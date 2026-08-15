Αχαΐα: Νεκρός 63χρονος Μέσα Στο Φλεγόμενο Σπίτι Του

Μοιραίικα Αχαΐας: Νεκρός 63χρονος μέσα στο φλεγόμενο σπίτι του

Τη σορό του άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.08.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Αυγούστου
15.08.26 , 23:30 Καλαμαριά: 26χρονη καταγγέλλει ότι την κλείδωσαν σε κτίριο του ΕΟΠΥΥ
15.08.26 , 23:00 Σαλαμίνα: Eίχε κάνει αποθήκη ναρκωτικών το σπίτι της μητέρας του
15.08.26 , 22:01 Σίβηρη Χαλκιδικής: To σημείο «μηδέν» που ξέσπασε η φωτιά
15.08.26 , 20:41 Χάος στη Μάνη: Χείμαρροι οι δρόμοι, γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό σε ΙΧ
15.08.26 , 20:00 Πάρος: Οδηγός ταξί ξυλοκόπησε άγρια ηλικιωμένο για μια θέση στάθμευσης
15.08.26 , 18:45 Ολλανδία: Όλο το γήπεδο θρήνησε για τον χαμό του βρέφους ποδοσφαιριστή
15.08.26 , 18:30 Φωτιά στη Σκύρο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις
15.08.26 , 18:09 Τούνη: Με μαύρο μπικίνι στην αγκαλιά του συντρόφου της στις Μαλδίβες
15.08.26 , 18:07 Ford Ranger PHEV: Σας...«μαγειρεύει»
15.08.26 , 17:54 Κόρινθος: Άγνωστος πυρπόλησε σταθμευμένα αυτοκίνητα
15.08.26 , 17:48 Μάρα Ζαχαρέα: Στην Τήνο για τον Δεκαπενταύγουστο-Το μήνυμα με τις ευχές της
15.08.26 , 17:33 Madonna: Στα Μετέωρα η «βασίλισσα της pop»
15.08.26 , 17:07 Μπέττυ Μαγγίρα: Το χιουμοριστικό βίντεο για τη διπλή γιορτή της
15.08.26 , 16:47 Μαρία Αντωνά: Η γιορτή της στις Σεϋχέλλες και η ευχή που έκανε
Μάρα Ζαχαρέα: Στην Τήνο για τον Δεκαπενταύγουστο-Το μήνυμα με τις ευχές της
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Δεκαπενταύγουστος στην Ιθάκη
Τίνα Μεσσαροπούλου: Το συγκινητικό «ευχαριστώ» στην Παναγία από την Πάρο
Βάσω Λασκαράκη: Το elegant summer look της στη Σητεία
Μαρία Αντωνά: Η γιορτή της στις Σεϋχέλλες και η ευχή που έκανε
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος στην Πάρο με τα πεθερικά
Χάος στη Μάνη: Χείμαρροι οι δρόμοι, γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό σε ΙΧ
Τσιμτσιλή: Η συγκινητική ανάρτηση με τις κόρες της – «Η μισή καρδιά μου»
Τούνη: Με μαύρο μπικίνι στην αγκαλιά του συντρόφου της στις Μαλδίβες
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Αυγούστου
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Αχαΐα: Νεκρός 63χρονος Μέσα Στο Φλεγόμενο Σπίτι Του
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγωδία στα Μοιραίικα Αχαΐας: Νεκρός 63χρονος από πυρκαγιά στο σπίτι του.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ισόγεια μονοκατοικία και εντοπίστηκε ο άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του.
  • Διασώστες ανέσυραν τον 63χρονο, αλλά ήταν ήδη αργά.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τις συνθήκες και τα αίτια της φωτιάς.

Τραγωδία σημειώθηκε στα Μοιραίικα Αχαΐας, όπου ένας 63χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι του.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ισόγεια μονοκατοικία και οι πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στον χώρο του σαλονιού.

Ο 63χρονος ανασύρθηκε από την κατοικία, όμως δυστυχώς ήταν ήδη αργά. Η σορός του παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΧΑΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καλαμαριά: την κλείδωσαν σε κτίριο του ΕΟΠΥΥ
Ελλαδα
Καλαμαριά: 26χρονη καταγγέλλει ότι την κλείδωσαν σε κτίριο του ΕΟΠΥΥ
Σίβηρη Χαλκιδικής
Ελλαδα
Σίβηρη Χαλκιδικής: To σημείο «μηδέν» που ξέσπασε η φωτιά
Μάνη: Χείμαρροι Οι Δρόμοι Από Καταρρακτώδη Βροχή
Ελλαδα
Χάος στη Μάνη: Χείμαρροι οι δρόμοι, γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό σε ΙΧ
Πάρος
Ελλαδα
Πάρος: Οδηγός ταξί ξυλοκόπησε άγρια ηλικιωμένο για μια θέση στάθμευσης
Φωτιά στη Σκύρο
Ελλαδα
Φωτιά στη Σκύρο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις
Κόρινθος: Άγνωστος Πυρπόλησε Σταθμευμένα Αυτοκίνητα
Ελλαδα
Κόρινθος: Άγνωστος πυρπόλησε σταθμευμένα αυτοκίνητα
Βαρνάβας: Νεκρή 74χρονη Που Έπεσε Με Το Αυτοκίνητο Σε Ρέμα
Ελλαδα
Βαρνάβας: Νεκρή 74χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητο σε βαθύ ρέμα
Πάρος: Χιλιάδες πιστοί προσκυνούν την Παναγία την Εκατονταπυλιανή
Ελλαδα
Πάρος: Χιλιάδες πιστοί προσκυνούν την Παναγία την Εκατονταπυλιανή
Θαλαμηγός προσέκρουσε σε ελλιμενισμένα σκάφη στην Αίγινα
Ελλαδα
Θαλαμηγός προσέκρουσε σε ελλιμενισμένα σκάφη στην Αίγινα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top