Το πρόγραμμα προβλέπει ειδική μεταχείριση για τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%

Με σημαντικές αλλαγές επιστρέφει το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», διευρύνοντας τον αριθμό των δικαιούχων μέσω αυξημένων εισοδηματικών ορίων, μεγαλύτερης διάρκειας και υψηλότερης οικονομικής ενίσχυσης. Στόχος είναι η στήριξη περισσότερων νοικοκυριών και η ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Πώς θα γίνονται οι αιτήσεις

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Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

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