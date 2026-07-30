Δραματικές παραμένουν οι συνθήκες στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και δεν επιτρέπουν την επιχειρησιακή συνδρομή των εναέριων μέσων.

Η καταστραφή του περιβάλλοντος είναι ανυπολόγιστη, καθώς πάνω από το 80% από το Φοινικόδασος Πρέβελης έχει γίνει στάχτη.

Η φωτιά, που ξέσπασε χθες στην Κρύα Βρύση, έφτασε μέχρι τη θάλασσα, ενώ νέες εστίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και κοντά στην Πέτρα. Στα σημεία έχουν αναπτυχθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και κινήθηκε προς το Κουρταλιώτικο φαράγγι, απειλώντας την περιοχή της Μονής Πρέβελη.

Φωτιά Ρέθυμνο: Εκκενώθηκε η Μονή Πρέβελη

Η Μονή Πρέβελη έχει εκκενωθεί, καθώς η πυρκαγιά πλησίασε την περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, ο ηγούμενος παρέμεινε στο μοναστήρι, επιλέγοντας να παραμείνει εκεί για την προστασία του.

Την ίδια ώρα, η φωτιά κινείται σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, με τους ισχυρούς ανέμους να δημιουργούν συνεχώς νέες εστίες και να αυξάνουν τον κίνδυνο επέκτασης του μετώπου.

Φωτιά Ρέθυμνο: Εκκενώσεις οικισμών

Η κατάσταση έχει οδηγήσει στην εκκένωση περιοχών και οικισμών που βρίσκονται στην ευρύτερη ζώνη της πυρκαγιάς. Μεταξύ άλλων, έχουν εκκενωθεί οι περιοχές Γραμμένες και Γιαννιού, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται οι κάτοικοι και οι αρχές στην περιοχή γύρω από τη λίμνη Πρέβελη.

Συνολικά έχουν σταλεί 16 μηνύματα από το 112, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν από τις περιοχές που απειλούνται από την πυρκαγιά.

Οι οδηγίες εκκένωσης έχουν μεταβληθεί ανάλογα με την εξέλιξη του πύρινου μετώπου, με τους κατοίκους να κατευθύνονται πλέον προς τον Ασώματο.

Φωτιά Ρέθυμνο: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν κάτοικοι και εθελοντές.

Ωστόσο, οι θυελλώδεις άνεμοι αποτελούν τον μεγαλύτερο αντίπαλο των πυροσβεστών, καθώς ευνοούν την ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς και τη δημιουργία νέων εστιών ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία.

Το νότιο Ρέθυμνο βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με ένα ακόμη δύσκολο 24ωρο, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην ένταση των ανέμων, καθώς μια πιθανή εξασθένησή τους θα μπορούσε να διευκολύνει σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης.