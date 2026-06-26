Με σημαντικές αλλαγές επιστρέφει το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», διευρύνοντας τον αριθμό των δικαιούχων μέσω αυξημένων εισοδηματικών ορίων, μεγαλύτερης διάρκειας και υψηλότερης οικονομικής ενίσχυσης. Στόχος είναι η στήριξη περισσότερων νοικοκυριών και η ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Περισσότεροι δικαιούχοι, μεγαλύτερη διάρκεια
Πώς θα γίνονται οι αιτήσεις
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Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
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