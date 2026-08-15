Seajets: Έκτακτα δρομολόγια και τροποποιήσεις της 15/08/2026 λόγω καιρού

Τι αναφέρει η εταιρία για τις αναχωρήσεις από Πειραιά και Λαύριο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.08.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Αυγούστου
15.08.26 , 23:30 Καλαμαριά: 26χρονη καταγγέλλει ότι την κλείδωσαν σε κτίριο του ΕΟΠΥΥ
15.08.26 , 23:00 Σαλαμίνα: Eίχε κάνει αποθήκη ναρκωτικών το σπίτι της μητέρας του
15.08.26 , 22:01 Σίβηρη Χαλκιδικής: To σημείο «μηδέν» που ξέσπασε η φωτιά
15.08.26 , 20:41 Χάος στη Μάνη: Χείμαρροι οι δρόμοι, γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό σε ΙΧ
15.08.26 , 20:00 Πάρος: Οδηγός ταξί ξυλοκόπησε άγρια ηλικιωμένο για μια θέση στάθμευσης
15.08.26 , 18:45 Ολλανδία: Όλο το γήπεδο θρήνησε για τον χαμό του βρέφους ποδοσφαιριστή
15.08.26 , 18:30 Φωτιά στη Σκύρο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις
15.08.26 , 18:09 Τούνη: Με μαύρο μπικίνι στην αγκαλιά του συντρόφου της στις Μαλδίβες
15.08.26 , 18:07 Ford Ranger PHEV: Σας...«μαγειρεύει»
15.08.26 , 17:54 Κόρινθος: Άγνωστος πυρπόλησε σταθμευμένα αυτοκίνητα
15.08.26 , 17:48 Μάρα Ζαχαρέα: Στην Τήνο για τον Δεκαπενταύγουστο-Το μήνυμα με τις ευχές της
15.08.26 , 17:33 Madonna: Στα Μετέωρα η «βασίλισσα της pop»
15.08.26 , 17:07 Μπέττυ Μαγγίρα: Το χιουμοριστικό βίντεο για τη διπλή γιορτή της
15.08.26 , 16:47 Μαρία Αντωνά: Η γιορτή της στις Σεϋχέλλες και η ευχή που έκανε
Μάρα Ζαχαρέα: Στην Τήνο για τον Δεκαπενταύγουστο-Το μήνυμα με τις ευχές της
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Δεκαπενταύγουστος στην Ιθάκη
Βάσω Λασκαράκη: Το elegant summer look της στη Σητεία
Μαρία Αντωνά: Η γιορτή της στις Σεϋχέλλες και η ευχή που έκανε
Τίνα Μεσσαροπούλου: Το συγκινητικό «ευχαριστώ» στην Παναγία από την Πάρο
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Αυγούστου
«Παναγιά μου σ’ ευχαριστώ»: Η συγκινητική ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη
Τσιμτσιλή: Η συγκινητική ανάρτηση με τις κόρες της – «Η μισή καρδιά μου»
Χάος στη Μάνη: Χείμαρροι οι δρόμοι, γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό σε ΙΧ
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος στην Πάρο με τα πεθερικά
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Δεμένα τα πλοία σε Ραφήνα και Λαύριο μέχρι τις 13:00/ ΕRT News

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προβλήματα καταγράφονται και σήμερα, Σάββατο 15/08/2026 στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς ισχυροί άνεμοι πνέουν στα πελάγη, με την SEAJETS να ενημερώνει το επιβατικό κοινό για τα δρομολόγια που θα εκτελεστούν τις επόμενες ώρες.

Δείτε παρακάτω τα δρομολόγια της SEAJETS που θα εκτελεστούν τις επόμενες ώρες σήμερα, Σάββατο.

Αναχωρήσεις Από Πειραιά:

WORLDCHAMPION JET στις 11.30 για Πάρο – Νάξο – Σαντορίνη – Ηράκλειο 

CHAMPION JET 2 στις 14.00 για Σύρο – Τήνο – Μύκονο   

EUROCHAMPION JET στις 15.00 για Σύρο – Μύκονο – Πάρο – Νάξο – Ίο – Σαντορίνη 

CHAMPION JET 1 στις 15.00 για Κύθνο – Σέριφο – Σίφνο – Κίμωλο – Μήλο

Αναχωρήσεις Από Λαύριο:

TERA JET 2 στις 15.00 για Τήνο – Μύκονο 

SUPERSTAR στις 15.00 για Άνδρο – Τήνο

Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε το Seajets.com για περισσότερες λεπτομέρειες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΥ
 |
SEAJETS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καλαμαριά: την κλείδωσαν σε κτίριο του ΕΟΠΥΥ
Ελλαδα
Καλαμαριά: 26χρονη καταγγέλλει ότι την κλείδωσαν σε κτίριο του ΕΟΠΥΥ
Σίβηρη Χαλκιδικής
Ελλαδα
Σίβηρη Χαλκιδικής: To σημείο «μηδέν» που ξέσπασε η φωτιά
Μάνη: Χείμαρροι Οι Δρόμοι Από Καταρρακτώδη Βροχή
Ελλαδα
Χάος στη Μάνη: Χείμαρροι οι δρόμοι, γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό σε ΙΧ
Πάρος
Ελλαδα
Πάρος: Οδηγός ταξί ξυλοκόπησε άγρια ηλικιωμένο για μια θέση στάθμευσης
Φωτιά στη Σκύρο
Ελλαδα
Φωτιά στη Σκύρο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις
Κόρινθος: Άγνωστος Πυρπόλησε Σταθμευμένα Αυτοκίνητα
Ελλαδα
Κόρινθος: Άγνωστος πυρπόλησε σταθμευμένα αυτοκίνητα
Βαρνάβας: Νεκρή 74χρονη Που Έπεσε Με Το Αυτοκίνητο Σε Ρέμα
Ελλαδα
Βαρνάβας: Νεκρή 74χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητο σε βαθύ ρέμα
Πάρος: Χιλιάδες πιστοί προσκυνούν την Παναγία την Εκατονταπυλιανή
Ελλαδα
Πάρος: Χιλιάδες πιστοί προσκυνούν την Παναγία την Εκατονταπυλιανή
Θαλαμηγός προσέκρουσε σε ελλιμενισμένα σκάφη στην Αίγινα
Ελλαδα
Θαλαμηγός προσέκρουσε σε ελλιμενισμένα σκάφη στην Αίγινα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top