Δωρεάν ταινίες στο Star.gr και την υβριδική τηλεόραση του Star αυτό το ΣΚ

Αν ψάχνετε τι να δείτε το Σαββατοκύριακο, το Star προσφέρει δωρεάν ταινίες μέσα από το Star.gr αλλά και την υβριδική τηλεόραση του Star. Δράση, περιπέτεια και χιούμορ συνθέτουν τη λίστα των ταινιών που είναι διαθέσιμες on demand για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Δείτε ποιες ταινίες μπορείτε να απολαύσετε και μέχρι πότε θα είναι διαθέσιμες.

Το Αφεντικό (Boss Level)

Περιπέτεια φαντασίας αμερικανικής παραγωγής 2020

Ο πρώην πράκτορας των ειδικών δυνάμεων Ρόι Πούλβερ βρίσκεται παγιδευμένος σε μια χρονική λούπα, που επαναλαμβάνει την ημέρα της δολοφονίας του.

Ο Ρόι ανακαλύπτει στοιχεία για ένα μυστικό κυβερνητικό σχέδιο, που θα μπορούσε να λύσει το μυστήριο του πρόωρου θανάτου του.

Ένας αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο ξεκινά, που ίσως, όμως, του επιτρέψει να σώσει την οικογένειά του και να ζήσει ξανά...

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζο Κάρναχαν

ΠΑΙΖΟΥΝ: Μελ Γκίμπσον, Ναόμι Γουότς, Φρανκ Γκρίλο, Μισέλ Γιο

The Nice Guys

Κωμική περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής 2016

Στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του 1970, ο Χόλαντ Μαρτς, ένας νεαρός ντετέκτιβ και ο Τζάκσον Χίλι, ένας μπράβος, από ένα παιχνίδι της τύχης καταλήγουν να συνεργάζονται στην υπόθεση αναζήτησης ενός κοριτσιού αλλά και στην έρευνα για τον θάνατο μιας πορνοστάρ.

Οι δύο υποθέσεις δείχνουν αρχικά να μη σχετίζονται αλλά τελικά το αταίριαστο δίδυμο θα αποκαλύψει μια μεγάλη συνομωσία…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σέιν Μπλακ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Ράιαν Γκόσλινγκ, Ράσελ Κρόου, Ματ Μπόμερ, Ανγκούρι Ράις

Η Ληστεία του Αιώνα (Den of Thieves)

Αστυνομική περιπέτεια του 2018

Μια αδίστακτη συμμορία, χωρίς όρια και φραγμούς, σχεδιάζει το αδιανόητο: να ληστέψει μια τράπεζα στην καρδιά του Λος Άντζελες!

Απέναντί τους όμως έχουν την επίλεκτη ομάδα αστυνομικών του L.A.P.D., που θα κάνει τα πάντα για να τους σταματήσει...

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κρίστιαν Γκούντεκαστ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέραρντ Μπάτλερ, Πάμπλο Σράιμπερ, Μορίς Κομπτ, Έβαν Τζόουνς, 50 Σεντ

Σκηνοθετικό ντεμπούτο του σεναριογράφου και παραγωγού Κρίστιαν Γκούντεκαστ.

Σε Απόσταση Ασφαλείας (Security)

Περιπέτεια παραγωγής 2017, με τον Αντόνιο Μπαντέρας

Ένας πρώην βετεράνος του πολέμου υποφέρει από μετατραυματικό στρες, είναι άνεργος και εμφανώς σε μεταβατική κατάσταση, όσον αφορά τη σχέση του με την οικογένειά του.

Βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να δεχθεί την πρώτη δουλειά, που του προσφέρεται στο γραφείο ευρέσεως εργασίας, ως σεκιουριτάς, σε ένα απομακρυσμένο εμπορικό κέντρο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στην παρθενική του βάρδια βρίσκεται να πολιορκείται από μια αδίστακτη συμμορία εγκληματιών, όταν προσφέρει καταφύγιο σε ένα κυνηγημένο 10χρονο κορίτσι, μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη ενός αρχιμαφιόζου.

Ο,τι ακολουθεί είναι ένα παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, καθώς ο πρώην στρατιωτικός και οι τέσσερις άλλοι φύλακες, διακινδυνεύουν τη ζωή τους προκειμένου να προστατεύσουν το κορίτσι από τους κακοποιούς και τον ψυχοπαθή αρχηγό τους…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Αλέν Ντεροσέρ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Αντόνιο Μπαντέρας, Σερ Μπεν Κίνγκσλει, Λίαμ ΜακΙντάιρ, Τσαντ Λίντμπεργκ, Γκαμπριέλα Ράιτ

Πώς θα δείτε τις ταινίες στην υβριδική τηλεόραση

Για να δείτε την ταινία στην τηλεόραση, μπορείτε να πατήσετε στο τηλεχειριστήριο της smart τηλεόρασής σας το κόκκινο κουμπί, ώστε να μπείτε στο περιβάλλον της υβριδικής τηλεόρασης.

(Χρειάζεται η τηλεόραση να είναι συνδεδεμένη στο ίντερνετ και να είναι ενεργοποιημένη από τον τεχνολογικό πάροχο η δυνατότητα της υβριδικής).

Έτσι μπορείτε εύκολα να απολαύσετε τις ταινίες δωρεάν, όποτε θέλετε, μέσα από το περιβάλλον της υβριδικής τηλεόρασης του Star ή το Star.gr.