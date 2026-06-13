Μητσοτάκης από τη Ρόδο: Νίκη της ΝΔ και τρίτη αυτοδυναμία

Ανακοίνωσε νέο νοσοκομείο στην Κω ο πρωθυπουργός

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Πηγή: βίντεο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την ανέγερση νέου νοσοκομείου στην Κω με χρηματοδότηση 45 εκατ. ευρώ.
  • Αποκαθίσταται το παλαιό νοσοκομείο της Ρόδου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Μητσοτάκη.
  • Το ΠΑΣΟΚ ζητά άμεσες εκλογές, με τον Παύλο Χρηστίδη να τονίζει την ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
  • Η εκπρόσωπος της «ΕΛΑΣ» αποκλείει παρασκηνιακές συμφωνίες, προσκαλώντας όλους να συμμετάσχουν στο νέο εγχείρημα του Τσίπρα.
  • Οι πολιτικές διεργασίες εντείνονται, με εκτιμήσεις για καθοριστικό καλοκαίρι στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Περιοδεία στη Ρόδο πραγματοποιεί σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανακοίνωσε σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα της Υγείας για τα Δωδεκάνησα, με αιχμή την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην Κω.

Από το νησί της Ρόδου, ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε την αποκατάσταση και αξιοποίηση του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου, ενώ ανακοίνωσε και τη δρομολόγηση της ανέγερσης νέου, σύγχρονου νοσοκομείου στην Κω, έργο για το οποίο έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 45 εκατ. ευρώ.

Μητσοτάκης: Οι πολίτες επιλέγουν όχι μόνο κόμμα αλλά και πρωθυπουργό

«Στέλνουμε ένα μήνυμα ότι η δέσμευσή μας για την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου νοσοκομείου υλοποιείται και δρομολογείται οριστικά», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά άμεση προσφυγή στις κάλπες

Την ίδια ώρα, η πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται, καθώς τα κόμματα προετοιμάζονται για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής Παύλος Χρηστίδης υποστήριξε ότι η αναβίωση του διπόλου Μητσοτάκη – Τσίπρα λειτουργεί συσπειρωτικά και για τις δύο πλευρές, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για άμεσες εκλογές.

«Το πότε θα κινηθεί η βελόνα εξαρτάται από το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Εγώ θα ήθελα να γίνουν αύριο το πρωί», ανέφερε χαρακτηριστικά, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Το σχέδιο Ανδρουλάκη για δωρεάν πρόσβαση των νέων έως 24 ετών στα ΜΜΜ

Η «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα: «Καμία συμφωνία κάτω από το τραπέζι»

Στο μεταξύ, η εκπρόσωπος Τύπου της «ΕΛΑΣ», Θεώνη Κουφονικολάκου, ξεκαθάρισε ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα παραμένει ανοιχτό σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν, αποκλείοντας ωστόσο παρασκηνιακές συνεννοήσεις.

Κουφονικολάκου: Καμία συμφωνία της ΕΛΑΣ κάτω από το τραπέζι

Κουφονικολάκου: Καμία συμφωνία της ΕΛΑΣ κάτω από το τραπέζι 

«Δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν φορέα. Όποιος θέλει να έρθει είναι ευπρόσδεκτος, ανεξάρτητα από ιδεολογικό προσδιορισμό. Καμία συμφωνία κάτω από το τραπέζι και πίσω από κλειστές πόρτες», δήλωσε.

Συνεχίζονται οι πολιτικές διεργασίες

Τις πολιτικές εξελίξεις σχολίασαν και στελέχη άλλων κομμάτων.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης εκτίμησε ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι καθοριστικό για τις εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι «η παρένθεση Μητσοτάκη φαίνεται ότι κλείνει».

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο βουλευτής Βασίλης Μεταξάς υποστήριξε ότι διαμορφώνονται νέες συνθήκες στο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο, ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εκλογική δυναμική του κόμματός του.

«Ό,τι και να λένε, έχουμε μπετοναρισμένο τουλάχιστον το 10%-11%. Από εκεί και πάνω πόσο θα πάμε, μόνο ο Θεός και ο λαός ξέρει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με τις πολιτικές διεργασίες να πυκνώνουν και τις δημοσκοπήσεις να τροφοδοτούν τη συζήτηση για τον χρόνο των εκλογών, το πολιτικό θερμόμετρο παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
 

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