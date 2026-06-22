Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Τόνια Σωτηροπούλου στο κέντρο της Αθήνας και το effortless urban chic look της, μας έδωσε ωραίες ιδέες για εμφανίσεις κατάλληλες για βόλτα την πόλη.
Σωτηροπούλου: «Είναι μέρες που είμαι θλιμμένη και ανεβάζω κάτι πολύ όμορφο»
Η ηθοποιός συνδύασε «Black base» με πουκάμισο με αnimal print. Ο συνδυασμός του κλασικού μαύρου με το διαχρονικό leopard print δημιουργεί ένα σύνολο με δυναμισμό και θηλυκότητα.
Ειδικότερα, επέλεξε:
- απλό μαύρο top
- μαύρη ψηλόμεση παντελόνα σε άνετη, φαρδιά γραμμή
- και από πάνω ένα oversized πουκάμισο με leopard print σε γήινες αποχρώσεις, το οποίο άφησε ανοιχτό, κάνοντας να μοιάζει με ελαφρύ πανωφόρι
- το σύνολό της συνδύασε με χαμηλά moccasins σε μπεζ απόχρωση
Τα δυνατά στοιχεία στο look της
Τα αξεσουάρ που φόρεσε αναβάθμισαν το σύνολό της, καθώς τόσο η ζώνη όσο και η τσάντα του οίκου Valentino πρόσθεσαν μια διακριτική αίσθηση πολυτέλειας.
Ειδικότερα, επέλεξε μαύρη δερμάτινη ζώνη με τη μεταλλική χρυσή αγκράφα και μικρή μαύρη καπιτονέ τσάντα crossbody με χρυσή αλυσίδα με το το διακριτικό γράμμα "V".
H 39χρονη ηθοποιός συχνά επιλέγει διαχρονικά κομμάτια και τα αναβαθμίζει με έντονα μοτίβα ή ιδιαίτερα αξεσουάρ.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.