Η Τόνια Σωτηροπούλου περιέγραψε την πιο αποτυχημένη οντισιόν στη ζωή της/ βίντεο από εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» στις 18/12/25

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Τόνια Σωτηροπούλου στο κέντρο της Αθήνας και το effortless urban chic look της, μας έδωσε ωραίες ιδέες για εμφανίσεις κατάλληλες για βόλτα την πόλη.

Η ηθοποιός συνδύασε «Black base» με πουκάμισο με αnimal print. Ο συνδυασμός του κλασικού μαύρου με το διαχρονικό leopard print δημιουργεί ένα σύνολο με δυναμισμό και θηλυκότητα.

To urban chic look της Τόνιας Σωτηροπούλου/ NDP

Ειδικότερα, επέλεξε:

απλό μαύρο top

μαύρη ψηλόμεση παντελόνα σε άνετη, φαρδιά γραμμή

σε άνετη, φαρδιά γραμμή και από πάνω ένα oversized πουκάμισο με leopard print σε γήινες αποχρώσεις, το οποίο άφησε ανοιχτό, κάνοντας να μοιάζει με ελαφρύ πανωφόρι

το οποίο άφησε ανοιχτό, κάνοντας να μοιάζει με ελαφρύ πανωφόρι το σύνολό της συνδύασε με χαμηλά moccasins σε μπεζ απόχρωση

To urban chic look της Τόνιας Σωτηροπούλου/ NDP

Τα δυνατά στοιχεία στο look της

Τα αξεσουάρ που φόρεσε αναβάθμισαν το σύνολό της, καθώς τόσο η ζώνη όσο και η τσάντα του οίκου Valentino πρόσθεσαν μια διακριτική αίσθηση πολυτέλειας.

To urban chic look της Τόνιας Σωτηροπούλου/ NDP

Ειδικότερα, επέλεξε μαύρη δερμάτινη ζώνη με τη μεταλλική χρυσή αγκράφα και μικρή μαύρη καπιτονέ τσάντα crossbody με χρυσή αλυσίδα με το το διακριτικό γράμμα "V".

H 39χρονη ηθοποιός συχνά επιλέγει διαχρονικά κομμάτια και τα αναβαθμίζει με έντονα μοτίβα ή ιδιαίτερα αξεσουάρ.