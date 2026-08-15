Αχαΐα: Νεκρός 63χρονος Μέσα Στο Φλεγόμενο Σπίτι Του

Τραγωδία σημειώθηκε στα Μοιραίικα Αχαΐας, όπου ένας 63χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι του.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ισόγεια μονοκατοικία και οι πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στον χώρο του σαλονιού.
Ο 63χρονος ανασύρθηκε από την κατοικία, όμως δυστυχώς ήταν ήδη αργά. Η σορός του παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά.
Για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.
Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.