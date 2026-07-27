Ανοίγει η πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό: Ρύθμιση χρεών από 5.000 ευρώ

Τι προβλέπεται - Τι αλλάζει με τις δόσεις

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STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου pexels (Mikhail Nilov)
Πότε συμφέρουν οι 72 δόσεις και πότε ο εξωδικαστικός μηχανισμός / Βίντεο αρχείου Ant1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών άνω των 5.000 ευρώ.
  • Δυνητικά 1.000.000 οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με ευνοϊκούς όρους, όπως 240 ή 420 δόσεις.
  • Προβλέπεται διαγραφή μέρους της οφειλής για τη βιωσιμότητα της ρύθμισης, με σταθερό επιτόκιο 3%.
  • Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει αναλυτικά οικονομικά στοιχεία και να συναινέσει στην άρση απορρήτου.
  • Η ρύθμιση διαφέρει από την 72 δόσεων, καθώς περιλαμβάνει περισσότερες δόσεις και δυνατότητα κουρέματος.

Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το Δημόσιο ( Εφορία και ΕΦΚΑ), τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς.

Εξωδικαστικός ή 72 δόσεις: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

Εκτιμάται ότι με την βελτίωση αυτή δυνητικά 1.000.0000 επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξωδικαστικού. Στην πράξη η μείωση του ορίου ένταξης αποτελεί μεγάλη «ανάσα» τους μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ.

Τι προβλέπει ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός

Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και servicers.

Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια κατά τα οποία ο οφειλέτης δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματά του, την περιουσιακή του κατάσταση και τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Με βάση τους υπολογισμούς που διενεργούνται στη συνέχεια από τον μηχανισμό προκύπτει η πρόταση της ρύθμισης, δηλαδή το ύψος και ο αριθμός των δόσεων. Υπο προυποθέσεις προβλέπεται ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής αν κριθεί ότι αυτό απαιτείται για την «βιωσιμότητα» της ρύθμισης. Δηλαδή λαμβάνονται υπόψη το εισόδημα, η περιουσία και γενικά οι οικονομικές δυνατότητες το οφειλέτη προκειμένου να αποφασιστεί η διαγραφή οφειλής ή όχι. Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% σταθερό για όλη τη διάρκειά της.

Στη διάρκεια της διαδικασίας για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλλει αναλυτικά τα οικονομικά του στοιχεία καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης θα πρέπει να συναινέσει στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου ώστε το σύνολο των πιστωτών να αποκτήσει σαφή και πλήρη εικόνα για τα οικονομικά του δεδομένα. Αυτή είναι μία από τις βασικές διαφορές της ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό από την ένταξη στην ρύθμιση των 72 δόσεων η οποία έχει ήδη ενεργοποιηθεί από το περασμένο Σάββατο παρουσιάζοντας ισχυρή δυναμική.

Νέος εξωδικαστικός μηχανισμός: Τι προβλέπει η ρύθμιση 72 δόσεων

Οι δύο ρυθμίσεις αποσκοπούν στην τακτοποίηση των χρεών των οφειλών με ευνοϊκούς όρους. Παρ’ ότι και οι δύο αφορούν οφειλέτες, υπάρχουν μεταξύ τους σημαντικές διαφορές. Οι κυριότερες είναι: 

  • Η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά οφειλέτες με χρέη προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αφορά οφειλέτες με χρέη όχι μόνο στην Εφορία και τα Ταμεία, αλλά και προς τις τράπεζες και τους servicers
  • Ο εξωδικαστικός μηχανισμός προβλέπει πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις για την εξόφληση των χρεών των οφειλετών συγκριτικά με τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Ενδέχεται να φτάσουν τις 240 ή τις 420 ανάλογα με το προφίλ του οφειλέτη και την κατηγορία των οφειλών.
  • Ο εξωδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ακόμη και κούρεμα της βασικής οφειλής, ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη, κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη ρύθμιση των 72 δόσεων
  • Στην ρύθμιση των 72 δόσεων ο οφειλέτης γνωρίζει εκ των προτέρων τους όρους της ρύθμισης ( αριθμός δόσεων κτλ). Αντίθετα στον εξωδικαστικό αυτοί προκύπτουν μετά την εξέταση των οικονομικών του δεδομένων από τον αλγόριθμο του μηχανισμού
  • Η ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές προς την Εφορια αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου 2023, δεν είχαν ρυθμιστεί έως 21 Απριλίου 2026 και εξακολουθούν να ισχύουν έως την ημέρα υποβολής της αίτησης ένταξης. Προϋπόθεση είναι οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2024 και μετά να έχουν προηγουμένως εξοφληθεί η ρυθμιστεί με την πάγια ρύθμιση.
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