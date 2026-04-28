Ήβη Αδάμου για την κόρη της: «Ίσως δώσει λίγη προσοχή και σε μένα»

«Αυτό το παιδί είναι όλη μας η ζωή»

Αδάμου Για Την Κόρη Της: «Ίσως Δώσει Λίγη Προσοχή & Σε Μένα»/ star.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ήβη Αδάμου παραχώρησε δηλώσεις για τον σύντροφό της Μιχάλη Κουϊνέλη κατά την παρουσίαση του δίσκου του.
  • Η κόρη τους, Ανατολή, 8 ετών, συμμετέχει στο τραγούδι "Δέκα Λέξεις" του μπαμπά της.
  • Η Ήβη δήλωσε ότι ο Μιχάλης είναι πολύ καλός πατέρας, κάτι που φαίνεται και στα τραγούδια του.
  • Η κόρη τους προτιμά τα τραγούδια του μπαμπά και όχι της Ήβης, που την εμπνέει καθημερινά.
  • Η Ήβη ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει συναυλίες και το νέο της καλοκαιρινό τραγούδι θα κυκλοφορήσει στις 14 Μαΐου.

Πήγαμε κι εμείς στην παρουσίαση δίσκου του Μιχάλη Κουϊνέλη - Stavento και εκεί συναντήσαμε φυσικά και την Ήβη Αδάμου, την επί χρόνια σύντροφό του. Η εντυπωσιακή Ήβη μάς παραχώρησε δηλώσεις για το Star.gr λέγοντας τα καλύτερα για τον αγαπημένο της.

Stavento: «Νομίζω της μικρής αρέσουν τα δικά μου τραγούδια περισσότερο»

Υπενθυμίζεται πως μαζί έχουν αποκτήσει την 8χρονη Ανατολή, ένα υπέροχο κοριτσάκι που δεν έλειπε από την παρουσίαση δίσκου του μπαμπά της.

Η Ήβη Αδάμου ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη και συγκινημένη και μας είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ χαρούμενη για το όμορφο βράδυ που ανήκει στο Stavento, στον Μιχάλη. Νιώθω πολύ περήφανη και πολύ ευλογημένη που έχω δίπλα μου έναν τέτοιο άνθρωπο και καλλιτέχνη».

Όταν τη ρωτήσαμε για το αγαπημένο της τραγούδι από το άλμπουμ, μας απάντησε:

«Μου αρέσει πολύ το “Forever”, αλλά και το “Δέκα Λέξεις” που τραγουδάει με την Ανατολή, την κόρη μας! Είναι πολύ συγκινητικό αυτό το τραγούδι. Πιστεύω ότι όποιος το ακούσει θα μάθει πολλά από αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι είναι όλη η ουσία της αγάπης ενός πατέρα για την κόρη του, με όλο το νόημα της ουσίας και της αγάπης».

σταβεντο

Η Ήβη Αδάμου κι ο Μιχάλης Κουινέλης στην παρουσίαση του άλμπουμ 10 Λέξεις /Φωτογραφία Star.gr

Στην ερώτηση πώς είναι ο Μιχάλης Stavento ως πατέρας, η Ήβη Αδάμου μάς είπε: «Νομίζω ότι στα τραγούδια του φαίνεται ξεκάθαρα τι είδους μπαμπάς είναι. Είναι πολύ καλός μπαμπάς. Πολύ καλός. Και πρακτικά και συναισθηματικά, γιατί και τα δύο παίζουν μεγάλο ρόλο».

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε γελώντας πως η κόρη τους προτιμά τα τραγούδια του μπαμπά και όχι τα δικά της:

«Προτιμάει πολύ τα τραγούδια του μπαμπά. Είναι η αλήθεια! Τα δικά μου… εντάξει, αν της αρέσει κάτι πολύ θα δώσει λίγη προσοχή σε αυτό. Είναι πολύ χαρούμενο παιδί, πολύ φωτεινό, γούρι. Να είναι μόνο υγιές. Με εμπνέει κάθε μέρα. Αυτό το παιδί είναι όλη μας η ζωή. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό».

Τέλος, η Ήβη Αδάμου αναφέρθηκε και στα επαγγελματικά της σχέδια: «Έχω ήδη ξεκινήσει τις συναυλίες μου σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό. Είμαι πολύ χαρούμενη για την αγάπη του κόσμου. Το καινούργιο καλοκαιρινό τραγούδι είναι έτοιμο, με πολύ καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, και ανυπομονώ να κυκλοφορήσει στις 14 Μαΐου».

