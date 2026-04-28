Η Αθηνά Ωνάση είχε δώσει το παρών και στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι/ βίντεο απο ΕΡΤ

Το «παρών» στο photocall της παρουσίασης του Stéphane Rolland έδωσε το παρών η Αθηνά Ωνάση στο πλαίσιο της Barcelona Bridal Week, στη Βαρκελώνη.

Η μοναδική απόγονος του Αριστοτέλη Ωνάση, που το 1988 κληρονόμησε το σύνολο της περιουσίας της μητέρας της, Χριστίνας, εθεάθη με τον Fredrik Dolk, καταξιωμένο Σουηδό ηθοποιό, που ‘έχει συμμετάσχει σε διεθνείς παραγωγές, όπως στην ταινία The Girl with the Dragon Tattoo το 2011.

Η 41χρονη επιχειρηματίας που διατηρεί δικούς της στάβλους και εκτροφείο αλόγων στο Βέλγιο, φορούσε ένα one-shoulder με ασύμμετρη γραμμή το οποίο συνδύασε με παντελόνι σε αντίστοιχη απόχρωση.

Το κομψό της λουκ ολοκλήρωσαν τα μαύρα ψηλοτάκουνα παπούτσια που επέλεξε. Το total red σύνολο εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους και η ίδια πόζαρε χαμογελαστή στο φωτογραφικό φακό.

H Αθηνά Ωνάση το 2014/ φωτογραφία από apimages

Η περιουσία της Αθηνάς Ωνάση

Η Αθηνά Ωνάση εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση και κόρη της Χριστίνας Ωνάση κληρονόμησε όλη την περιουσία της μητέρας της δηλαδή το 55% της αυτοκρατορίας του Αριστοτέλη Ωνάση ακίνητα αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ των οποίων ο ιδιωτικός νήσος Σκορπιός που αργότερα πουλήθηκε, διαμερίσματα στο Παρίσι, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, τη βίλα στο Σαν Μόριτζ, έργα Τέχνης, τραπεζικές καταθέσεις από ΗΠΑ, Λατινική Αμερική και ελβετικές τράπεζες αλλά και ένα ιδιωτικό αεροπλάνο που χρησιμοποιούσε η οικογένεια.

Η Αθηνά Ωνάση κληρονόμησε το επιχειρηματικό χάρισμα του παππού της Αριστοτέλη και σήμερα εκτός από τη μεγάλη ακίνητη περιουσία που έχει, είναι μέτοχος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου στη γαλλική αλυσίδα σούπερ μάρκετ. και διαθέτει στάβλους και άλογα αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

