Νικόλ Κίντμαν για Τομ Κρουζ: «Ήμουν 22 ετών παντρεμένη με έναν σταρ»

Σε μία από τις σπάνιες εξομολογήσεις για τον πολυσυζητημένο της γάμο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.08.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Αυγούστου
14.08.26 , 23:21 Γιάννης Βαρδής: Το τρυφερό φιλί με τη Νατάσα Σκαφίδα για τα γενέθλιά της
14.08.26 , 22:50 Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον αδερφό της, Γιάννη: «ΓΙΝ & ΓΙΑΝνης»
14.08.26 , 22:27 Τροχαίο στην Πρέβεζα: «Πονούσα παντού» λέει η Ιταλίδα τραυματίας
14.08.26 , 21:39 ΗΠΑ: Καταγγελίες για εξάντληση των ναυτών στο αεροπλανοφόρο «Λίνκολν»
14.08.26 , 21:23 Με τι καιρό θα κάνουμε Δεκαπενταύγουστο
14.08.26 , 21:14 Ο Μανόλο τρόλαρε τον Τεντόγλου: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον»
14.08.26 , 21:05 Ρέθυμνο: Φωτιά τώρα στα Σελλιά – Ήχησε το «112» για εκκενώσεις οικισμών
14.08.26 , 20:55 Πάρος: Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» του Πολεμικού Ναυτικού στη γιορτή της Παναγίας
14.08.26 , 20:50 Lepas: Που μπορείτε να δείτε τα πάντα για τα μοντέλα της
14.08.26 , 20:41 Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της, Μαρίλια ανέλαβε χρέη φωτογράφου!
14.08.26 , 20:22 Λευκάδα: Ιστιοφόρο έπεσε σε ψαροκάικα στο λιμάνι του Καλάμου
14.08.26 , 19:26 Ολυμπιακός: Συνεχίζει κανονικά με Μεντιλίμπαρ και δυνατές μεταγραφές
14.08.26 , 19:06 Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω
14.08.26 , 19:05 BMW: Το νέο εργοστάσιο μπαταριών από το μέλλον
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος στην Πάρο με τα πεθερικά
Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω
Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της, Μαρίλια ανέλαβε χρέη φωτογράφου!
Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον αδερφό της, Γιάννη: «ΓΙΝ & ΓΙΑΝνης»
Δανάη Μπάρκα για Χρήστο Χατζηπαναγιώτη: «Σ’ αγαπάω και είμαι περήφανη»
Ιωάννα Μπούκη: Οι πόζες με μαύρο μπικίνι στα κρυστάλλινα νερά
Τροχαίο στην Πρέβεζα: «Πονούσα παντού» λέει η Ιταλίδα τραυματίας
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε από την παραλία
Ο Μανόλο τρόλαρε τον Τεντόγλου: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον»
Πάρος: Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» του Πολεμικού Ναυτικού στη γιορτή της Παναγίας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Δείτε τη Νικόλ Κίντμαν να τραγουδάει το Diamonds are a girl's best friend στην ταινία Moulin Rouge

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νικόλ Κίντμαν μίλησε για τον γάμο της με τον Τομ Κρουζ σε ηλικία 22 ετών, περιγράφοντας τη σχέση τους ως φυσική και γεμάτη συναίσθημα.
  • Αναφέρθηκε στις προειδοποιήσεις που δέχθηκε για τις επιπτώσεις του γάμου στην καριέρα της, αλλά δήλωσε ότι δεν την ενδιέφερε καθώς ήταν ερωτευμένη.
  • Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1990 στα γυρίσματα της ταινίας 'Days of Thunder' και παρέμεινε παντρεμένο για πάνω από 10 χρόνια, υιοθετώντας δύο παιδιά.
  • Η Κίντμαν έχει αναφέρει ότι ο χωρισμός της το 2001 αποτέλεσε μια φάση προσωπικής ωρίμανσης για εκείνη.
  • Συμμετείχαν σε τρεις ταινίες μαζί τη δεκαετία του '90, με πιο γνωστή το 'Eyes Wide Shut' του Στάνλεϊ Κιούμπρικ.

Για μία από τις πιο πολυσυζητημένες περιόδους της προσωπικής της ζωής, τον γάμο της με τον Τομ Κρουζ όταν ήταν μόλις 22 ετών, μίλησε η Νικόλ Κίντμαν

Νικόλ Κίντμαν & Ζόε Σαλντάνα στη Μύκονο: Η εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα

Σε συνέντευξή της στη βρετανική Vogue, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο βίωσε τη σχέση τους, εξηγώντας ότι για την ίδια τότε όλα έμοιαζαν φυσικά, παρότι είχε βρεθεί στο πλευρό ενός από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ.

Η Νικόλ Κίντμαν στην πρεμιέρα της σειράς Lioness τον περασμένο Ιούλιο

Η Νικόλ Κίντμαν στην πρεμιέρα της σειράς Lioness τον περασμένο Ιούλιο /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Η 59χρονη σήμερα ηθοποιός στάθηκε στην ηλικία στην οποία μπήκε σε αυτόν τον κόσμο και στον τρόπο που η δημοσιότητα κάλυψε σχεδόν ολόκληρη εκείνη τη φάση της ζωής της. Όπως είπε: «Πρέπει να θυμάστε ότι, κυριολεκτικά, λόγω του προσώπου που παντρεύτηκα σε τόσο νεαρή ηλικία, βρέθηκα σε αυτόν τον κόσμο από τα 22 μου. Η μνήμη μου από την εποχή που η ζωή μου δεν ήταν στα φώτα, είναι αρκετά θολή, επειδή ήμουν πραγματικά πολύ νέα». 

Τομ Κρουζ: Η δυσλεξία, ο βίαιος πατέρας και η Σαϊεντολογία

Η Νικόλ Κίντμαν για τον γάμο με τον Τομ Κρουζ

Αναφερόμενη στον γάμο της με τον Κρουζ, η Κίντμαν περιέγραψε έναν δεσμό που, όπως είπε, γεννήθηκε χωρίς επιτήδευση και με έντονο συναίσθημα. «Ξαφνικά ήμουν 22, 23 ετών κι είχα έναν τεράστιο σταρ του κινηματογράφου για σύζυγο, αλλά μου φαινόταν εντελώς φυσιολογικό. Ερωτευτήκαμε παράφορα και ήταν τόσο απλό», δήλωσε σχετικά.

Νικόλ Κίντμαν και Τομ Κρουζ στην πρεμιέρα της ταινίας Μάτια Ερμητικά Κλειστά στην Ιαπωνία το 1999

Νικόλ Κίντμαν και Τομ Κρουζ στην πρεμιέρα της ταινίας Μάτια Ερμητικά Κλειστά στην Ιαπωνία το 1999 /Φωτογραφία AP Images/SHIZUO KAMBAYASHI

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι είχε δεχθεί προειδοποιήσεις από ανθρώπους του περιβάλλοντός της, πως ο γάμος αυτός θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην επαγγελματική της πορεία. Η απάντησή της ήταν απόλυτη: «Θυμάμαι ανθρώπους να μου λένε: "Εντάξει, αυτό πρόκειται να επηρεάσει την καριέρα σου". Κι εγώ έλεγα: "Δε με νοιάζει. Είμαι ερωτευμένη. Θέλω να παντρευτώ". Και μετά έγινα "η σύζυγός του" κι εκείνοι έλεγαν: "Να, σου το είπαμε". Κι εγώ έλεγα: "Και λοιπόν; Δεν ήταν γραφτό να παντρευτώ τον άντρα που αγαπώ; Φυσικά και θα πετούσα την καριέρα μου στα σκουπίδια. Δε με νοιάζει"».

Τομ Κρουζ: Η κόρη του Σουρί, αφαίρεσε κι επίσημα το επώνυμό του!

Πότε γνωρίστηκαν και πότε χώρισαν Κίντμαν-Κρουζ

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Τομ Κρουζ γνωρίστηκαν το 1990 στα γυρίσματα της ταινίας Days of Thunder (Ημέρες Κεραυνού). Στη συνέχεια συνεργάστηκαν και στις ταινίες Far and Away και Eyes Wide Shut, ενώ κατά τη διάρκεια του γάμου τους υιοθέτησαν δύο παιδιά, την Μπέλα και τον Κόνορ.

Το ζευγάρι παρέμεινε παντρεμένο για περισσότερο από δέκα χρόνια, πριν ολοκληρωθεί επίσημα το διαζύγιό τους τον Αύγουστο του 2001. Η αναφορά της Κίντμαν στη συγκεκριμένη περίοδο φωτίζει το πώς βίωσε προσωπικά μια σχέση που εξελίχθηκε υπό το βάρος της παγκόσμιας δημοσιότητας.

Νικόλ Κίντμαν και Τομ Κρουζ στα βραβεία Όσκαρ το 2000 

Νικόλ Κίντμαν και Τομ Κρουζ στα βραβεία Όσκαρ το 2000 /Φωτογραφία AP Images/DAMIAN DOVARGANES

Τι είχε πει μετά το πολύκροτο διαζύγιο

Η ηθοποιός έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τις συνέπειες που είχε ο χωρισμός στη ζωή της. Σε συνέντευξή της στο Vanity Fair το 2013, είχε συνδέσει εκείνη την εξέλιξη με μια φάση προσωπικής ωρίμανσης.

«Είχα πολύ χρόνο μόνη μου, κάτι που ήταν πραγματικά πολύ καλό, γιατί ήμουν ουσιαστικά παιδί όταν παντρεύτηκα. Και έπρεπε να μεγαλώσω», είχε δηλώσει τότε. 

Νικόλ Κίντμαν: Ποζάρει με εσώρουχα στα 56 της και «κόβει» την ανάσα!

Νικόλ Κίντμαν - Τομ Κρουζ: Οι ταινίες που συμπρωταγωνίστησαν

Τη δεκαετία του '90, μοιράστηκαν τη μεγάλη οθόνη σε τρεις χαρακτηριστικές ταινίες.

Η πρώτη τους συνάντηση έγινε στο δραματικό φιλμ δράσης Ημέρες Κεραυνού (1990), όπου υποδύθηκαν έναν ριψοκίνδυνο οδηγό αγώνων NASCAR και τη γιατρό που τον ερωτεύεται, μια χημεία που μεταφέρθηκε γρήγορα και στη ζωή. Δύο χρόνια αργότερα, πρωταγωνίστησαν στο ρομαντικό έπος εποχής Μακρινός Ορίζοντας (1992), ενσαρκώνοντας δύο Ιρλανδούς μετανάστες που αναζητούν μια νέα αρχή στην Αμερική στα τέλη του 19ου αιώνα.

Νικόλ Κίντμαν & Τομ Κρουζ: Σκηνή από την ταινία Μάτια Ερμητικά Κλειστά

Νικόλ Κίντμαν & Τομ Κρουζ: Σκηνή από την ταινία Μάτια Ερμητικά Κλειστά

Η πιο πολυσυζητημένη συνεργασία τους ήταν στο σκοτεινό ψυχολογικό θρίλερ του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Μάτια Ερμητικά Κλειστά (1999). Στο κύκνειο άσμα του θρυλικού σκηνοθέτη, υποδύθηκαν ένα παντρεμένο ζευγάρι που βυθίζεται στους λαβυρίνθους της ζήλιας, των σεξουαλικών απωθημένων και των επικίνδυνων μυστικών.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΛ ΚΙΝΤΜΑΝ
 |
ΤOΜ ΚΡΟΥΖ
 |
NICOLE KIDMAN
 |
ΤOM CRUISE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιαννης Βαρδής - Νατασα Σκαφιδα
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Βαρδής: Το τρυφερό φιλί με τη Νατάσα Σκαφίδα για τα γενέθλιά της
Σίσσυ Χρηστίδου - Γιάννης Χρηστίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον αδερφό της, Γιάννη: «ΓΙΝ & ΓΙΑΝνης»
Εμμανουήλ Καραλής
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Μανόλο τρόλαρε τον Τεντόγλου: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον»
Ιωάννα Μαλέσκου
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της, Μαρίλια ανέλαβε χρέη φωτογράφου!
Πηνελόπη Πλάκα
Celebrities & Gossip Νεα
Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω
Ιωάννα Μπούκη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Μπούκη: Οι πόζες με μαύρο μπικίνι στα κρυστάλλινα νερά
Κατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής
Celebrities & Gossip Νεα
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος στην Πάρο με τα πεθερικά
Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ο γιος της Ευρυδίκης Βαλαβάνη πείνασε μετά τη θάλασσα –Ανάρπαστη η ντομάτα
Τζένη Μπαλατσινού
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Μπαλατσινού: Η συγκινητική αναδρομή στον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top