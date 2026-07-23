Αρχή για το Ξέπλυμα: Αδήλωτα 2 εκατ. ευρώ

Δεν κατέθεσαν πόθεν έσχες πάνω από 8.500 υπόχρεοι

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Πηγή: newpost.gr
Συνέντευξη Χ. Βουρλιώτη στον ANT1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε 8.650 υπόχρεους που δεν υπέβαλαν δήλωση πόθεν έσχες.
  • Τα μη δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ.
  • Η έρευνα αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
  • Η έρευνα διευθύνεται από τον πρώην αντεισαγγελέα Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
  • Οι υπόχρεοι είτε δεν κατέθεσαν δήλωση είτε υπέβαλαν κενή.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, 8.650 υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες που είτε δεν κατέθεσαν καθόλου δήλωση είτε την υπέβαλαν κενή, χωρίς οικονομικά στοιχεία. Από τους ελέγχους προέκυψαν μη δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Η έρευνα της Αρχής, με επικεφαλής τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αφορά τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που δεν συμμορφώθηκαν με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

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