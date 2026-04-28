Η Άση Μπήλιου έκανε τις αστρολογικές προβλέψεις μέσα από την εκπομπή Breakfast@Star, δίνοντας μια πιο αισιόδοξη νότα μετά από ένα απαιτητικό ξεκίνημα χρονιάς.

Όπως εξήγησε, η Σελήνη εξακολουθεί να κινείται στο ζώδιο της Παρθένου, ωστόσο μέσα στη μέρα αλλάζει σκηνικό: «Όντως είναι ακόμα στο ζώδιο της Παρθένου, σε φάση κενής πορείας. Δώδεκα και κάτι θα περάσει στο ζώδιο του Ζυγού και θα γίνει κάτι τέλος πάντων πιο ωραίο, σε σχέση με αυτό που είχαμε».

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα σε μια θετική πλανητική όψη που επηρεάζει όχι μόνο τη συγκεκριμένη ημέρα, αλλά και το γενικότερο κλίμα: «Σήμερα έχουμε και μια πολύ ωραία όψη ανάμεσα στην Αφροδίτη και τον Πλούτωνα. Ένα τρίγωνο. Όταν έχουμε μία όψη δεν επηρεάζει μόνο εκείνη τη μέρα. Πιάνει και από πιο πριν, πιάνει και πιο μετά λίγο».

Αναλύοντας τη σημασία αυτής της όψης, η αστρολόγος τόνισε ότι αφορά τομείς που σχετίζονται με την απόλαυση και την ευημερία:

«Η Αφροδίτη στο ζώδιο των Διδύμων προσφέρεται για τα εξής. Το ένα είναι ότι αφορά την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη είναι ομορφιά, αισθητική. Οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό το τομέα είναι ένα βοηθητικό τρίγωνο. Αν θέλετε να κάνετε κάτι τέλος πάντων έτσι για να ομορφύνετε».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στα αισθηματικά, αλλά και στα οικονομικά: «Δεύτερον, σχέσεις ερωτικές. Γενικότερα όλη γκάμα των σχέσεων. Αλλά κυρίως τα ερωτικά. Κι εκεί δίνει δυνατότητες. Και οικονομικά. Δηλαδή τα ωραιότερα. Τα καλύτερα σας έχω».

Με τη γνωστή της αμεσότητα, δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τη γενικότερη ενεργειακή κατάσταση της χρονιάς: «Όταν έχουμε μία ωραία όψη το γλεντάμε λίγο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από τη μέρα που ξεκίνησε αυτή η χρονιά δύσκολο».

Τέλος, σημείωσε πως η είσοδος της Σελήνης στον Ζυγό ενισχύει ακόμη περισσότερο το θετικό αυτό κλίμα: «Θα μπει η Σελήνη στον Ζυγό που είναι το ζώδιο της Αφροδίτης. Θα κάνει και όψη με την Αφροδίτη και τον Πλούτωνα. Οπότε όλα αυτά που σας λέω, τα ωραία... Είναι λίγο στον υπερθετικό βαθμό σήμερα».

Όπως φαίνεται, η ημέρα φέρνει ευκαιρίες για βελτίωση σε σχέσεις, εμφάνιση και οικονομικά, με την Άση Μπήλιου να προτρέπει να εκμεταλλευτούμε τη θετική αυτή συγκυρία.

