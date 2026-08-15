Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας τιμάται σήμερα η Κοίμηση της Θεοτόκου, με χιλιάδες πιστούς να συρρέουν στις εκκλησίες και τα μεγάλα προσκυνήματα για να γιορτάσουν το «Πάσχα του Καλοκαιριού».

Στην Πάρο, το επίκεντρο των εορτασμών βρίσκεται στην Παναγία την Εκατονταπυλιανή, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα του Αιγαίου, όπου από νωρίς το πρωί επικρατούν εικόνες κατάνυξης και ευλάβειας.

Όπως μεταδίδει από το νησί ο απεσταλμένος του Star Γιώργος Σαραντάκος, χιλιάδες πιστοί έχουν κατακλύσει τον ιερό ναό. Ανάμεσά τους βρίσκονται άνθρωποι κάθε ηλικίας, από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους, ενώ πολλοί είναι οι επισκέπτες που έχουν φτάσει στην Πάρο ακόμη και από τη Βόρεια Ελλάδα για να προσκυνήσουν τη χάρη της Παναγίας.

Ιδιαίτερα έντονη είναι και η παρουσία ξένων επισκεπτών, οι οποίοι καταγράφουν με τα κινητά τους τις εικόνες από το ιστορικό προσκύνημα. Μέσα στον ναό, οι πιστοί αφήνουν τα τάματά τους και τα αφιερώματά τους, ενώ πολλοί γράφουν τις δικές τους παρακλήσεις προς την Παναγία.

Η φρεγάτα «Κίμων» στην Πάρο

Ξεχωριστή θέση στις φετινές εορταστικές εκδηλώσεις στην Πάρο έχει και η παρουσία της φρεγάτας «Κίμων», του καμαριού του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Η υπερσύγχρονη φρεγάτα βρίσκεται ελλιμενισμένη αρόδου στο λιμάνι της Πάρου, συμμετέχοντας στον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Επειδή οι πολίτες δεν μπορούν να πλησιάσουν το πλοίο, πολλοί ανεβαίνουν στα ψηλώματα του νησιού για να το φωτογραφίσουν και να θαυμάσουν από κοντά το νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού.

Η παρουσία του «Κίμων» αποτελεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Πάρου, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα και ισχυρά πλοία του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Η Πάρος τιμά με λαμπρότητα τη μεγάλη θρησκευτική γιορτή, με την Παναγία την Εκατονταπυλιανή να βρίσκεται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων και χιλιάδες πιστούς να προσέρχονται για να προσκυνήσουν.