Η Σοφία Παυλίδου έχει μπει για τα καλά σε mood διακοπών, με τις πρόσφατες αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μυρίζουν καλοκαίρι.

Η γοητευτική ηθοποιός προτίμησε να μην απομακρυνθεί πολύ από την Αθήνα, επιλέγοντας ένα από τα νησιά του Αργοσαρωνικού, για να περάσει λίγες μέρες χαλάρωσης.

Η ίδια επισκέφτηκε το Αγκίστρι, όπου δημοσίευσε ένα υποβρύχιο βίντεο, η λήψη του οποίου έγινε εξολοκλήρου μέσα στην πισίνα. Φορώντας ένα μαύρο μπικίνι, κάνει βουτιά στην πισίνα κοιτάζοντας χαμογελαστή την κάμερα, καθώς ανεβαίνει στην επιφάνεια.

Εκτός από υποκριτικό ταλέντο, η Σοφία Παυλίδου φαίνεται πως είναι και δεινή κολυμβήτρια, με το καλοκαίρι να είναι ξεκάθαρα η εποχή της!

Η ηθοποιός συνόδευσε το story της με το τραγούδι «Floating Signal» της Alyzea, ενώ δε θέλησε να σχολιάσει κάτι στη λεζάντα, αφήνοντας τις εικόνες να μιλήσουν για εκείνη.

Νωρίτερα, μοιράστηκε ακόμη ένα βίντεο, το οποίο τη δείχνει καθισμένη πάνω σε μια κούνια που περιστρέφεται, ενώ σε άλλη της ανάρτηση απολαμβάνει το αγαπημένο της κοκτέιλ στην παραλία, αλλά τις αγκαλιές από τον τετράποδο φίλο της.

Δείτε τις αναρτήσεις της Σοφίας Παυλίδου από το Αγκρίστρι: