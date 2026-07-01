Για τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά, και το μυστικό της επιτυχίας του επιτυχημένου γάμου τους αλλά και το πώς διαχειρίζεται τις καταστάσεις όταν χάνει την ψυχραιμία της με τα παιδιά μίλησε η Βίκυ Καγιά.

«Φέτος γιορτάζουμε 12 χρόνια γάμου και 13 μαζί», είπε αρχικά καλεσμένη στην εκπομπή Happy Day.

Στη συνέχεια, ανέφερε ποια νομίζει η ίδια πως είναι η «συνταγή» του επιτυχημένου γάμου τους. «Νόμιζα θα μπορούσα να σου την πω τη συνταγή του γλυκού, αλλά πιστεύω ότι, επειδή έχω παντρευτεί Ταύρο, ο οποίος είναι με τη δουλειά του ερωτευμένος και ο οποίος ξαφνικά προχθές… τον βλέπω πακετάρει. Του λέω “Πού πας;”. “Αχ, ναι, μου λέει, ξέχασα να σου το πω, έχω δουλειά στο Παρίσι, θα φύγω”. “Πότε θα γυρίσεις;”, “θα σου πω”. Έχω παντρευτεί έναν άνθρωπο που αγαπάει πάρα πολύ τη δουλειά του, όσο και την οικογένειά του βέβαια», περιέγραψε το μοντέλο και παρουσιάστρια.

Η Βίκυ Καγιά αποκάλυψε δε, ότι είναι πολύ cool και δεν κάνει ποτέ σκηνές ζηλοτυπίας. «Προσωπικά, επειδή λείπει πολύ λοιπόν και επειδή με βλέπει ότι εγώ είμαι πολύ cool πάντα και δε θα πω ποτέ “πού πας, τι κάνεις, με ποιον είσαι”, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, δεν ήμουν ποτέ. Το θέμα ζήλια δεν το 'χω, δεν το 'χω ποτέ μου…», είπε και παραδέχτηκε πως αν μία γυναίκα φλέρταρε τον άντρα της, «θα ενοχληθώ σίγουρα. Θα μου γυρίσει το μάτι σίγουρα. Θα κάνω σκηνή, όχι. Απλά δε θα με ξαναδείς. Έχω ένα πράγμα εγώ ότι "Θες; Κανένα πρόβλημα, μετά χαράς. Δε θα με ξαναδείς».

Έχουμε πολλή εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον και σεβασμό. Θεωρώ όμως ότι αυτά τα διαλείμματα που ο ένας είναι από δω, ο άλλος είναι από κει...βοηθάνε. Άρα αν υπάρχει μία συνταγή για να καταλήξω, ίσως είναι και αυτό

«Σε κάποιους δουλεύει βέβαια και το συνέχεια. Εμένα μου αρέσει λιγάκι να κάνω και τα δικά μου, που τα δικά μου δεν είναι απαραίτητα κάτι εξωτικό. Λίγο να δω τις φίλες μου, να κάτσω λίγο με τα παιδιά, να κάτσω να βλέπω βλακείες σειρές, να κάνω πέντε μάσκες. Δηλαδή έτσι να φύγω και εγώ λίγο, δύο μέρες για δουλειά και τρεις και να μην το σκεφτώ», εξήγησε.

Βίκυ Καγιά: Οι φορές που χάνει την ψυχραιμία της με τα παιδιά και η συγγνώμη που ζητάει πάντα

Όσον αφορά στα παιδιά της, εξομολογήθηκε πως μόνο η κούραση την κάνει να χάνει την ψυχραιμία της, όμως πάντα ζητάει συγγνώμη.

«Όταν έχουμε κουραστεί όλοι πάρα πολύ, δηλαδή έχουμε πάει, έχουμε έρθει, έχουμε πάει για μπάνιο, έχουμε γυρίσει από τη θάλασσα, έχουμε κάνει τα σπορ, έχουμε πάει στο σχολείο, κάνουμε πολλά πράγματα μαζί και το βράδυ είναι όλοι... δεν ακούει κανείς τίποτα, ακούμε όχι, πάμε για τα δόντια, βρισκόμαστε στην κουζίνα. Εκεί λίγο το χάνω κάποιες φορές, αλλά πάντα ζητάω συγγνώμη, πάντα σταματάω, γιατί δεν είναι σωστό. Πρέπει να ξέρουμε να κοντρολάρουμε τα συναισθήματά μας. Δεν είναι δυνατόν στην ηλικία μας να μην το κάνουμε αυτό, γιατί δίνουμε και λάθος μηνύματα στα παιδιά μας. Αλλά άμα το κάνεις repair, δηλαδή αν το φτιάξεις και ζητήσεις συγγνώμη, γιατί δεν ξέρεις μέχρι τα 18 πού θα γίνουν πια άνθρωποι, πιστεύω ότι κάπως λειτουργεί», περιέγραψε.

Βίκυ Καγιά- Ηλίας Κρασσάς με τα παιδιά τους, Μπιάνκα και Κάρολο, το 2024/ NDP

«Όταν τους βάλω για ύπνο θα το πω συγγνώμη που φώναξα, με ενόχλησε αυτό που έγινε, γιατί ειλικρινά και εγώ είμαι άνθρωπος, δεν είμαι super ήρωας ούτε η τέλεια μαμά, αλλά δεν έπρεπε να φωνάξω γιατί πρέπει να ξέρω να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου. Είναι λάθος μου»