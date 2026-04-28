Διευθύντρια σχολείου έπεσε στο κενό - «Περνούσε δύσκολα στο σχολείο της»

Συντετριμμένος ο σύζυγός της περιγράφει όσα περνούσε η άτυχη γυναίκα

Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (28/4/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ και βαθιά θλίψη προκαλεί η τραγική πτώση διευθύντριας δημοτικού σχολείου στο κενό στο κέντρο της Αθήνας. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους της. Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης 28/4, με τις αρχές να ερευνούν την υπόθεση σε βάθος, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η έντονη πίεση που φέρεται να δεχόταν το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα βρέθηκε στο κενό από ταράτσα, με τον θάνατό της να επέρχεται ακαριαία. Αρχικά υπήρξε σύγχυση σχετικά με την κατάσταση της υγείας της, ωστόσο επιβεβαιώθηκε πως δεν νοσηλεύτηκε, καθώς είχε ήδη καταλήξει.

Καθοριστική σημασία για την κατανόηση των συνθηκών έχει η μαρτυρία συγγενικών της προσώπων. Ο ανιψιός της, Χαράλαμπος, μιλώντας στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» ανέφερε χαρακτηριστικά: «Από ό,τι μάθαμε και από τον θείο και από άλλους στη γειτονιά, κάτι σαν bullying γινόταν στη διευθύντρια. Περαιτέρω δεν ξέρουμε, θα ψαχτούν όλα και θα μάθουμε πιο αναλυτικά». Σε άλλο σημείο, πρόσθεσε: «Έτσι όπως μας είπαν, έγινε το πρωί και ήταν μάλλον ακαριαίος ο θάνατος».

Παράλληλα, πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο σύζυγός της είχε επισημάνει στις αρχές πως η ίδια βρισκόταν υπό έντονη ψυχολογική πίεση λόγω της επαγγελματικής της καθημερινότητας. Το ενδεχόμενο τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος εξετάζεται σοβαρά, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν οι πιέσεις προέρχονταν από συναδέλφους, γονείς ή άλλους παράγοντες της σχολικής κοινότητας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία, προκειμένου να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

«Ξύπνησα το πρωί και την είδα στον δρόμο»

Ο σύζυγός της, μιλώντας στην εκπομπή, συντετριμμένος αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες που βίωνε η γυναίκα. Τόνισε, μάλιστα, ότι δε θα το αφήσει έτσι και θα κινηθεί νομικά για να αποδοθούν ευθύνες. 

«Είναι δύσκολη στιγμή. Τελευταία κουβέντα που είχαμε είναι ότι θα την πάνε στον Εισαγγελέα. Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο της. Δεχόταν πίεση από δασκάλους και τον σύλλογο γονέων. Κανείς δεν ήταν με το μέρος της, ήταν όλοι εναντίον της. Δεν έλεγε παραπάνω... [...] Ξύπνησα το πρωί και την είδα στον δρόμο. Απέπνευσε με τη μία, μέχρι να την πάει το ασθενοφόρο. Έχουμε δύο κοριτσάκια. Θα τους κυνηγήσω ποινικά, δε θα σταματήσω εδώ. Χρόνια το βίωνε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά στην Κατερίνα Σουλιώτη ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας. 

