Τόνια Σωτηροπούλου: Τα βίντεο που δημοσίευσε από το ταξίδι της στη λίμνη Κόμο

Μπορεί η Τόνια Σωτηροπούλου να βρίσκεται στην Αθήνα, όμως στα μέσα Ιουλίου επισκέφθηκε τη λίμνη Κόμο και μέσα από το carousel φωτογραφιών που δημοσίευσε μας μετέφερε την απόλυτη ιταλική ατμόσφαιρα.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν η ηθοποιός ταξίδεψε για αναψυχή ή για επαγγελματικούς λόγους, όμως στα στιγμιότυπα που πόσταρε, την είδαμε να κολυμπά στη λίμνη Κόμο, να περπατά στα λιθόστρωτα σοκάκια και να απολαμβάνει το δείπνο και το ποτό της σε μαγαζιά της περιοχής.

Η Τόνια Σωτηροπούλου στη λίμνη Κόμο/ instagram

Σε βίντεο, η ηθοποιός καταγράφεται να απολαμβάνει το μπάνιο της στα καταγάλανα, ήρεμα νερά του Κόμο, φορώντας τα γυαλιά ηλίου της μέσα στο νερό.

Η Τόνια Σωτηροπούλου στη λίμνη Κόμο/ instagram

Κατά τις περιηγήσεις της στα γραφικά χωριά της περιοχής, η Τόνια Σωτηροπούλου υιοθέτησε το απόλυτο καλοκαιρινό look, το all-white. Φόρεσε ένα αέρινο λευκό φόρεμα, λευκά sneakers, υφασμάτινη τσάντα ώμου και ψάθινο καπέλο. Στο backgroung φαίνονται τα γραφικά πλακόστρωτα και επιβλητικά ιστορικά κτίρια.

Η Τόνια Σωτηροπούλου στη λίμνη Κόμο/ instagram

Για τη βραδινή της έξοδο, επέλεξε ένα σατέν slip dress σε μπεζ-σαμπανιζέ απόχρωση με λεπτές μαύρες τιράντες και διακριτικά κοσμήματα. Στις φωτογραφίες απαθανατίζεται σε παραδοσιακό εστιατόριο με το χαρακτηριστικό κόκκινο-λευκό καρό τραπεζομάντηλο, διακοσμημένο με ηλιοτρόπια και ρετρό διακοσμητικά και καθισμένη απολαμβάνει ένα δροσερό κοκτέιλ.

Η Τόνια Σωτηροπούλου στη λίμνη Κόμο/ instagram

Σε άλλη, φαίνεται να στέκεται χαμογελαστή σε κάποιο ιταλικό γραφικό καλντερίμι, δίπλα σε εξωτερικά τραπεζάκια γεμάτα κόσμο.