Στις 7 Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026», μέσω του οποίου οι δικαιούχοι θα λάβουν voucher για επιδοτούμενες διακοπές, αξίας 200 – 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν και τα εισοδηματικά κριτήρια.

Φέτος το πρόγραμμα θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια υλοποίησης και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια για να καλύψει περισσότερους δικαιούχους.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Οι αιτήσεις που θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, ενώ όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Τουρισμός για Όλους 2026: Πώς θα προκύψουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι της πρώτης φάσης θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, από την οποία θα προκύψουν και τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος.

Για τη δεύτερη φάση δε θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τη λίστα των επιλαχόντων που θα προκύψει από την πρώτη διαδικασία.

Έτσι, όσοι δεν κληρωθούν αρχικά θα διατηρήσουν πιθανότητες ένταξης στο πρόγραμμα κατά το δεύτερο έτος υλοποίησής του.

Τουρισμός για Όλους 2026: Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το πρόγραμμα του 2026 διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης.

Αναλυτικά, τα όρια αυξάνονται από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ για έγγαμους με παιδιά, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φθάνοντας έως και τα 58.000 ευρώ.

Τουρισμός για Όλους 2026: Στήριξη ατόμων με αναπηρία

Για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία (≥67%) και σε οικογένειες με τέκνα – άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση στις διακοπές και τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής τουρισμού.

Επιπλέον, εισάγεται νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας έμπρακτα τις μεγάλες οικογένειες.

Παράλληλα, διατηρείται και αναβαθμίζεται η χρήση της άυλης ψηφιακής κάρτας ως αποκλειστικού μέσου αξιοποίησης του ποσού επιδότησης, με πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών του κράτους μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr.

Τέλος, το πρόγραμμα ενισχύει την προσβασιμότητα των πολιτών με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και με την υποστήριξη οργανωμένου μηχανισμού εξυπηρέτησης (help desk), διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή.