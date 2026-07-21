Προς αύξηση το επίδομα παιδιού ΟΠΕΚΑ: Τι εξετάζει η κυβέρνηση

Σενάριο για αύξηση 30% χωρίς αλλαγή στα εισοδηματικά κριτήρια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση εξετάζει αύξηση του επιδόματος παιδιού (Α21) του ΟΠΕΚΑ.
  • Η πρόταση προέρχεται από μελέτη του ΟΟΣΑ για στήριξη οικογενειών με παιδιά.
  • Η αύξηση προτείνεται να είναι 30% στα βασικά ποσά του επιδόματος.
  • Δεν θα αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια ή ο τρόπος καθορισμού δικαιούχων.
  • Η πρόταση εντάσσεται στις προεκλογικές εξαγγελίες της κυβέρνησης.

Στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκεται το σενάριο αύξησης του επιδόματος παιδιού (Α21) του ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της μελέτης που εκπόνησε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά. Η συγκεκριμένη πρόταση εντάσσεται στις παρεμβάσεις που εξετάζει η κυβέρνηση ενόψει των προεκλογικών εξαγγελιών, με στόχο την ενίσχυση των νοικοκυριών μέσω του επιδόματος τέκνων.

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΟΣΑ, το υπό εξέταση σενάριο προβλέπει αύξηση κατά 30% στα βασικά ποσά του επιδόματος παιδιού, χωρίς να αλλάζουν τα ισχύοντα εισοδηματικά κριτήρια ή ο τρόπος καθορισμού των δικαιούχων.
 

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