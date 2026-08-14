Γοργόνα! Η εντυπωσιακή υποβρύχια βουτιά της Σοφίας Παυλίδου στην πισίνα

Ο προορισμός που επέλεξε η ηθοποιός για τις διακοπές της!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.08.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Αυγούστου
14.08.26 , 23:21 Γιάννης Βαρδής: Το τρυφερό φιλί με τη Νατάσα Σκαφίδα για τα γενέθλιά της
14.08.26 , 22:50 Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον αδερφό της, Γιάννη: «ΓΙΝ & ΓΙΑΝνης»
14.08.26 , 22:27 Τροχαίο στην Πρέβεζα: «Πονούσα παντού» λέει η Ιταλίδα τραυματίας
14.08.26 , 21:39 ΗΠΑ: Καταγγελίες για εξάντληση των ναυτών στο αεροπλανοφόρο «Λίνκολν»
14.08.26 , 21:23 Με τι καιρό θα κάνουμε Δεκαπενταύγουστο
14.08.26 , 21:14 Ο Μανόλο τρόλαρε τον Τεντόγλου: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον»
14.08.26 , 21:05 Ρέθυμνο: Φωτιά τώρα στα Σελλιά – Ήχησε το «112» για εκκενώσεις οικισμών
14.08.26 , 20:55 Πάρος: Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» του Πολεμικού Ναυτικού στη γιορτή της Παναγίας
14.08.26 , 20:50 Lepas: Που μπορείτε να δείτε τα πάντα για τα μοντέλα της
14.08.26 , 20:41 Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της, Μαρίλια ανέλαβε χρέη φωτογράφου!
14.08.26 , 20:22 Λευκάδα: Ιστιοφόρο έπεσε σε ψαροκάικα στο λιμάνι του Καλάμου
14.08.26 , 19:26 Ολυμπιακός: Συνεχίζει κανονικά με Μεντιλίμπαρ και δυνατές μεταγραφές
14.08.26 , 19:06 Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω
14.08.26 , 19:05 BMW: Το νέο εργοστάσιο μπαταριών από το μέλλον
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος στην Πάρο με τα πεθερικά
Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω
Δανάη Μπάρκα για Χρήστο Χατζηπαναγιώτη: «Σ’ αγαπάω και είμαι περήφανη»
Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον αδερφό της, Γιάννη: «ΓΙΝ & ΓΙΑΝνης»
Ρέβη: «Τα ταξίδια μου φαίνονταν όλα ίδια» – Η εξομολόγηση που ξεχωρίζει
Μπόμπα - Τανιμανίδης: Ξανά στο Ελευθέριος Βενιζέλος - «Φέτος πάμε μακριά»
Οικονομάκου: Η απουσία της Συνατσάκη από την κοπή πίτας της εταιρείας τους
Αννα Φόνσου: Οι έρωτες, οι γάμοι, η φτώχεια και τα Dior της Γαληνέα
ΓΝΩΣΤΗ τραγουδίστρια αποκαλύπτει: «Βίωσα τον ρατσισμό λόγω της καταγωγής μου»
Ρέθυμνο: Φωτιά τώρα στα Σελλιά – Ήχησε το «112» για εκκενώσεις οικισμών
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σοφία Παυλίδου απολαμβάνει διακοπές στο Αγκίστρι, κοντά στην Αθήνα.
  • Δημοσίευσε υποβρύχιο βίντεο στην πισίνα, φορώντας μαύρο μπικίνι.
  • Η ηθοποιός φαίνεται να είναι καλή κολυμβήτρια και απολαμβάνει το καλοκαίρι.
  • Συνόδευσε το βίντεο με το τραγούδι "Floating Signal" της Alyzea.
  • Μοιράστηκε επίσης στιγμές από την παραλία και τον τετράποδο φίλο της.

Η Σοφία Παυλίδου έχει μπει για τα καλά σε mood διακοπών, με τις πρόσφατες αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μυρίζουν καλοκαίρι.

Παυλίδου: Η πιο δύσκολη στιγμή με τα παιδιά ήταν η ανακοίνωση του διαζυγίου

Η γοητευτική ηθοποιός προτίμησε να μην απομακρυνθεί πολύ από την Αθήνα, επιλέγοντας ένα από τα νησιά του Αργοσαρωνικού, για να περάσει λίγες μέρες χαλάρωσης.

Η ίδια επισκέφτηκε το Αγκίστρι, όπου  δημοσίευσε ένα υποβρύχιο βίντεο, η λήψη του οποίου έγινε εξολοκλήρου μέσα στην πισίνα. Φορώντας ένα μαύρο μπικίνι, κάνει βουτιά στην πισίνα κοιτάζοντας χαμογελαστή την κάμερα, καθώς ανεβαίνει στην επιφάνεια.

Εκτός από υποκριτικό ταλέντο, η Σοφία Παυλίδου φαίνεται πως είναι και δεινή κολυμβήτρια, με το καλοκαίρι να είναι ξεκάθαρα η εποχή της!

Η ηθοποιός συνόδευσε το story της με το τραγούδι «Floating Signal» της Alyzea, ενώ δε θέλησε να σχολιάσει κάτι στη λεζάντα, αφήνοντας τις εικόνες να μιλήσουν για εκείνη.

Νωρίτερα, μοιράστηκε ακόμη ένα βίντεο, το οποίο τη δείχνει καθισμένη πάνω σε μια κούνια που περιστρέφεται, ενώ σε άλλη της ανάρτηση απολαμβάνει το αγαπημένο της κοκτέιλ στην παραλία, αλλά τις αγκαλιές από τον τετράποδο φίλο της.

Δείτε τις αναρτήσεις της Σοφίας Παυλίδου από το Αγκρίστρι:

Γοργόνα! Η εντυπωσιακή υποβρύχια βουτιά της Σοφίας Παυλίδου στην πισίνα

Γοργόνα! Η εντυπωσιακή υποβρύχια βουτιά της Σοφίας Παυλίδου στην πισίνα

Γοργόνα! Η εντυπωσιακή υποβρύχια βουτιά της Σοφίας Παυλίδου στην πισίνα

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΟΦΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιαννης Βαρδής - Νατασα Σκαφιδα
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Βαρδής: Το τρυφερό φιλί με τη Νατάσα Σκαφίδα για τα γενέθλιά της
Σίσσυ Χρηστίδου - Γιάννης Χρηστίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον αδερφό της, Γιάννη: «ΓΙΝ & ΓΙΑΝνης»
Εμμανουήλ Καραλής
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Μανόλο τρόλαρε τον Τεντόγλου: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον»
Ιωάννα Μαλέσκου
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της, Μαρίλια ανέλαβε χρέη φωτογράφου!
Πηνελόπη Πλάκα
Celebrities & Gossip Νεα
Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω
Ιωάννα Μπούκη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Μπούκη: Οι πόζες με μαύρο μπικίνι στα κρυστάλλινα νερά
Κατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής
Celebrities & Gossip Νεα
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος στην Πάρο με τα πεθερικά
Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ο γιος της Ευρυδίκης Βαλαβάνη πείνασε μετά τη θάλασσα –Ανάρπαστη η ντομάτα
Τζένη Μπαλατσινού
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Μπαλατσινού: Η συγκινητική αναδρομή στον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top