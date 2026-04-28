Άση Μπήλιου: Η όψη Αφροδίτης – Πλούτωνα φέρνει ευκαιρίες σε έρωτα και χρήμα

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου προέβλεψε θετικές εξελίξεις σε έρωτα και χρήμα λόγω της όψης Αφροδίτης – Πλούτωνα.
  • Η Σελήνη μεταβαίνει από την Παρθένο στον Ζυγό, ενισχύοντας το θετικό κλίμα.
  • Η όψη Αφροδίτης – Πλούτωνα προσφέρει ευκαιρίες για βελτίωση στις σχέσεις και την εμφάνιση.
  • Η χρονιά ξεκίνησε δύσκολα, αλλά αυτή η όψη φέρνει αισιοδοξία.
  • Συνιστάται να εκμεταλλευτούν οι άνθρωποι τη θετική αυτή συγκυρία.

Η Άση Μπήλιου έκανε τις αστρολογικές προβλέψεις μέσα από την εκπομπή Breakfast@Star, δίνοντας μια πιο αισιόδοξη νότα μετά από ένα απαιτητικό ξεκίνημα χρονιάς.

Όπως εξήγησε, η Σελήνη εξακολουθεί να κινείται στο ζώδιο της Παρθένου, ωστόσο μέσα στη μέρα αλλάζει σκηνικό: «Όντως είναι ακόμα στο ζώδιο της Παρθένου, σε φάση κενής πορείας. Δώδεκα και κάτι θα περάσει στο ζώδιο του Ζυγού και θα γίνει κάτι τέλος πάντων πιο ωραίο, σε σχέση με αυτό που είχαμε».

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα σε μια θετική πλανητική όψη που επηρεάζει όχι μόνο τη συγκεκριμένη ημέρα, αλλά και το γενικότερο κλίμα: «Σήμερα έχουμε και μια πολύ ωραία όψη ανάμεσα στην Αφροδίτη και τον Πλούτωνα. Ένα τρίγωνο. Όταν έχουμε μία όψη δεν επηρεάζει μόνο εκείνη τη μέρα. Πιάνει και από πιο πριν, πιάνει και πιο μετά λίγο».

Αναλύοντας τη σημασία αυτής της όψης, η αστρολόγος τόνισε ότι αφορά τομείς που σχετίζονται με την απόλαυση και την ευημερία:
«Η Αφροδίτη στο ζώδιο των Διδύμων προσφέρεται για τα εξής. Το ένα είναι ότι αφορά την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη είναι ομορφιά, αισθητική. Οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό το τομέα είναι ένα βοηθητικό τρίγωνο. Αν θέλετε να κάνετε κάτι τέλος πάντων έτσι για να ομορφύνετε».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στα αισθηματικά, αλλά και στα οικονομικά: «Δεύτερον, σχέσεις ερωτικές. Γενικότερα όλη γκάμα των σχέσεων. Αλλά κυρίως τα ερωτικά. Κι εκεί δίνει δυνατότητες. Και οικονομικά. Δηλαδή τα ωραιότερα. Τα καλύτερα σας έχω».

Με τη γνωστή της αμεσότητα, δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τη γενικότερη ενεργειακή κατάσταση της χρονιάς: «Όταν έχουμε μία ωραία όψη το γλεντάμε λίγο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από τη μέρα που ξεκίνησε αυτή η χρονιά δύσκολο».

Τέλος, σημείωσε πως η είσοδος της Σελήνης στον Ζυγό ενισχύει ακόμη περισσότερο το θετικό αυτό κλίμα: «Θα μπει η Σελήνη στον Ζυγό που είναι το ζώδιο της Αφροδίτης. Θα κάνει και όψη με την Αφροδίτη και τον Πλούτωνα. Οπότε όλα αυτά που σας λέω, τα ωραία... Είναι λίγο στον υπερθετικό βαθμό σήμερα».

Όπως φαίνεται, η ημέρα φέρνει ευκαιρίες για βελτίωση σε σχέσεις, εμφάνιση και οικονομικά, με την Άση Μπήλιου να προτρέπει να εκμεταλλευτούμε τη θετική αυτή συγκυρία.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top