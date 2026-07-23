Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, 8.650 υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες που είτε δεν κατέθεσαν καθόλου δήλωση είτε την υπέβαλαν κενή, χωρίς οικονομικά στοιχεία. Από τους ελέγχους προέκυψαν μη δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Η έρευνα της Αρχής, με επικεφαλής τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αφορά τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που δεν συμμορφώθηκαν με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

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