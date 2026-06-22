Τόνια Σωτηροπούλου: To urban chic look της για βόλτα στην πόλη

Η τσάντα Valentino και η δερμάτινη ζώνη που απογείωσαν το street style της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τόνια Σωτηροπούλου απαθανατίστηκε στο κέντρο της Αθήνας με urban chic look κατάλληλο για βόλτα.
  • Συνδύασε μαύρο top με ψηλόμεση παντελόνα και oversized πουκάμισο leopard print.
  • Τα αξεσουάρ της, όπως η δερμάτινη ζώνη Valentino και η καπιτονέ τσάντα, πρόσφεραν πολυτέλεια στο σύνολο.
  • Η ηθοποιός προτιμά διαχρονικά κομμάτια με έντονα μοτίβα και ιδιαίτερα αξεσουάρ.
  • Το look της συνδυάζει δυναμισμό και θηλυκότητα.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Τόνια Σωτηροπούλου στο κέντρο της Αθήνας και το effortless urban chic look της, μας έδωσε ωραίες ιδέες για εμφανίσεις κατάλληλες για βόλτα την πόλη. 

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Η ηθοποιός συνδύασε «Black base» με πουκάμισο με αnimal print. Ο συνδυασμός του κλασικού μαύρου με το διαχρονικό leopard print δημιουργεί ένα σύνολο με δυναμισμό και θηλυκότητα.

To urban chic look της Τόνιας Σωτηροπούλου/ NDP

To urban chic look της Τόνιας Σωτηροπούλου/ NDP

Ειδικότερα, επέλεξε:

  • απλό μαύρο top 
  • μαύρη ψηλόμεση παντελόνα σε άνετη, φαρδιά γραμμή
  • και από πάνω ένα oversized πουκάμισο με leopard print σε γήινες αποχρώσεις, το οποίο άφησε ανοιχτό, κάνοντας να μοιάζει με ελαφρύ πανωφόρι
  • το σύνολό της συνδύασε με χαμηλά moccasins σε μπεζ απόχρωση

To urban chic look της Τόνιας Σωτηροπούλου/ NDP

To urban chic look της Τόνιας Σωτηροπούλου/ NDP

Τα δυνατά στοιχεία στο look της

Τα αξεσουάρ που φόρεσε αναβάθμισαν το σύνολό της, καθώς τόσο η ζώνη όσο και η τσάντα του οίκου Valentino πρόσθεσαν μια διακριτική αίσθηση πολυτέλειας.

To urban chic look της Τόνιας Σωτηροπούλου/ NDP

To urban chic look της Τόνιας Σωτηροπούλου/ NDP

Ειδικότερα, επέλεξε μαύρη δερμάτινη ζώνη με τη μεταλλική χρυσή αγκράφα και μικρή μαύρη καπιτονέ τσάντα crossbody με χρυσή αλυσίδα με το το διακριτικό γράμμα "V".

 

H 39χρονη ηθοποιός συχνά επιλέγει διαχρονικά κομμάτια και τα αναβαθμίζει με έντονα μοτίβα ή ιδιαίτερα αξεσουάρ.

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