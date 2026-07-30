Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην παραλία του Αγίου Παύλου στο Ρέθυμνο, όπου η μεγάλη πυρκαγιά εγκλώβισε δεκάδες ανθρώπους, με τις Αρχές να οργανώνουν επιχείρηση για την απομάκρυνσή τους τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα.

Καθοριστική ήταν η συνδρομή ντόπιων ψαράδων. Ανάμεσά τους ο Νίκος Ματθαιάκης από την Αγία Γαλήνη, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Λιμεναρχείου και έσπευσε στην περιοχή με το αλιευτικό του σκάφος «Άγιος Σπυρίδων».

«Κάναμε και εμείς το καθήκον μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την απόφασή του να συνδράμει στην επιχείρηση.

Οι συνθήκες που αντιμετώπισε το πλήρωμα ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Ο πυκνός καπνός, η έντονη θερμότητα και οι ισχυροί άνεμοι δυσχέραιναν την προσέγγιση της παραλίας, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ριπές του ανέμου έφταναν ακόμη και τα 160 χιλιόμετρα την ώρα.

Την ίδια ώρα, η φωτιά είχε επεκταθεί σε καταλύματα και επιχείρηση εστίασης πάνω από την παραλία. Ο ψαράς περιέγραψε ότι ακούγονταν εκρήξεις από φιάλες υγραερίου, γεγονός που έκανε την επιχείρηση ακόμη πιο επικίνδυνη.

Στην παραλία βρίσκονταν περίπου 30 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ηλικιωμένοι, οι οποίοι περίμεναν να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Επειδή το αλιευτικό σκάφος δεν μπορούσε να μεταφέρει όλους τους εγκλωβισμένους σε μία διαδρομή, ο Ματθαιάκης χρειάστηκε να πραγματοποιήσει τρία δρομολόγια.

«Έκανα τρεις διαδρομές, γιατί το καΐκι μου δεν τους χωρούσε όλους μαζί», είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η περιγραφή του για όσα αντίκρισε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Όπως ανέφερε, παρά την πολυετή εμπειρία του στη θάλασσα και τις φωτιές που έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν, δεν είχε ξαναζήσει μια κατάσταση όπου άνθρωποι παρέμεναν εγκλωβισμένοι σε παραλία ενώ οι φλόγες πλησίαζαν.

Ο κίνδυνος δεν περιοριζόταν στους ανθρώπους που περίμεναν να διασωθούν. Οι φλόγες και οι σπίθες έφταναν μέχρι το αλιευτικό, με το πλήρωμα να χρησιμοποιεί τη μάνικα για να αποτρέψει την εκδήλωση φωτιάς στο σκάφος.

«Κινδυνεύαμε και εμείς να πάρουμε φωτιά», σημείωσε, μεταφέροντας την ένταση που επικρατούσε την ώρα της επιχείρησης. «Κάνω τον ψαρά από τότε που γεννήθηκα, όπως και ο πατέρας μου. Έχουμε ζήσει φωτιές, όμως ανθρώπους εγκλωβισμένους στην παραλία δεν είχα ξαναδεί ποτέ. Είναι ψυχοπλακωτικό να βλέπεις ανθρώπους να αγωνιούν για τη ζωή τους, να καίγονται οι περιουσίες τους και να ακούς τις εκρήξεις από τις φιάλες. Οι καλαμωτές που είχαν πάρει φωτιά έριχναν σπίθες πάνω στο καΐκι και τις σβήναμε με τη μάνικα», είπε μιλώντας στο cretalive.

Η συμβολή των ιδιωτών ψαράδων, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα, αποδείχθηκε καθοριστική για την ασφαλή απομάκρυνση των εγκλωβισμένων από την περιοχή.