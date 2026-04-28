Για τα σενάρια που θέλουν το Στούντιο 4 να μεταφέρεται από την ΕΡΤ στον ΣΚΑΙ μίλησε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος στην κάμερα της εκπομπής Το Πρωινό.

«Δε νιώθω περήφανος που συζητιέται ότι η εκπομπή θα πάει σε άλλο κανάλι, νιώθω άβολα κι αμήχανα. Η σεζόν είναι ακόμα στον αέρα, έχουμε άλλους δύο μήνες, οπότε δεν μπορώ να πω ακόμα τίποτα», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Δε μου αρέσουν οι αλλαγές»

«Νιώθουμε χαρούμενοι για το αποτέλεσμα της εκπομπής μας, γιατί ήταν κάτι που το χτίζαμε χρονιά με χρονιά. Κάθε χρονιά υπήρχαν κρούσεις και προτάσεις, αλλά ήταν πάντα επιλογή μας να μένουμε.

Δε μου αρέσουν οι αλλαγές ούτε στην επαγγελματική, ούτε στην προσωπική μου ζωή. Φυσικά και υπάρχουν άξιοι αντικαταστάτες γι’ αυτή τη ζώνη, ουδείς αναντικατάστατος. Είμαστε ακόμα στην ΕΡΤ και μέχρι πρώτη εβδομάδα Ιουλίου δεν μπορεί να γίνει καμία ανακοίνωση, αν κι εφόσον συμβεί οτιδήποτε», ανέφερε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Οι φήμες θέλουν τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν να «μετακομίζουν» από την ΕΡΤ στον ΣΚΑΪ.

Αν και οι επίσημες ανακοινώσεις συνήθως καθυστερούν μέχρι τη λήξη των συμβολαίων (το καλοκαίρι του 2026), γίνεται λόγο για μια ιδιαίτερα δελεαστική πρόταση, με πληροφορίες να αναφέρουν ακόμα και τριετές συμβόλαιο με οψιόν για +2 χρόνια, κάτι που η δημόσια τηλεόραση δύσκολα θα μπορούσε να προσφέρει.

Η εκπομπή προορίζεται για τη μεσημεριανή/απογευματινή ζώνη του σταθμού, παραμένοντας ζωντανή και τρίωρη.

Ο ΣΚΑΪ φαίνεται να θέλει να διατηρήσει το «DNA» της εκπομπής (συνεντεύξεις, χαλαρή ατμόσφαιρα) σχεδόν αυτούσιο, καθώς αυτό είναι που κέρδισε το κοινό στην ΕΡΤ.