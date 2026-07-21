Στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκεται το σενάριο αύξησης του επιδόματος παιδιού (Α21) του ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της μελέτης που εκπόνησε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά. Η συγκεκριμένη πρόταση εντάσσεται στις παρεμβάσεις που εξετάζει η κυβέρνηση ενόψει των προεκλογικών εξαγγελιών, με στόχο την ενίσχυση των νοικοκυριών μέσω του επιδόματος τέκνων.

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΟΣΑ, το υπό εξέταση σενάριο προβλέπει αύξηση κατά 30% στα βασικά ποσά του επιδόματος παιδιού, χωρίς να αλλάζουν τα ισχύοντα εισοδηματικά κριτήρια ή ο τρόπος καθορισμού των δικαιούχων.

