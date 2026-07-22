Η Βίκυ Καγιά εδώ και λίγο καιρό έχει αφήσει πίσω της την τηλεόραση, ωστόσο συνεχίζει να κρατά επαφή με τους διαδικτυακούς της φίλους καθημερινά. Αυτή την περίοδο, η πρώην παρουσιάστρια και μοντέλο ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για συνεργασίες με κορυφαία διεθνή brands. Η ίδια παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής - και όχι μόνο- μόδας.

Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή της από το Βέλγιο, όπου ταξίδεψε για τους αγώνες της Formula 1, η πρώην Σταρ Ελλάς και πλέον επιχειρηματίας στον χώρο του fashion, επέστρεψε στο Instagram, αναρτώντας το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Ιουλίου μία σειρά από αδημοσίευτες φωτογραφίες από το εντυπωσιακό ταξίδι της.

Στα νέα στιγμιότυπα, η Βίκυ Καγιά μάς δίνει μία γεύση από την εμπειρία της στην πίστα του Spa-Francorchamps, αλλά και από την καθημερινότητά της στο Βέλγιο.

Εικόνες από τις εγκαταστάσεις της Formula 1, στιγμές από τις περιηγήσεις της στους χώρους της διοργάνωσης, κομψές εμφανίσεις και αυθόρμητα στιγμιότυπα συνθέτουν το φωτογραφικό άλμπουμ που μοιράστηκε με τους ακολούθους της στα social media, συγκεντρώνοντας αμέτρητα likes και εκατοντάδες σχόλια.

Δες τις φωτογραφίες: