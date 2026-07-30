Τόνια Σωτηροπούλου: Το album από το ταξίδι της στη λίμνη Κόμο

Οι βόλτες στα λιθόστρωτα σοκάκια και το μπάνιο στα ήρεμα νερά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.07.26 , 16:50 Χοιρινή τηγανιά: Ο ιδανικός μεζές για τα καλοκαιρινά βράδια
30.07.26 , 16:25 Πάνος Τελάλης: Οι διακοπές με τη σύντροφό του στην Κεφαλονιά
30.07.26 , 16:10 Ουρές για έκδοση ταυτοτήτων & διαβατηρίων στην εκπνοή του χρόνου
30.07.26 , 16:00 Eνσυναίσθηση ή έλλειψη ορίων; Γιατί «φορτώνομαι» την ανησυχία των άλλων;
30.07.26 , 15:50 Ρέθυμνο: Νέα φωτιά στον Ασώματο - Εκκενώνονται οικισμοί
30.07.26 , 15:47 Κωνσταντοπούλου - «Πρόδωσε» την Καραμήτρου: «Στενοχωριέμαι που φεύγει»
30.07.26 , 15:46 Ένταση στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου - Πολύζου: Στο τμήμα η δημοσιογράφος
30.07.26 , 15:22 Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Οι αργίες για τη χρονιά 2026-2027
30.07.26 , 15:20 Τόνια Σωτηροπούλου: Το album από το ταξίδι της στη λίμνη Κόμο
30.07.26 , 15:13 Ιωάννα Παππά: Περνάει υπέροχα στην παραλία με τον γιο της, Αντώνη
30.07.26 , 14:42 Άφλεκ: Kέρδισε 1 εκατ. δολάρια στον Εκατομμυριούχο - Η ερώτηση που «έπεσε»
30.07.26 , 14:35 Φωτιά ξανά στην Πάρο: Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμού
30.07.26 , 14:32 Η BMW και ο Spider-Man
30.07.26 , 14:18 Σοφία Βεργκάρα: Mε τη Βερνίκου στη Μύκονο- Το beach look με φούστα Pucci
30.07.26 , 14:12 Ο Χρυσός Οδηγός και «Η Καρδιά του Παιδιού» ενώνουν τις δυνάμεις τους
Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;
Τάσος Αρνιακός: Αυτή είναι η νέα του τηλεοπτική στέγη μετά τον ΑΝΤ1
Αθηνά Οικονομάκου: Το ταξίδι του μέλιτος και τα γενέθλια του Τσερέλα!
Τουρισμός για όλους: Στις 7 Αυγούστου ξεκινούν οι αιτήσεις - Οι δικαιούχοι
Έκρυψαν εργαζόμενους σε... φέρετρα και ψυγεία για να γλιτώσουν τα πρόστιμα!
Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Οι αργίες για τη χρονιά 2026-2027
Διόδια 2026: Δείτε τον χάρτη και το κόστος ανά σταθμό
Δανάη Μπάρκα: Είπε «αντίο» στα μακριά μαλλιά - Η εντυπωσιακή αλλαγή!
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το Dior τσαντάκι και το δείπνο με τους γονείς της
Κωνσταντοπούλου - «Πρόδωσε» την Καραμήτρου: «Στενοχωριέμαι που φεύγει»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τόνια Σωτηροπούλου: Τα βίντεο που δημοσίευσε από το ταξίδι της στη λίμνη Κόμο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τόνια Σωτηροπούλου επισκέφθηκε τη λίμνη Κόμο τον Ιούλιο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την εμπειρία της.
  • Απολαμβάνει κολύμπι και περιηγήσεις στα γραφικά χωριά της περιοχής, υιοθετώντας καλοκαιρινό look με λευκά ρούχα.
  • Στις βραδινές της εξόδους, φόρεσε σατέν slip dress και διακριτικά κοσμήματα σε παραδοσιακό εστιατόριο.
  • Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την ιταλική ατμόσφαιρα και την ομορφιά του Κόμο.

Μπορεί η Τόνια Σωτηροπούλου να βρίσκεται στην Αθήνα, όμως στα μέσα Ιουλίου επισκέφθηκε τη λίμνη Κόμο και μέσα από το carousel φωτογραφιών που δημοσίευσε μας μετέφερε την απόλυτη ιταλική ατμόσφαιρα.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν η ηθοποιός ταξίδεψε για αναψυχή ή για επαγγελματικούς λόγους, όμως στα στιγμιότυπα που πόσταρε, την είδαμε να κολυμπά στη λίμνη Κόμο, να περπατά στα λιθόστρωτα σοκάκια και να απολαμβάνει το δείπνο και το ποτό της σε μαγαζιά της περιοχής. 

Τόνια Σωτηροπούλου: To urban chic look της για βόλτα στην πόλη

Η Τόνια Σωτηροπούλου στη λίμνη Κόμο/ instagram

Η Τόνια Σωτηροπούλου στη λίμνη Κόμο/ instagram

Σε βίντεο,  η ηθοποιός καταγράφεται να απολαμβάνει το μπάνιο της στα καταγάλανα, ήρεμα νερά του Κόμο, φορώντας τα γυαλιά ηλίου της μέσα στο νερό.

Η Τόνια Σωτηροπούλου στη λίμνη Κόμο/ instagram

Η Τόνια Σωτηροπούλου στη λίμνη Κόμο/ instagram

Κατά τις περιηγήσεις της στα γραφικά χωριά της περιοχής, η Τόνια Σωτηροπούλου υιοθέτησε το απόλυτο καλοκαιρινό look, το all-white. Φόρεσε ένα αέρινο λευκό φόρεμα, λευκά sneakers, υφασμάτινη τσάντα ώμου και ψάθινο καπέλο. Στο backgroung φαίνονται τα γραφικά πλακόστρωτα και επιβλητικά ιστορικά κτίρια.

Η Τόνια Σωτηροπούλου στη λίμνη Κόμο/ instagram

Η Τόνια Σωτηροπούλου στη λίμνη Κόμο/ instagram

Για τη βραδινή της έξοδο, επέλεξε ένα σατέν slip dress σε μπεζ-σαμπανιζέ απόχρωση με λεπτές μαύρες τιράντες και διακριτικά κοσμήματα. Στις φωτογραφίες απαθανατίζεται σε παραδοσιακό εστιατόριο με το χαρακτηριστικό κόκκινο-λευκό καρό τραπεζομάντηλο, διακοσμημένο με ηλιοτρόπια και ρετρό διακοσμητικά και καθισμένη απολαμβάνει ένα δροσερό κοκτέιλ.

Η Τόνια Σωτηροπούλου στη λίμνη Κόμο/ instagram

Η Τόνια Σωτηροπούλου στη λίμνη Κόμο/ instagram

Σε άλλη, φαίνεται να στέκεται χαμογελαστή σε κάποιο ιταλικό γραφικό καλντερίμι, δίπλα σε εξωτερικά τραπεζάκια γεμάτα κόσμο.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΙΤΑΛΙΑ
 |
ΛΙΜΝΗ ΚΟΜΟ
 |
ΤΑΞΙΔΙ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δούκισσα Νομικού
Celebrities & Gossip Νεα
Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει με μαγιό και αποκαλύπτει τα ligth γεύματα
Πάνος Τελάλης: Οι διακοπές με τη σύντροφό του στην Κεφαλονιά
Celebrities & Gossip Νεα
Πάνος Τελάλης: Οι διακοπές με τη σύντροφό του στην Κεφαλονιά
Ιωάννα Παππά
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Παππά: Περνάει υπέροχα στην παραλία με τον γιο της, Αντώνη
Μπεν Άφλεκ
Celebrities & Gossip Νεα
Άφλεκ: Kέρδισε 1 εκατ. δολάρια στον Εκατομμυριούχο - Η ερώτηση που «έπεσε»
Σοφία Βεργκάρα: Mε τη Βερνίκου στη Μύκονο- Το beach look με φούστα Pucci
Celebrities & Gossip Νεα
Σοφία Βεργκάρα: Mε τη Βερνίκου στη Μύκονο- Το beach look με φούστα Pucci
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το Dior τσαντάκι και το δείπνο με τους γονείς της
Ασημένια Βουλιώτη: Ποια Είναι Η Νεοεμφανιζόμενη Ηθοποιός
Celebrities & Gossip Νεα
Ασημένια Βουλιώτη: Το βιογραφικό, η μόδα και το Instagram της ηθοποιoύ
Δανάη Μπάρκα
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα: Είπε «αντίο» στα μακριά μαλλιά - Η εντυπωσιακή αλλαγή!
Marseaux
Celebrities & Gossip Νεα
Marseaux: Ανεβάζει τη θερμοκρασία με το music video του «Γρανίτα Λεμόνι»!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top