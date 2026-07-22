Η Μαρία Κορινθίου διανύει μία από τις πιο όμορφες και δημιουργικές περιόδους της ζωής της, έχοντας γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή δίπλα στον επιχειρηματία Γιώργο Καραθανάση. Το ζευγάρι, που πλέον πραγματοποιεί συχνά κοινές δημόσιες εμφανίσεις και ταξίδια, δεν κρύβει τον έρωτά του και μοιράζεται συχνά τρυφερά στιγμιότυπα και μηνύματα μέσα από τα social media.

Η σχέση τους έγινε γνωστή λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της ηθοποιού από τον Γιάννη Αϊβάζη, με τον οποίο διατηρεί άριστες φιλικές σχέσεις. Ο Γιώργος Καραθανάσης φαίνεται πως στάθηκε στο πλευρό της ως ένα ισχυρό στήριγμα, με τους δυο τους να αναπτύσσουν έναν βαθύ συναισθηματικό δεσμό που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εκτίμηση.

Το τρυφερό σχόλιο στο Instagram

Αυτή τη φορά, ο Γιώργος Καραθανάσης δημοσίευσε μια φωτογραφία του στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με μια στοχαστική λεζάντα για τη δημιουργικότητα, τις εμπειρίες της ζωής και την ανάγκη για εσωτερική ηρεμία.

Η Μαρία Κορινθίου δεν άργησε να σχολιάσει κάτω από την ανάρτηση του συντρόφου της, εκφράζοντας δημόσια τον θαυμασμό της για τον χαρακτήρα του: «Πιο όμορφο από όλα σε εσένα η ψυχή σου… η αυθεντικότητά σου κι η λεβεντιά σου», έγραψε η ερωτευμένη ηθοποιός.

Ο επιχειρηματίας της απάντησε άμεσα, επιβεβαιώνοντας πόσο δυνατά είναι τα συναισθήματα ανάμεσά τους: «Σαν τη δική σου ψυχή δεν υπάρχει πουθενά αλλού», έγραψε μετά από σχόλιο της ηθοποιού Κατερίνας Τσάβαλου.

Η αυθόρμητη αυτή ανταλλαγή ερωτικών και γεμάτων θαυμασμό κουβεντών επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά πως οι δυο τους ζουν έναν δυνατό έρωτα, επιλέγοντας να μοιράζονται την ευτυχία τους απενεχοποιημένα με τους ακολούθους τους.