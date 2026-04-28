Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.04.26 , 20:56 Cash or Trash: Το ηλεκτρονικό σκάκι του Γιώργου που δίχασε τους αγοραστές!
28.04.26 , 20:42 MINI: Γιορτάζει τα 25 χρόνια σύγχρονης ιστορίας της μάρκας
28.04.26 , 20:38 Το προφίλ του 89χρονου πιστολέρο - Οι απειλές σε Εισαγγελέα
28.04.26 , 20:38 «Κουρέλια» τα μέτρα ασφάλειας σε Εφετείο και ΕΦΚΑ από τον 89χρονο
28.04.26 , 20:16 Ατύχημα για τη Βάσια Παναγοπούλου: «Ούρλιαζε από τους πόνους!»
28.04.26 , 19:54 Τι αλλάζει στα επιδόματα - Τι σημαίνει για τους δικαιούχους
28.04.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο πριν ανοίξουν τα γράμματα - Εσύ;
28.04.26 , 19:15 BYD ATTO 2 DM-i: Σύντομη δοκιμη στην Ελλάδα--Εκδόσεις και τιμές
28.04.26 , 19:10 Aποχωρούν από ΟΠΕΚ και ΟΠΕΚ+ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα!
28.04.26 , 19:09 Κων/νος Χριστοφόρου για ONE: «Υπήρξαν εποχές που δεν είχαμε καλές σχέσεις»
28.04.26 , 18:49 «Εγώ το σκυλί λύσσαξα και θα πάω να τους δαγκώσω»: H επιστολή του 89χρονου
28.04.26 , 18:36 Fuel Pass 2026: Μέχρι 30 Απριλίου οι αιτήσεις στο gov.gr
28.04.26 , 18:32 Ήβη Αδάμου για την κόρη της: «Ίσως δώσει λίγη προσοχή και σε μένα»
28.04.26 , 18:29 Θανάσης Αναγνωστόπουλος για Στούντιο 4: «Δεν μπορώ να πω ακόμα τίποτα»
28.04.26 , 18:25 Απεργία Πρωτομαγιάς: Τι ισχύει για τα ΜΜΜ - Ποιοι απεργούν
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Είδε τον άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της»
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Ζαχαρέα, Νίκα, Demy, «έκλεψαν» τις εντυπώσεις σε fashion event
Διευθύντρια σχολείου έπεσε στο κενό: «Περνούσε δύσκολα στη δουλειά»
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
Tόνια Σωτηροπούλου: Πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της - Πόσων ετών έγινε;
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Ατύχημα για τη Βάσια Παναγοπούλου: «Ούρλιαζε από τους πόνους!»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε όσα είπε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος στο Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος σχολίασε τις φήμες για μεταφορά του Στούντιο 4 από την ΕΡΤ στον ΣΚΑΙ, δηλώνοντας ότι νιώθει άβολα με την κατάσταση.
  • Η σεζόν είναι ακόμα σε εξέλιξη και δεν μπορεί να γίνει καμία ανακοίνωση πριν την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
  • Ο παρουσιαστής εξέφρασε την προτίμησή του για σταθερότητα και ανέφερε ότι υπάρχουν άξιοι αντικαταστάτες.
  • Οι φήμες αναφέρουν ότι η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Αναγνωστόπουλος έχουν δελεαστική πρόταση από τον ΣΚΑΙ για τριετές συμβόλαιο.
  • Η εκπομπή θα παραμείνει τρίωρη και θα διατηρήσει το «DNA» της, με συνεντεύξεις και χαλαρή ατμόσφαιρα.

Για τα σενάρια που θέλουν το Στούντιο 4 να μεταφέρεται από την ΕΡΤ στον ΣΚΑΙ μίλησε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος στην κάμερα της εκπομπής Το Πρωινό.

«Δε νιώθω περήφανος που συζητιέται ότι η εκπομπή θα πάει σε άλλο κανάλι, νιώθω άβολα κι αμήχανα. Η σεζόν είναι ακόμα στον αέρα, έχουμε άλλους δύο μήνες, οπότε δεν μπορώ να πω ακόμα τίποτα», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Δε μου αρέσουν οι αλλαγές»

«Νιώθουμε χαρούμενοι για το αποτέλεσμα της εκπομπής μας, γιατί ήταν κάτι που το χτίζαμε χρονιά με χρονιά. Κάθε χρονιά υπήρχαν κρούσεις και προτάσεις, αλλά ήταν πάντα επιλογή μας να μένουμε.

Δε μου αρέσουν οι αλλαγές ούτε στην επαγγελματική, ούτε στην προσωπική μου ζωή. Φυσικά και υπάρχουν άξιοι αντικαταστάτες γι’ αυτή τη ζώνη, ουδείς αναντικατάστατος. Είμαστε ακόμα στην ΕΡΤ και μέχρι πρώτη εβδομάδα Ιουλίου δεν μπορεί να γίνει καμία ανακοίνωση, αν κι εφόσον συμβεί οτιδήποτε», ανέφερε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Οι φήμες θέλουν τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν να «μετακομίζουν» από την ΕΡΤ στον ΣΚΑΪ.

Αν και οι επίσημες ανακοινώσεις συνήθως καθυστερούν μέχρι τη λήξη των συμβολαίων (το καλοκαίρι του 2026), γίνεται λόγο για μια ιδιαίτερα δελεαστική πρόταση, με πληροφορίες να αναφέρουν ακόμα και τριετές συμβόλαιο με οψιόν για +2 χρόνια, κάτι που η δημόσια τηλεόραση δύσκολα θα μπορούσε να προσφέρει.

Η εκπομπή προορίζεται για τη μεσημεριανή/απογευματινή ζώνη του σταθμού, παραμένοντας ζωντανή και τρίωρη.

Ο ΣΚΑΪ φαίνεται να θέλει να διατηρήσει το «DNA» της εκπομπής (συνεντεύξεις, χαλαρή ατμόσφαιρα) σχεδόν αυτούσιο, καθώς αυτό είναι που κέρδισε το κοινό στην ΕΡΤ.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
 |
ΝΑΝΣΥ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
 |
ΣΚΑΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top