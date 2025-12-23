Παππά: «Το 2025 αφήνω πίσω μου τους ανθρώπους που με πλήγωσαν εσκεμμένα»

Σε βραδινή έξοδο συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες τη Δανάη Παππά.

Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Άγιος Έρωτας», μίλησε στους δημοσιογράφους για τη νέα χρονιά, αναφέροντας ότι αφήνει πίσω όσους την πλήγωσαν εσκεμμένα, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται συχνά από τα media.

«Το 2025 αφήνω πίσω τους ανθρώπους που μας πλήγωσαν εσκεμμένα. Συνήθως πάντα υπάρχει κάποιος άνθρωπος στη ζωή σου που δεν είναι αυτό που περίμενες και κάπως πρέπει να μην είναι εκεί πια» είπε αρχικά η Δανάη Παππά.

Όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει αν κάποια στιγμή ένιωσε ότι την έχουν στενοχωρήσει ή αδικήσει τα media, η ηθοποιός απάντησε: «Αυτό είναι κάτι που το κάνουν τα media. Μια σε στενοχωρούν, μια σε κάνουν να νιώθεις όμορφα. Είναι η δουλειά τέτοια».

Η δήλωση όλο νόημα της Δανάης Παππά

Και στη συνέχεια, όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε για κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, πρόσθεσε: «Ξέρουμε. Έχουν συμβεί πάρα πολλά περιστατικά τον τελευταίο καιρό. Τα αφήνουμε όλα στην άκρη και πάμε παρακάτω».

Η ηθοποιός, που παραμένει αγαπητή στο κοινό και έχει κερδίσει τη συμπάθεια πολλών με την αμεσότητά της, είχε βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο σχολιασμού. Ο λόγος ήταν ένα βίντεο στο οποίο φαινόταν να χορεύει με τον Βασίλη Μπισμπίκη λίγες μόνο ώρες πριν από το τροχαίο που είχε ο ηθοποιός. Οι δυο τους, μαζί με άλλους συναδέλφους τους, διασκέδασαν σε ένα κρητικό γλέντι, ωστόσο ο χορός τους σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από τα media, προκαλώντας έντονα σχόλια και συζητήσεις στα social media.

Με αυτές τις δηλώσεις, η Δανάη Παππά δείχνει ότι επιλέγει να εστιάζει στη θετική πλευρά της ζωής και να αφήνει πίσω ό,τι έχει επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία της.

