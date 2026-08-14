Πέθανε ο 33χρονος πυγμάχος Πρίτσαρντ Κολόν

Πέθανε σε ηλικία 33 ετών ο Πρίτσαρντ Κολόν, ο Πορτορικανός πυγμάχος που το 2015 υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό τραυματισμό σε αγώνα με τον Αμερικανό Τερέλ Γουίλιαμς το 2015, και πέρασε τους επόμενους 11 σχεδόν χρόνους της ζωής του αντιμετωπίζοντας τις βαριές συνέπειες εκείνης της βραδιάς.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου από τον πατέρα του, Ρίτσαρντ Κολόν, ο οποίος μέσα από ανάρτησή του στα social media γνωστοποίησε πως ο γιος του «έφυγε από αυτόν τον γήινο κόσμο» και βρίσκεται πλέον σε έναν καλύτερο κόσμο.

Ο Κολόν βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειάς του στη Φλόριντα όταν πέθανε. Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη αιτία θανάτου, ενώ η είδηση προκάλεσε συγκίνηση στον χώρο της πυγμαχίας, με διεθνείς οργανισμούς και αθλητές να αποτίουν φόρο τιμής στον άλλοτε ανερχόμενο πυγμάχο.

Murió el exboxeador puertorriqueño Prichard Colón.



De 33 años y originario de Orocovis, falleció este jueves 13 de agosto tras más de una década lidiando con las graves secuelas de una lesión cerebral irreversible.



El lamentable hecho sucedió el 17/10/15 en el EagleBank Arena… pic.twitter.com/cl2OIPKWsg — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) August 13, 2026

Η μοιραία βραδιά του 2015

Ο Πρίτσαρντ Κολόν είχε τότε μπροστά του μια πολλά υποσχόμενη καριέρα. Ήταν μόλις 23 ετών και παρέμενε αήττητος στην επαγγελματική του πορεία, έχοντας 16 νίκες, εκ των οποίων οι 13 με νοκ άουτ.

Στις 17 Οκτωβρίου 2015 ανέβηκε στο ρινγκ του EagleBank Arena στη Φέρφαξ της Βιρτζίνια, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Τερέλ Γουίλιαμς.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Κολόν διαμαρτυρήθηκε επανειλημμένα στον διαιτητή για χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Πρόκειται για τα λεγόμενα «rabbit punches», τα οποία απαγορεύονται στην πυγμαχία. Ο Γουίλιαμς δέχθηκε προειδοποίηση και τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμού για ένα από τα παράνομα χτυπήματα.

Ο αγώνας, ωστόσο, συνεχίστηκε μέχρι τον ένατο γύρο. Εκεί σημειώθηκε μια ακόμη παράξενη εξέλιξη: η γωνία του Κολόν αφαίρεσε τα γάντια του, πιστεύοντας πως ο αγώνας είχε ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα ο Πορτορικανός να αποκλειστεί.

Κατέρρευσε στα αποδυτήρια

Λίγο μετά την επιστροφή του στα αποδυτήρια, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε δραματικά. Ο Κολόν ένιωσε ζάλη, έκανε εμετό και τελικά κατέρρευσε. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε με υποσκληρίδιο αιμάτωμα και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση της αιμορραγίας στον εγκέφαλο. Στη συνέχεια έπεσε σε κώμα, στο οποίο παρέμεινε για 221 ημέρες. Όταν τελικά ξύπνησε, οι συνέπειες της εγκεφαλικής βλάβης ήταν εξαιρετικά σοβαρές και δεν του επέτρεψαν ποτέ να επιστρέψει στην προηγούμενη ζωή του.

Η μάχη που έδωσε για περισσότερο από μία δεκαετία

Τα επόμενα χρόνια ο Κολόν χρειάστηκε συνεχή φροντίδα και θεραπεία. Η νευρολογική βλάβη τον άφησε με σοβαρούς περιορισμούς, ενώ η οικογένειά του στάθηκε αδιάκοπα στο πλευρό του. Παρά την κατάστασή του, κατάφερε με τον χρόνο να επικοινωνεί με τη βοήθεια εκφράσεων του προσώπου, ήχων και υποστηρικτικής τεχνολογίας που αξιοποιούσε τις κινήσεις των ματιών του.

Η ιστορία του έγινε γνωστή πολύ πέρα από τον χώρο της πυγμαχίας, κυρίως για την επιμονή της οικογένειάς του να βρίσκεται δίπλα του και να στηρίζει κάθε μικρή προσπάθεια βελτίωσης.

Η έρευνα και η δικαστική διαμάχη

Η υπόθεση είχε οδηγήσει και σε επίσημη έρευνα στη Βιρτζίνια. Το 2016, η αρμόδια Υπηρεσία Επαγγελματικής και Εργασιακής Ρύθμισης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε παράβαση εκ μέρους των διοργανωτών που να δικαιολογεί την απόδοση ευθύνης σε συγκεκριμένο πρόσωπο.

Έναν χρόνο αργότερα, οι γονείς του Κολόν κατέθεσαν αγωγή ζητώντας αποζημίωση άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι υπήρχαν ευθύνες σχετικά με την ιατρική αντιμετώπιση και τη διεξαγωγή του αγώνα.

Η υπόθεση του Κολόν παρέμεινε για χρόνια συνδεδεμένη με τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των αθλητών και τα χτυπήματα στο κεφάλι στην επαγγελματική πυγμαχία.

Τι είχε πει ο Τερέλ Γουίλιαμς

Ο Τερέλ Γουίλιαμς συνέχισε την καριέρα του μετά τον αγώνα, όμως η τραγωδία του Κολόν τον ακολούθησε για χρόνια. Ο ίδιος είχε δηλώσει μετά τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ότι δεν μπορούσε να χαρεί τη νίκη του και πως προσευχόταν για την ανάρρωση του αντιπάλου του. Σε μεταγενέστερη τοποθέτησή του είχε επίσης αναφερθεί στο πόσο δύσκολη ήταν για τον ίδιο η κατάσταση που ακολούθησε τον αγώνα, ενώ συνέχισε να υποστηρίζει ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει τον τραυματισμό του Κολόν.

Πριν από εκείνη τη βραδιά, ο Πρίτσαρντ Κολόν θεωρούνταν ένα από τα ανερχόμενα ονόματα της πυγμαχίας. Ήταν αήττητος, είχε 16 νίκες σε 16 αγώνες και 13 νοκ άουτ και έδειχνε να έχει μπροστά του μια μεγάλη αθλητική διαδρομή.

Ένας αγώνας, όμως, έμελλε να αλλάξει τα πάντα. Στα 23 του έχασε την καριέρα που ονειρευόταν. Στα 33 του έχασε και τη ζωή του, έχοντας περάσει περισσότερο από μία δεκαετία αντιμέτωπος με τις συνέπειες του τραυματισμού.