ωραία, αφού εγώ ξέρω την αλήθεια μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Συνεχίζω τη δουλειά μου, δε θα με επηρεάσει στη ζωή μου όλο αυτό που μου συμβαίνει. Είναι κάτι άλλο, δε με αφορά”», ανέφερε στο Happy Day.

Παράλληλα, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην καθημερινότητά της, που αυτή την περίοδο είναι ιδιαίτερα απαιτητική λόγω των πολλών επαγγελματικών υποχρεώσεων. «Είμαι κουρασμένη, το λέω με ειλικρίνεια μεγάλη», παραδέχεται. «Είναι πολλές οι παραστάσεις, είναι πολλά τα γυρίσματα. Το πιο βασικό απ’όλα για εμένα, αυτό που παρατηρώ, δηλαδή, είναι ότι είναι η ομάδα που με κρατάει. Συνήθως βρίσκω τώρα… 20 λεπτά έχω; Θα κοιμηθώ».

Η Δανάη Παππά δείχνει ξεκάθαρα την αξία της υποστήριξης και της συνεργασίας, αλλά και το πόσο σημαντική είναι η ανάπαυλα, ακόμα και για λίγα λεπτά, για να συνεχίσει να δίνει τον καλύτερό της εαυτό. Μέσα από τα λόγια της αναδεικνύεται η ωριμότητα της ηθοποιού απέναντι στις δυσκολίες, καθώς δεν αφήνει τη δημοσιότητα να επηρεάζει την προσωπική ή την επαγγελματική της ζωή.

Κλείνοντας, η Δανάη αναφέρθηκε στα επαγγελματικά της και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά. Πρωταγωνιστεί στη σειρά «Άγιος Έρωτας» και ταυτόχρονα συμμετέχει σε δύο παραστάσεις, γεγονός που κάνει το πρόγραμμα της εξαιρετικά φορτωμένο. Παρά την κούραση, η ίδια συνεχίζει με πάθος, αξιοποιώντας την εμπειρία, την αφοσίωση και τη συνεργασία με την ομάδα της για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των γυρισμάτων και των παραστάσεων.

Η συνέντευξη αυτή αποκαλύπτει την πιο ανθρώπινη πλευρά της Δανάης Παππά: μια γυναίκα που κουράζεται, τρομάζει μπροστά στη δημοσιότητα, αλλά που ξέρει να παραμένει συγκεντρωμένη, δυνατή και ισορροπημένη, αξιοποιώντας κάθε στιγμή για ξεκούραση, χαμόγελο και δημιουργία, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να υπηρετεί την τέχνη της με αφοσίωση και πάθος.