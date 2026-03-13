13.03.26 , 21:26 Σούδα: Κακουργηματική δίωξη για κατασκοπεία στον Πολωνό
13.03.26 , 21:23 Γάλλος ο πρώτος Ευρωπαίος στρατιωτικός θύμα του πολέμου
13.03.26 , 21:21 Τσαγκρινού για Dj Stephan: «Είμαι ευγνώμων και θα τον αγαπώ για πάντα»
13.03.26 , 20:48 Ιωάννα Τούνη & Πάρης: Μαμά και γιος ξεκίνησαν μαθήματα ιππασίας
13.03.26 , 20:39 Θεσσαλονίκη: Αυτός είναι ο 23χρονος δράστης - Συνελήφθη από τις Αρχές
13.03.26 , 20:32 Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε ο ύποπτος για τον φόνο 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ
13.03.26 , 20:30 Hyundai: Πρωτοστατεί στην προστασία των ωκεανών
13.03.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Ελένη κόλλησε στη δεύτερη λέξη και δε βρήκε τα συνώνυμα
13.03.26 , 19:38 Άνοιξε η εφαρμογή για φορολογικές δηλώσεις νομικών προσώπων
13.03.26 , 19:32 Δωρεάν ταινίες στο Star.gr και την υβριδική τηλεόραση του Star αυτό το ΣΚ
13.03.26 , 19:20 Συγκλονίζει ο Θεοφάνους: «Δεν το ξέρει κανένας και δεν το ‘χω πει ποτέ»
13.03.26 , 19:06 Κρήτη: Στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα δύο αδελφές - Σε κρίσιμη κατάσταση η 26χρονη
13.03.26 , 19:04 Βουλή: Απίστευτος καβγάς της Κωνσταντοπούλου με βουλευτές της ΝΔ
13.03.26 , 18:39 Cash or Trash: Συμμαχία αγοραστών για τις αφίσες της Ρένας Βλαχοπούλου
13.03.26 , 18:30 Cash or Trash: Πούλησε το επώνυμο τραπέζι της η Κατερίνα Τσάβαλου;
Τσαρούχας για Παπαθωμά: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος»
Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Γερμανού – Ιωαννίδου: Κοινή εμφάνιση σε εκδήλωση για τον Φρέντυ Γερμανό
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Σκορδά για Μενεγάκη: «Είναι χυδαίο. Όποιος το σκέφτηκε, να ντρέπεται»
Θεσσαλονίκη: Αυτός είναι ο 23χρονος δράστης - Συνελήφθη από τις Αρχές
Καίτη Γαρμπή: Θύμα απάτης για δήθεν θεραπεία διαβήτη
Αλίκη Καραμανλή: Στη Βουκουρεστίου για ψώνια με τη μητέρα της
Ανθή Βούλγαρη - Ο γιος της έγινε ενός: «Ήταν η μέρα που με έκανες μαμά»
Δωρεάν Tαινίες Στο Star.gr Και Την Υβριδική TV Του Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Star.gr και η υβριδική τηλεόραση του Star προσφέρουν δωρεάν ταινίες αυτό το Σαββατοκύριακο.
  • Διαθέσιμες ταινίες περιλαμβάνουν: 'Το Αφεντικό', 'The Nice Guys', 'Η Ληστεία του Αιώνα' και 'Σε Απόσταση Ασφαλείας'.
  • Οι ταινίες είναι διαθέσιμες On Demand για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με προθεσμίες έως 25/3, 24/3, 20/3 και 21/3 αντίστοιχα.
  • Για να παρακολουθήσετε τις ταινίες στην υβριδική τηλεόραση, πατήστε το κόκκινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο και συνδέστε την τηλεόραση στο ίντερνετ.

Αν ψάχνετε τι να δείτε το Σαββατοκύριακο, το Star προσφέρει δωρεάν ταινίες μέσα από το Star.gr αλλά και την υβριδική τηλεόραση του Star. Δράση, περιπέτεια και χιούμορ συνθέτουν τη λίστα των ταινιών που είναι διαθέσιμες on demand για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Δείτε ποιες ταινίες μπορείτε να απολαύσετε και μέχρι πότε θα είναι διαθέσιμες.

Το Αφεντικό (Boss Level)

Περιπέτεια φαντασίας αμερικανικής παραγωγής 2020

Ο πρώην πράκτορας των ειδικών δυνάμεων Ρόι Πούλβερ βρίσκεται παγιδευμένος σε μια χρονική λούπα, που επαναλαμβάνει την ημέρα της δολοφονίας του.

Το αφεντικό

Ο Ρόι ανακαλύπτει στοιχεία για ένα μυστικό κυβερνητικό σχέδιο, που θα μπορούσε να λύσει το μυστήριο του πρόωρου θανάτου του.

Ένας αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο ξεκινά, που ίσως, όμως, του επιτρέψει να σώσει την οικογένειά του και να ζήσει ξανά...

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζο Κάρναχαν
ΠΑΙΖΟΥΝ: Μελ Γκίμπσον, Ναόμι Γουότς, Φρανκ Γκρίλο, Μισέλ Γιο

Διαθέσιμο On Demand, έως και την Τετάρτη 25/3

The Nice Guys

Κωμική περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής 2016

Στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του 1970, ο Χόλαντ Μαρτς, ένας νεαρός ντετέκτιβ και ο Τζάκσον Χίλι, ένας μπράβος, από ένα παιχνίδι της τύχης καταλήγουν να συνεργάζονται στην υπόθεση αναζήτησης ενός κοριτσιού αλλά και στην έρευνα για τον θάνατο μιας πορνοστάρ.

The nice guys

Οι δύο υποθέσεις δείχνουν αρχικά να μη σχετίζονται αλλά τελικά το αταίριαστο δίδυμο θα αποκαλύψει μια μεγάλη συνομωσία…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σέιν Μπλακ
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ράιαν Γκόσλινγκ, Ράσελ Κρόου, Ματ Μπόμερ, Ανγκούρι Ράις

Διαθέσιμη On Demand έως και την Τρίτη 24/3.

Η Ληστεία του Αιώνα (Den of Thieves)

Αστυνομική περιπέτεια του 2018

Μια αδίστακτη συμμορία, χωρίς όρια και φραγμούς, σχεδιάζει το αδιανόητο: να ληστέψει μια τράπεζα στην καρδιά του Λος Άντζελες!

Η Ληστεία του Αιώνα (Den of Thieves)

Απέναντί τους όμως έχουν την επίλεκτη ομάδα αστυνομικών του L.A.P.D., που θα κάνει τα πάντα για να τους σταματήσει...

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κρίστιαν Γκούντεκαστ
ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέραρντ Μπάτλερ, Πάμπλο Σράιμπερ, Μορίς Κομπτ, Έβαν Τζόουνς, 50 Σεντ

Σκηνοθετικό ντεμπούτο του σεναριογράφου και παραγωγού Κρίστιαν Γκούντεκαστ.

Διαθέσιμη On Demand έως και την Παρασκευή 20/3.

Σε Απόσταση Ασφαλείας (Security)

Περιπέτεια παραγωγής 2017, με τον Αντόνιο Μπαντέρας

Ένας πρώην βετεράνος του πολέμου υποφέρει από μετατραυματικό στρες, είναι άνεργος και εμφανώς σε μεταβατική κατάσταση, όσον αφορά τη σχέση του με την οικογένειά του.

Σε Απόσταση Ασφαλείας (Security)

Βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να δεχθεί την πρώτη δουλειά, που του προσφέρεται στο γραφείο ευρέσεως εργασίας, ως σεκιουριτάς, σε ένα απομακρυσμένο εμπορικό κέντρο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στην παρθενική του βάρδια βρίσκεται να πολιορκείται από μια αδίστακτη συμμορία εγκληματιών, όταν προσφέρει καταφύγιο σε ένα κυνηγημένο 10χρονο κορίτσι, μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη ενός αρχιμαφιόζου.

Ο,τι ακολουθεί είναι ένα παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, καθώς ο πρώην στρατιωτικός και οι τέσσερις άλλοι φύλακες, διακινδυνεύουν τη ζωή τους προκειμένου να προστατεύσουν το κορίτσι από τους κακοποιούς και τον ψυχοπαθή αρχηγό τους…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Αλέν Ντεροσέρ
ΠΑΙΖΟΥΝ: Αντόνιο Μπαντέρας, Σερ Μπεν Κίνγκσλει, Λίαμ ΜακΙντάιρ, Τσαντ Λίντμπεργκ, Γκαμπριέλα Ράιτ

Διαθέσιμη On Demand έως και το Σάββατο 21/3.

Πώς θα δείτε τις ταινίες στην υβριδική τηλεόραση

Για να δείτε την ταινία στην τηλεόραση, μπορείτε να πατήσετε στο τηλεχειριστήριο της smart τηλεόρασής σας το κόκκινο κουμπί, ώστε να μπείτε στο περιβάλλον της υβριδικής τηλεόρασης.

(Χρειάζεται η τηλεόραση να είναι συνδεδεμένη στο ίντερνετ και να είναι ενεργοποιημένη από τον τεχνολογικό πάροχο η δυνατότητα της υβριδικής).

Έτσι μπορείτε εύκολα να απολαύσετε τις ταινίες δωρεάν, όποτε θέλετε, μέσα από το περιβάλλον της υβριδικής τηλεόρασης του Star ή το Star.gr.

