Με MVP Βεζένκοφ ξεκινάει τη μάχη για το Final 4, ο Ολυμπιακός

Πρεμιέρα σήμερα για τα playoffs της Euroleague, και ο Ολυμπιακός μπαίνει από θέση ισχύος στην διαδικασία. Οι ερυθρόλευκοι τερμάτισαν πρώτοι στην κανονική περίοδο, και θα αντιμετωπίσουν τη Μονακό, η οποία κατάφερε να επιβιώσει από τη διαδικασία των play-in.

Στον απόηχο της βράβευσης του Σάσα Βεζένκοφ, ως MVP της φετινής διοργάνωσης, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεκινάει με δύο διαδοχικά ματς στο ΣΕΦ, θέλοντας να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα της έδρας, και να «καθαρίσει» την πρόκρισηγια το μεγάλο ραντεβού του Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

Πανέτοιμος ο Ολυμπιακός για τη σειρά των αγώνων με τη Μονακό / Φωτογραφία INTIME

Από την πλευρά τους, οι αποδεκατισμένοι Μονεγάσκοι, που παίζουν εδώ και καιρό με υπηρεσιακό προπονητή και αποδεκατισμένο ρόστερ, αναμένεται να ...πουλήσουν ακριβώς το τομάρι τους, καθώς είναι μία από τις πιο σκληροτράχηλες ομάδες της Euroleague, και ένας αντίπαλος που παραδοσιακά προβληματίζει τον Ολυμπιακό, έχοντας κάνει αρκετές ζημιές στο παρελθόν.

Η πρεμιέρα για τις ελληνικές ομάδες, γίνεται το βράδυ της Τρίτης 28 Απριλίου, με τον Ολυμπιακό στις 21:00 και λίγο αργότερα το παιχνίδι ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό (21:45). Τα δεύτερα παιχνίδια, θα διεξαχθούν τις ίδιες ώρες, την Πέμπτη 30 Απριλίου.