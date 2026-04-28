Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Κρήτης ένα αγοράκι 4 ετών, μετά από επίθεση που δέχθηκε από σκύλο.
Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, έχοντας σοβαρά τραύματα από δαγκωματιές. Οι γιατροί δίνουν «μάχη» για να το σταθεροποιήσουν. Θα το διασωληνώσουν και θα το μεταφέρουν σε ΜΕΘ Παίδων στο ΠΑΓΝΗ.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό κάτω από ποιες συνθήκες του επιτέθηκε ο σκύλος, ούτε αν πρόκειται για οικόσιτο ζώο της οικογένειας.