Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Διευρύνονται οι δικαούχοι του προγράμματος. Πότε θα γίνει η κλήρωση;

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Με σημαντικές αλλαγές επιστρέφει το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», διευρύνοντας τον αριθμό των δικαιούχων μέσω αυξημένων εισοδηματικών ορίων, μεγαλύτερης διάρκειας και υψηλότερης οικονομικής ενίσχυσης. Στόχος είναι η στήριξη περισσότερων νοικοκυριών και η ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Περισσότεροι δικαιούχοι, μεγαλύτερη διάρκεια

Πώς θα γίνονται οι αιτήσεις

TOURISMOS

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Διαβάστε αναλυτικά για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» στο Dnews.gr

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