Για μία από τις πιο πολυσυζητημένες περιόδους της προσωπικής της ζωής, τον γάμο της με τον Τομ Κρουζ όταν ήταν μόλις 22 ετών, μίλησε η Νικόλ Κίντμαν.

Σε συνέντευξή της στη βρετανική Vogue, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο βίωσε τη σχέση τους, εξηγώντας ότι για την ίδια τότε όλα έμοιαζαν φυσικά, παρότι είχε βρεθεί στο πλευρό ενός από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ.

Η Νικόλ Κίντμαν στην πρεμιέρα της σειράς Lioness τον περασμένο Ιούλιο /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Η 59χρονη σήμερα ηθοποιός στάθηκε στην ηλικία στην οποία μπήκε σε αυτόν τον κόσμο και στον τρόπο που η δημοσιότητα κάλυψε σχεδόν ολόκληρη εκείνη τη φάση της ζωής της. Όπως είπε: «Πρέπει να θυμάστε ότι, κυριολεκτικά, λόγω του προσώπου που παντρεύτηκα σε τόσο νεαρή ηλικία, βρέθηκα σε αυτόν τον κόσμο από τα 22 μου. Η μνήμη μου από την εποχή που η ζωή μου δεν ήταν στα φώτα, είναι αρκετά θολή, επειδή ήμουν πραγματικά πολύ νέα».

Η Νικόλ Κίντμαν για τον γάμο με τον Τομ Κρουζ

Αναφερόμενη στον γάμο της με τον Κρουζ, η Κίντμαν περιέγραψε έναν δεσμό που, όπως είπε, γεννήθηκε χωρίς επιτήδευση και με έντονο συναίσθημα. «Ξαφνικά ήμουν 22, 23 ετών κι είχα έναν τεράστιο σταρ του κινηματογράφου για σύζυγο, αλλά μου φαινόταν εντελώς φυσιολογικό. Ερωτευτήκαμε παράφορα και ήταν τόσο απλό», δήλωσε σχετικά.

Νικόλ Κίντμαν και Τομ Κρουζ στην πρεμιέρα της ταινίας Μάτια Ερμητικά Κλειστά στην Ιαπωνία το 1999 /Φωτογραφία AP Images/SHIZUO KAMBAYASHI

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι είχε δεχθεί προειδοποιήσεις από ανθρώπους του περιβάλλοντός της, πως ο γάμος αυτός θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην επαγγελματική της πορεία. Η απάντησή της ήταν απόλυτη: «Θυμάμαι ανθρώπους να μου λένε: "Εντάξει, αυτό πρόκειται να επηρεάσει την καριέρα σου". Κι εγώ έλεγα: "Δε με νοιάζει. Είμαι ερωτευμένη. Θέλω να παντρευτώ". Και μετά έγινα "η σύζυγός του" κι εκείνοι έλεγαν: "Να, σου το είπαμε". Κι εγώ έλεγα: "Και λοιπόν; Δεν ήταν γραφτό να παντρευτώ τον άντρα που αγαπώ; Φυσικά και θα πετούσα την καριέρα μου στα σκουπίδια. Δε με νοιάζει"».

Πότε γνωρίστηκαν και πότε χώρισαν Κίντμαν-Κρουζ

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Τομ Κρουζ γνωρίστηκαν το 1990 στα γυρίσματα της ταινίας Days of Thunder (Ημέρες Κεραυνού). Στη συνέχεια συνεργάστηκαν και στις ταινίες Far and Away και Eyes Wide Shut, ενώ κατά τη διάρκεια του γάμου τους υιοθέτησαν δύο παιδιά, την Μπέλα και τον Κόνορ.

Το ζευγάρι παρέμεινε παντρεμένο για περισσότερο από δέκα χρόνια, πριν ολοκληρωθεί επίσημα το διαζύγιό τους τον Αύγουστο του 2001. Η αναφορά της Κίντμαν στη συγκεκριμένη περίοδο φωτίζει το πώς βίωσε προσωπικά μια σχέση που εξελίχθηκε υπό το βάρος της παγκόσμιας δημοσιότητας.

Νικόλ Κίντμαν και Τομ Κρουζ στα βραβεία Όσκαρ το 2000 /Φωτογραφία AP Images/DAMIAN DOVARGANES

Τι είχε πει μετά το πολύκροτο διαζύγιο

Η ηθοποιός έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τις συνέπειες που είχε ο χωρισμός στη ζωή της. Σε συνέντευξή της στο Vanity Fair το 2013, είχε συνδέσει εκείνη την εξέλιξη με μια φάση προσωπικής ωρίμανσης.

«Είχα πολύ χρόνο μόνη μου, κάτι που ήταν πραγματικά πολύ καλό, γιατί ήμουν ουσιαστικά παιδί όταν παντρεύτηκα. Και έπρεπε να μεγαλώσω», είχε δηλώσει τότε.

Νικόλ Κίντμαν - Τομ Κρουζ: Οι ταινίες που συμπρωταγωνίστησαν

Τη δεκαετία του '90, μοιράστηκαν τη μεγάλη οθόνη σε τρεις χαρακτηριστικές ταινίες.

Η πρώτη τους συνάντηση έγινε στο δραματικό φιλμ δράσης Ημέρες Κεραυνού (1990), όπου υποδύθηκαν έναν ριψοκίνδυνο οδηγό αγώνων NASCAR και τη γιατρό που τον ερωτεύεται, μια χημεία που μεταφέρθηκε γρήγορα και στη ζωή. Δύο χρόνια αργότερα, πρωταγωνίστησαν στο ρομαντικό έπος εποχής Μακρινός Ορίζοντας (1992), ενσαρκώνοντας δύο Ιρλανδούς μετανάστες που αναζητούν μια νέα αρχή στην Αμερική στα τέλη του 19ου αιώνα.

Νικόλ Κίντμαν & Τομ Κρουζ: Σκηνή από την ταινία Μάτια Ερμητικά Κλειστά

Η πιο πολυσυζητημένη συνεργασία τους ήταν στο σκοτεινό ψυχολογικό θρίλερ του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Μάτια Ερμητικά Κλειστά (1999). Στο κύκνειο άσμα του θρυλικού σκηνοθέτη, υποδύθηκαν ένα παντρεμένο ζευγάρι που βυθίζεται στους λαβυρίνθους της ζήλιας, των σεξουαλικών απωθημένων και των επικίνδυνων μυστικών.