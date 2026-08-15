Αχαΐα: Νεκρός 63χρονος Μέσα Στο Φλεγόμενο Σπίτι Του

Τραγωδία σημειώθηκε στα Μοιραίικα Αχαΐας, όπου ένας 63χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι του.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ισόγεια μονοκατοικία και οι πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στον χώρο του σαλονιού.

Ο 63χρονος ανασύρθηκε από την κατοικία, όμως δυστυχώς ήταν ήδη αργά. Η σορός του παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.