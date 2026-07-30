Μαίνεται η φωτιά στο Ρέθυμνο: Στάχτη το 80% του φοινικόδασους της Πρέβελης

Δύσκολη η νύχτα - Απειλούνται περιοχές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.07.26 , 21:55 Πάρος: Τα Διάσπαρτα «Φυτίλια» Στο Νησί - Αυτοσχέδιες Χωματερές
30.07.26 , 21:24 Μαίνεται η φωτιά στο Ρέθυμνο: Στάχτη το 80% του φοινικόδασους της Πρέβελης
30.07.26 , 21:01 Αναγνωρίζετε το αγοράκι της φωτογραφίας; Ποιος εμφανίσιμος άντρας είναι
30.07.26 , 20:30 Αποκλειστικό Star: Ο τροχός που προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά στο Γύθειο
30.07.26 , 19:28 Καίγεται το φοινικοδάσος της Πρέβελης στην Κρήτη
30.07.26 , 19:24 Βελμάρ: Ειδκές τιμές για Alfa Romeo Tonale και Junior Ibrida
30.07.26 , 18:42 Φωτιά Ρέθυμνο: Βαθιά συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον 58χρονο πυροσβέστη
30.07.26 , 17:51 Σταύρος Φλώρος: Κάνει τα πρώτα του βήματα μετά τον ακρωτηριασμό
30.07.26 , 17:36 Ρέθυμνο: «Οι ριπές έφταναν τα 160 χλμ/ώρα» - Συγκλονιστική μαρτυρία ψαρά
30.07.26 , 17:33 Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει με μαγιό- Tα ligth γεύματα στις διακοπές της
30.07.26 , 16:50 Χοιρινή τηγανιά: Ο ιδανικός μεζές για τα καλοκαιρινά βράδια
30.07.26 , 16:25 Πάνος Τελάλης: Οι διακοπές με τη σύντροφό του στην Κεφαλονιά
30.07.26 , 16:10 Ουρές για έκδοση ταυτοτήτων & διαβατηρίων στην εκπνοή του χρόνου
30.07.26 , 16:00 Eνσυναίσθηση ή έλλειψη ορίων; Γιατί «φορτώνομαι» την ανησυχία των άλλων;
30.07.26 , 15:50 Ρέθυμνο: Νέα φωτιά στον Ασώματο - Εκκενώνονται οικισμοί
Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το Dior τσαντάκι και το δείπνο με τους γονείς της
Τάσος Αρνιακός: Αυτή είναι η νέα του τηλεοπτική στέγη μετά τον ΑΝΤ1
Κορινθία: Παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά μία «ανάσα» από την Αθήνα
Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Οι αργίες για τη χρονιά 2026-2027
Αθηνά Οικονομάκου: Το ταξίδι του μέλιτος και τα γενέθλια του Τσερέλα!
Ουρές για έκδοση ταυτοτήτων & διαβατηρίων στην εκπνοή του χρόνου
Σύρος: Η τελευταία λέξη της 42χρονης πριν ξεψυχήσει
Τόνια Σωτηροπούλου: Το album από το ταξίδι της στη λίμνη Κόμο
Αναγνωρίζετε το αγοράκι της φωτογραφίας; Ποιος εμφανίσιμος άντρας είναι
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (30/7/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η φωτιά στο Ρέθυμνο συνεχίζει να μαίνεται, με πάνω από το 80% του φοινικόδασους Πρέβελης να έχει καταστραφεί.
  • Η πυρκαγιά ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση και έχει φτάσει μέχρι τη θάλασσα, με νέες εστίες στην Αγία Παρασκευή και κοντά στην Πέτρα.
  • Η Μονή Πρέβελη έχει εκκενωθεί, ενώ ο ηγούμενος παρέμεινε για προστασία.
  • Εκκενώθηκαν περιοχές όπως Γραμμένες και Γιαννιού, με 16 μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων.
  • Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές επιχειρούν, αλλά οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση.

Δραματικές παραμένουν οι συνθήκες στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και δεν επιτρέπουν την επιχειρησιακή συνδρομή των εναέριων μέσων.

Η καταστραφή του περιβάλλοντος είναι ανυπολόγιστη, καθώς πάνω από το 80% από το Φοινικόδασος Πρέβελης έχει γίνει στάχτη.

Η φωτιά, που ξέσπασε χθες στην Κρύα Βρύση, έφτασε μέχρι τη θάλασσα, ενώ νέες εστίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και κοντά στην Πέτρα. Στα σημεία έχουν αναπτυχθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις.

Καίγεται το φοινικοδάσος της Πρέβελης στην Κρήτη

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και κινήθηκε προς το Κουρταλιώτικο φαράγγι, απειλώντας την περιοχή της Μονής Πρέβελη.

Φωτιά Ρέθυμνο: Εκκενώθηκε η Μονή Πρέβελη

Φωτιά Ρέθυμνο: Εκκενώθηκε η Μονή Πρέβελη

Η Μονή Πρέβελη έχει εκκενωθεί, καθώς η πυρκαγιά πλησίασε την περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, ο ηγούμενος παρέμεινε στο μοναστήρι, επιλέγοντας να παραμείνει εκεί για την προστασία του.

Την ίδια ώρα, η φωτιά κινείται σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, με τους ισχυρούς ανέμους να δημιουργούν συνεχώς νέες εστίες και να αυξάνουν τον κίνδυνο επέκτασης του μετώπου.

Ρέθυμνο: «Οι ριπές έφταναν τα 160 χλμ/ώρα» - Συγκλονιστική μαρτυρία ψαρά

Φωτιά Ρέθυμνο: Εκκενώσεις οικισμών

Φωτιά Ρέθυμνο: Εκκενώσεις οικισμών

Η κατάσταση έχει οδηγήσει στην εκκένωση περιοχών και οικισμών που βρίσκονται στην ευρύτερη ζώνη της πυρκαγιάς. Μεταξύ άλλων, έχουν εκκενωθεί οι περιοχές Γραμμένες και Γιαννιού, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται οι κάτοικοι και οι αρχές στην περιοχή γύρω από τη λίμνη Πρέβελη.

Συνολικά έχουν σταλεί 16 μηνύματα από το 112, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν από τις περιοχές που απειλούνται από την πυρκαγιά.

Οι οδηγίες εκκένωσης έχουν μεταβληθεί ανάλογα με την εξέλιξη του πύρινου μετώπου, με τους κατοίκους να κατευθύνονται πλέον προς τον Ασώματο.

Φωτιά Ρέθυμνο: Βαθιά συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον 58χρονο πυροσβέστη

Φωτιά Ρέθυμνο: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά Ρέθυμνο: Μεγάλη κινητοποίηση

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν κάτοικοι και εθελοντές.

Ωστόσο, οι θυελλώδεις άνεμοι αποτελούν τον μεγαλύτερο αντίπαλο των πυροσβεστών, καθώς ευνοούν την ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς και τη δημιουργία νέων εστιών ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία.

Το νότιο Ρέθυμνο βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με ένα ακόμη δύσκολο 24ωρο, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην ένταση των ανέμων, καθώς μια πιθανή εξασθένησή τους θα μπορούσε να διευκολύνει σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΕΘΥΜΝΟ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΠΡΕΒΕΛΗ
 |
ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ
 |
ΜΟΝΗ
 |
ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποκλειστικό Star: Ο Τροχός Που Τροκάλεσε Τη Φωτιά Γύθειο
Ελλαδα
Αποκλειστικό Star: Ο τροχός που προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά στο Γύθειο
Καίγεται Το Φοινικοδάσος Της Πρέβελης Στην Κρήτη - Βίντεο
Ελλαδα
Καίγεται το φοινικοδάσος της Πρέβελης στην Κρήτη
Φωτιά Ρέθυμνο: Συγκίνηση Στην Κηδεία Του 58χρονου Πυροσβέστη
Ελλαδα
Φωτιά Ρέθυμνο: Βαθιά συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον 58χρονο πυροσβέστη
Ρέθυμνο: «Οι Ριπές Έφταναν Τα 160 χλμ/ώρα» - Μαρτυρία Ψαρά
Ελλαδα
Ρέθυμνο: «Οι ριπές έφταναν τα 160 χλμ/ώρα» - Συγκλονιστική μαρτυρία ψαρά
Ουρές Για Έκδοση Ταυτοτήτων-Διαβατηρίων Στη Λήξη Του Χρόνου
Ελλαδα
Ουρές για έκδοση ταυτοτήτων & διαβατηρίων στην εκπνοή του χρόνου
Φωτιά Ρέθυμνο: Οι Θυελλώδεις Άνεμοι Προκαλούν Αναζωπυρώσεις
Ελλαδα
Ρέθυμνο: Νέα φωτιά στον Ασώματο - Εκκενώνονται οικισμοί
Πότε Ανοίγουν Τα Σχολεία: Οι Αργίες 2026 - 2027
Ελλαδα
Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Οι αργίες για τη χρονιά 2026-2027
Μαζί Για Το Παιδί: Δωρεά Ιατρικού Εξοπλισμού Στη Δονούσα
Ελλαδα
Μαζί για το Παιδί: Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στο Ιατρείο Δονούσας
Αναζωπύρωση Της Φωτιάς Στην Πάρο
Ελλαδα
Φωτιά ξανά στην Πάρο: Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμού
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top