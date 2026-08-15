Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η όμορφη στιγμή με τον γιο της δίπλα στη θάλασσα

Η γλυκιά φωτογραφία

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Ο γιος της πείνασε μετά τη θάλασσα – Το απολαυστικό snack του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη απολαμβάνει καλοκαιρινές στιγμές στην παραλία με τον γιο της, Ιάσονα – Παναγιώτη.
  • Η φωτογραφία αποτυπώνει τη γλυκιά σχέση τους και τη χαρά της μητρότητας.
  • Φέτος, οι διακοπές είναι ιδιαίτερες καθώς είναι οι πρώτες με τον γιο τους και τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν.
  • Η οικογένεια απολαμβάνει κοινές στιγμές με τη θάλασσα και τις βόλτες να είναι στο επίκεντρο.
  • Η Ευρυδίκη μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της στα social media, κρατώντας ωστόσο την προσωπική της ζωή διακριτική.

Στην παραλία με τον γιο της, Ιάσονα – Παναγιώτη, απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της ημέρες η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους ένα από τα πιο τρυφερά στιγμιότυπα του φετινού καλοκαιριού.

Ο γιος της Ευρυδίκης Βαλαβάνη πείνασε μετά τη θάλασσα –Ανάρπαστη η ντομάτα

Η αθλητικογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός απαθανατίστηκε καθισμένη στην αμμουδιά, έχοντας στην αγκαλιά της τον περίπου ενός έτους γιο της. Μαμά και γιος φαίνεται να απολαμβάνουν μια ήρεμη στιγμή δίπλα στη θάλασσα, με το καλοκαιρινό σκηνικό να δημιουργεί το ιδανικό φόντο για μια όμορφη οικογενειακή ανάμνηση.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έχει επιλέξει να μοιράζεται κατά διαστήματα με τους followers της μικρά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της ως μαμά, κρατώντας ωστόσο την προσωπική ζωή της οικογένειάς της σε πιο διακριτικούς τόνους. Η συγκεκριμένη φωτογραφία αποτυπώνει τη γλυκιά σχέση που έχει αναπτύξει με τον γιο της και τη χαρά που παίρνει από τον χρόνο που περνούν μαζί.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το πρωινό εγερτήριο για μπάνιο με τον γιο της

Ένα διαφορετικό καλοκαίρι για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Το φετινό καλοκαίρι είναι ξεχωριστό για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, καθώς στο πλευρό της βρίσκεται ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν, αλλά και ο γιος τους, Ιάσονας – Παναγιώτης.

Η οικογένεια απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, με τη θάλασσα, τις βόλτες και τις στιγμές χαλάρωσης να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινότητά τους. Για το ζευγάρι, οι φετινές διακοπές έχουν ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς είναι από τα πρώτα καλοκαίρια που περνούν έχοντας μαζί τους τον μικρό τους.

Η αθλητικογράφος δείχνει να απολαμβάνει ιδιαίτερα τη νέα της ζωή ως μητέρα και δεν κρύβει τη χαρά της για τις στιγμές που περνά με τον γιο της. Άλλωστε, μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media, συχνά δίνει μια μικρή εικόνα από την καθημερινότητά τους.

Οι οικογενειακές διακοπές με τον Γρηγόρη Μόργκαν

Μαζί με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και τον Ιάσονα – Παναγιώτη βρίσκεται φυσικά και ο Γρηγόρης Μόργκαν. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, έχει δημιουργήσει τη δική του όμορφη οικογένεια και απολαμβάνει πλέον κάθε ευκαιρία για κοινές στιγμές.

Ο μικρός Ιάσονας – Παναγιώτης έχει γίνει η απόλυτη προτεραιότητα και για τους δύο, με την Ευρυδίκη να δείχνει πως χαίρεται ιδιαίτερα αυτή τη νέα φάση της ζωής της.

Η εικόνα από την παραλία είναι χαρακτηριστική: μια μαμά με τον γιο της αγκαλιά, δίπλα στη θάλασσα, χωρίς τίποτα περισσότερο να χρειάζεται για να αποτυπωθεί η τρυφερότητα μιας καλοκαιρινής οικογενειακής στιγμής.

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