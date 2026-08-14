Ο γιος της Ευρυδίκης Βαλαβάνη πείνασε μετά τη θάλασσα –Ανάρπαστη η ντομάτα

«Μας έπιασε μια πείνα», έγραψε η μαμά του

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Ο γιος της Ευρυδίκης Βαλαβάνη πείνασε μετά τη θάλασσα –Ανάρπαστη η ντομάτα
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Ο γιος της πείνασε μετά τη θάλασσα – Το απολαυστικό snack του

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Μετά τις καλοκαιρινές βουτιές ήρθε… η ώρα του φαγητού για τον γιο της Ευρυδίκης Βαλαβάνη!

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Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια απολαμβάνει το καλοκαίρι μαζί με την οικογένειά της και μέσα από τα social media μοιράζεται συχνά τρυφερές στιγμές από την καθημερινότητά τους. Αυτή τη φορά, την παράσταση έκλεψε ο μικρός Jason ο οποίος φαίνεται πως μετά το παιχνίδι και τις βουτιές στη θάλασσα άνοιξε για τα καλά η όρεξή του.

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Ο γιος της Ευρυδίκης Βαλαβάνη πείνασε μετά τη θάλασσα –Ανάρπαστη η ντομάτα

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, ο μικρός απολαμβάνει μια μεγάλη, κατακόκκινη ντομάτα, την οποία κρατά με τα δυο του χεράκια και τρώει με ιδιαίτερη… όρεξη. Η ίδια μάλιστα έγραψε χαρακτηριστικά: «Μας έπιασε μια πείνα γυρνώντας από την θάλασσα».

Ο γιος της Ευρυδίκης Βαλαβάνη πείνασε μετά τη θάλασσα –Ανάρπαστη η ντομάτα

Η εικόνα είναι από εκείνες τις αυθόρμητες καλοκαιρινές στιγμές που αποτυπώνουν την οικογενειακή καθημερινότητα, με τον μικρό να απολαμβάνει το φαγητό του μετά από μια γεμάτη ημέρα στη θάλασσα.

Φορώντας το μαγιό του και καθισμένος στο παιδικό κάθισμα, ο γιος της δημοσιογράφου φαίνεται να έχει βρει τον πιο απολαυστικό τρόπο για να… αναπληρώσει τις δυνάμεις του μετά τις καλοκαιρινές περιπέτειες.

Ο γιος της Ευρυδίκης Βαλαβάνη πείνασε μετά τη θάλασσα –Ανάρπαστη η ντομάτα

 

Μια απλή ντομάτα, λοιπόν, μετατράπηκε στο απόλυτο καλοκαιρινό snack, με τον μικρό να την απολαμβάνει μέχρι την τελευταία μπουκιά!

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ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
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