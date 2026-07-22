Μαρία Κορινθίου: Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση στον Γιώργο Καραθανάση

«Πιο όμορφο από όλα σε εσένα είναι…»

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Κορινθίου είναι σε σχέση με τον επιχειρηματία Γιώργο Καραθανάση, μετά το διαζύγιό της από τον Γιάννη Αϊβάζη.
  • Το ζευγάρι πραγματοποιεί συχνές δημόσιες εμφανίσεις και μοιράζεται τρυφερά στιγμιότυπα στα social media.
  • Ο Γιώργος Καραθανάσης στηρίζει την Κορινθίου, και οι δυο τους έχουν αναπτύξει βαθύ συναισθηματικό δεσμό.
  • Η Κορινθίου εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό της για τον Καραθανάση μέσω Instagram, επιβεβαιώνοντας την αγάπη τους.
  • Η ανταλλαγή σχολίων μεταξύ τους δείχνει την ευτυχία και την αυθεντικότητα της σχέσης τους.

Η Μαρία Κορινθίου διανύει μία από τις πιο όμορφες και δημιουργικές περιόδους της ζωής της, έχοντας γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή δίπλα στον επιχειρηματία Γιώργο Καραθανάση. Το ζευγάρι, που πλέον πραγματοποιεί συχνά κοινές δημόσιες εμφανίσεις και ταξίδια, δεν κρύβει τον έρωτά του και μοιράζεται συχνά τρυφερά στιγμιότυπα και μηνύματα μέσα από τα social media.

Μαρία Κορινθίου: Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση στον Γιώργο Καραθανάση

Η σχέση τους έγινε γνωστή λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της ηθοποιού από τον Γιάννη Αϊβάζη, με τον οποίο διατηρεί άριστες φιλικές σχέσεις. Ο Γιώργος Καραθανάσης φαίνεται πως στάθηκε στο πλευρό της ως ένα ισχυρό στήριγμα, με τους δυο τους να αναπτύσσουν έναν βαθύ συναισθηματικό δεσμό που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εκτίμηση.

Μαρία Κορινθίου: Η φωτογραφία που πόσταρε αγκαλιά με τον Γιώργο Καραθανάση

Το τρυφερό σχόλιο στο Instagram

Αυτή τη φορά, ο Γιώργος Καραθανάσης δημοσίευσε μια φωτογραφία του στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με μια στοχαστική λεζάντα για τη δημιουργικότητα, τις εμπειρίες της ζωής και την ανάγκη για εσωτερική ηρεμία.

Μαρία Κορινθίου: Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση στον Γιώργο Καραθανάση

Η Μαρία Κορινθίου δεν άργησε να σχολιάσει κάτω από την ανάρτηση του συντρόφου της, εκφράζοντας δημόσια τον θαυμασμό της για τον χαρακτήρα του: «Πιο όμορφο από όλα σε εσένα η ψυχή σου… η αυθεντικότητά σου κι η λεβεντιά σου», έγραψε η ερωτευμένη ηθοποιός.

Ο επιχειρηματίας της απάντησε άμεσα, επιβεβαιώνοντας πόσο δυνατά είναι τα συναισθήματα ανάμεσά τους: «Σαν τη δική σου ψυχή δεν υπάρχει πουθενά αλλού», έγραψε μετά από σχόλιο της ηθοποιού Κατερίνας Τσάβαλου.

Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης: Ταξίδι στη Σκωτία για δύο

Η αυθόρμητη αυτή ανταλλαγή ερωτικών και γεμάτων θαυμασμό κουβεντών επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά πως οι δυο τους ζουν έναν δυνατό έρωτα, επιλέγοντας να μοιράζονται την ευτυχία τους απενεχοποιημένα με τους ακολούθους τους.

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MΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΒΑΛΟΥ
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