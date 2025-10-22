Δανάη Παππά: «Ρωτούσαν τη μητέρα μου αν τη χτυπάω»

Η συνέντευξη της ηθοποιού στο star.gr, πριν τη θεατρική πρεμιέρα της Annie

Η Δανάη Παππά αποκλειστικά στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη
Βρεθήκαμε στο Θέατρο Παλλάς για τη συνέντευξη τύπου του πολυαναμενόμενου μιούζικαλ ''Annie'' που κάνει πρεμιέρα σε λίγες μέρες. Η Δανάη Παππά, η οποία υποδύεται την Γκρέις Φάρελ, τη γραμματέα του δισεκατομμυριούχου Όλιβερ Γουόρμπακς, μάς μίλησε όλα.

δαναη παππά

«Δεν είχα ξανακάνει ποτέ συνέντευξη τύπου. Πολύ αγχωτική συνθήκη να κάθεσαι σε ένα τραπέζι τύπου μυστικό δείπνο με όλους τους συνεργάτες και μπροστά να είναι απλά κάμερες και άνθρωποι και να σε κοιτάνε και να περιμένουν κάτι να πεις. Δεν είχα προετοιμάσει τίποτα», μας είπε αρχικά η πολύ χαμογελαστή Δανάη.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που θα δοκιμάσει τις δυνάμεις της στο μιούζικαλ και, μάλιστα, σε έναν ρόλο που της θυμίζει σε αρκετά σημεία τον εαυτό της. Κάνουν και οι δύο... γκάφες!

«Η Γκρέις Φάρελ, δεν ξέρω, μου ακουμπάει πάρα πολύ σαν ρόλος και το έχουμε προσεγγίσει με έναν τρόπο με τη Θέμις που είναι και λίγο goofy, δηλαδή εκεί που είναι πάρα πολύ σοβαρή, γιατί είναι η γραμματέας του Γουόρμπακς, και ξέρει ακριβώς το πρόγραμμα, ξαφνικά κάτι κάνει. Με τη μικρή, με την Άννι, της φεύγουν κάτι χαζομάρες και δείχνει και τη γλυκιά της πλευρά. Και σε σχέση με τον  Γουόρμπακς, που είναι κρυφά ερωτευμένη, κάνει κάπως... Πώς κάνουμε όταν είμαστε ερωτευμένοι, που σκοντάφτουμε ή λέμε χαζομάρες και μετά λέμε “τι είπα;”. Εγώ είμαι ακριβώς αυτό το πράγμα!», μας δηλώνει με χαμόγελο. 

«Έχω αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με την Γκρέις. Όλη την ώρα κάνω γκάφες. Από το ότι χτυπάω όπου βρω, είμαι τρομερά ατσούμπαλη. Τρομερά... Χορεύτρια μετά σου λέει… ούτε καν!. Έχω παντού μελανιές, να φανταστείς. Παντού. Συνέχεια! Και δεν ξέρω πότε χτυπάω. Το ξεχνάω κιόλας. Και μετά, όταν νιώθω άβολα, πολλές φορές απλά δε θυμάμαι καν τι έχω πει», πρόσθεσε η ηθοποιός. 

δαναη παππά

Η Δανάη Παππά αποκλειστικά στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη

Το φετινό της πρόγραμμα είναι απαιτητικό. Δύο παραστάσεις, η 'Annie'' και το «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις», και μία σειρά στην τηλεόραση, ο  «Άγιος Έρωτας».

«Δε βγαίνουν καν οι ώρες της ημέρας. Δεν φτάνουν οι 24. Έχω φορτωθεί με βιταμίνες, προσέχω πάρα πολύ. Και κοιμάμαι καλά, που δεν το περίμενα. Τρώω καλά, που δεν το περίμενα. Αντέχω, που δεν το περίμενα.

Συνεχίζω να έχω επικοινωνία με τους φίλους μου, εκεί που έλεγα ότι κοινωνικοποίηση για μένα τέλος φέτος. Όμως συμβαίνει! Και κοινωνικοποιούμαι και βλέπω τους φίλους μου και έχω κρατήσει τις σχέσεις που ήθελα, γιατί αν από κάπου αντλώ δύναμη είναι από τους ανθρώπους της ζωής μου, από την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Είναι το πιο σημαντικό για μένα.»

Όχι μόνο βγαίνει με τους φίλους της, αλλά πολύ συχνά ανεβάζει τις εξόδους τους στα social media. Βέβαια, τα σχόλια των χρηστών δεν είναι πάντα μελιστάλακτα. 

«Τα πιο πολλά τα διαβάζω. Υπάρχουν φορές που το ξεχνάω και δεν ασχολούμαι, κι άλλες που με πιάνει — συνήθως όταν είμαι πιο ανασφαλής μέσα μου ή δε νιώθω σίγουρη για κάτι. Και νομίζω ότι δε μας κάνει καλό να διαβάζουμε σχόλια. Εγώ το βλέπω και από τον εαυτό μου ότι όταν σχολιάζω κάτι αρνητικά, είναι όταν δεν είμαι σε καλή διάθεση. Μπορεί να βγω ξινή, να σχολιάσω κάτι και να είμαι πιο spicy από ό,τι συνήθως, πιο αφιλτράριστη».

Στην καθημερινότητά της, όπως λέει, προσπαθεί να ελέγχει τον αυθορμητισμό της:

«Προσπαθώ γενικά στη ζωή μου να μην είμαι πολύ αφιλτράριστη. Όταν είμαι πολύ κουρασμένη ή άμα δεν έχω φάει, προσπαθώ να μην επικοινωνώ με κόσμο ή τουλάχιστον να μην φτάνω σε σημείο να πρέπει να πω την άποψή μου. Γιατί δεν μπορώ να το ελέγξω. Δηλαδή όταν γουργουρίζει το στομάχι μου, δεν μπορείς να με ρωτήσεις κάτι και να πάρεις την άποψή μου καθαρή. Ζητάω πάντα συγγνώμη αν έχω κάνει λάθος», είπε.

Δανάη Παππά: «Ρωτούσαν τη μητέρα μου αν τη χτυπάω»

Για τη μητέρα της, η οποία συχνά αναφέρεται στις συνεντεύξεις της η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως έχουνε εξαιρετική σχέση.

«Αυτό για το αν θα γίνω μάνα που δεν μου το λέει η μάνα μου και μου το λέει άλλος κόσμος... δεν ξέρω τι να πω! Είχε πολλή πλάκα γιατί είπα σε μια προηγούμενη συνέντευξη ότι αν η μάνα μου, που δεν μου κάνει τέτοια σχόλια, αλλά αν μου έκανε, θα έπεφτε βούρδουλας! Αυτή τη δήλωση έκανα. Και με παίρνει την επόμενη μέρα η μητέρα μου τηλέφωνο και μου λέει “γιατί με παίρνουν όλοι και με ρωτάνε οι φίλοι μου άμα με χτυπάς”  Και της λέω, ''είδες πόσο εύκολα μπορεί κάτι να παρερμηνευτεί;''»

«Έχουμε πολύ καλή σχέση. Είναι και workaholic και η μητέρα μου, όπως κι εγώ, δηλαδή το μήλο δεν έπεσε πολύ μακριά από τη μηλιά. Με έκανε πολύ μικρή, οπότε μεγαλώσαμε μαζί. Και ενώ στις αρχές ήταν δύσκολη η σχέση, γιατί ήταν κι εκείνη μικρή και δεν ήξερε τι να κάνει με ένα παιδί, με τα χρόνια κάπως άρχισα να την καταλαβαίνω περισσότερο και έχει αλλάξει πολύ η σχέση μας», δήλωσε.

Η προσωπική της εξέλιξη ήταν ένας δύσκολος δρόμος. Η ψυχοθεραπεία, όμως, τη βοήθησε πολύ να βρει το σωστό μονοπάτι. 

«Έχω κάνει ψυχοθεραπεία αρκετά χρόνια. Αυτή την περίοδο δεν κάνω, δεν προλαβαίνω, δυστυχώς, αλλά νομίζω ότι με τις εμπειρίες μας γινόμαστε. Το θέμα είναι να έχεις την ηρεμία να δεις τα πράγματα καθαρά. Γιατί το να συμβεί ένα τραυματικό γεγονός στη ζωή σου είναι πολύ σοβαρό, πολύ δύσκολο και στη διαχείρισή του. Αλλά το θέμα είναι τι κάνεις μετά. Το τραύμα εκεί είναι, εκεί θα παραμείνει. Αυτό που συνέβη δεν μπορεί να αλλάξει, δυστυχώς. Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε πίσω και να διαγράψουμε τα τραύματά μας. Αλλά αυτό είναι που μας κάνει αυτό που είμαστε τώρα», ανέφερε. 

