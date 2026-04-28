Κρήτη: Σκύλος επιτέθηκε σε 4χρονο παιδί - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Έχει δαγκωματιές και θα διασωληνωθεί

28.04.26 , 17:29 Κρήτη: Σκύλος επιτέθηκε σε 4χρονο παιδί - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

  • 4χρονο παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση σκύλου στην Κρήτη.
  • Το παιδί είναι διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με σοβαρά τραύματα.
  • Οι γιατροί προσπαθούν να το σταθεροποιήσουν πριν τη μεταφορά του σε ΜΕΘ Παίδων στο ΠΑΓΝΗ.
  • Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες της επίθεσης ή αν ο σκύλος είναι οικόσιτο ζώο της οικογένειας.

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Κρήτης ένα αγοράκι 4 ετών, μετά από επίθεση που δέχθηκε από σκύλο. 

Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, έχοντας σοβαρά τραύματα από δαγκωματιές. Οι γιατροί δίνουν «μάχη» για να το σταθεροποιήσουν. Θα το διασωληνώσουν και θα το μεταφέρουν σε ΜΕΘ Παίδων στο ΠΑΓΝΗ. 

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό κάτω από ποιες συνθήκες του επιτέθηκε ο σκύλος, ούτε αν πρόκειται για οικόσιτο ζώο της οικογένειας.  

