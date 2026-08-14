Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής, καθώς δεν υπάρχει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, η επιχείρηση απέχει ακόμη από το τέλος, αφού οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες μέσα στην καμένη έκταση, κυρίως σε δύσβατες χαράδρες και σημεία με δύσκολη πρόσβαση.

Η ολονύχτια επιχείρηση των επίγειων δυνάμεων, σε συνδυασμό με την εξασθένηση των ανέμων που την Πέμπτη είχαν δυσκολέψει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, συνέβαλε στη βελτίωση της κατάστασης. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για επιμονή ισχυρών ανέμων και τις επόμενες ώρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο επικίνδυνων αναζωπυρώσεων.

Φωτιά Χαλκιδική: Ολονύχτια μάχη για να μην ξεφύγει ξανά η φωτιά

Από το βράδυ της Πέμπτης η Πυροσβεστική είχε ενισχύσει τα πεζοπόρα τμήματα των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), ώστε να επιχειρούν αδιάκοπα κατά τη διάρκεια της νύχτας και να περιορίσουν τις ενεργές εστίες πριν πάρουν νέες διαστάσεις.

Πολύ δύσκολο ήταν το έργο των πυροσβεστών στη φωτιά στη Χαλκιδική λόγω των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή - Eurokinissi

Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, είχε τονίσει στην έκτακτη ενημέρωση από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων ότι οι δυνάμεις ενισχύονταν συνεχώς από ΕΜΟΔΕ όλης της χώρας, ώστε να διατηρηθεί ο έλεγχος της κατάστασης κατά τις κρίσιμες νυχτερινές ώρες.

Αρκετά σπίτια κάηκαν από τη φωτιά στη Χαλκιδική - Eurokinissi

Η εικόνα που καταγράφεται πλέον θεωρείται σαφώς καλύτερη, όμως τα ενεργά σημεία μέσα στην καμένη έκταση εξακολουθούν να απαιτούν επίμονη δουλειά από τις επίγειες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συνεχίζουν να επιχειρούν 155 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 57 πυροσβεστικά οχήματα, 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος προεγκατάστασης πυροσβεστών.

Αυτή τη στιγμή η φωτιά δεν έχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης σε διάσπαρτες εστίες - Eurokinissi

Με το πρώτο φως της ημέρας ενεργοποιήθηκαν και τα εναέρια μέσα, με 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των επιχειρήσεων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας, ενώ δύο επιπλέον μηχανήματα έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία.

Η φωτιά στη Χαλκιδική εξαπλώθηκε μέσα σε λίγες ώρες - Eurokinissi

Φωτιά Χαλκιδική: Εξαπλώθηκε μέσα σε λίγες ώρες

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Σύμφωνα με τον Βασίλειο Βαθρακογιάννη, κρίθηκε αναγκαία η αποστολή τεσσάρων διαδοχικών μηνυμάτων από το 112, προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες και κυρίως να απομακρυνθούν έγκαιρα από τις περιοχές που απειλούνταν.

Η φωτιά στη Χαλκδική έκαψε παρθένο δάσος - Eurokinissi

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση τόσο από ξηρά όσο και από θάλασσα, καθώς η φωτιά εξελισσόταν γρήγορα εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών.

Φωτιά Χαλκιδική: Επιχείρηση εκκένωσης 481 ανθρώπων

Μεγάλης κλίμακας ήταν και η επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών και επισκεπτών από τη Σίβηρη και τη Φούρκα.

Συνολικά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 481 άνθρωποι.

Από αυτούς, 285 οδηγήθηκαν στην παραλία Σάνη και 196 επιβιβάστηκαν στο πλοίο SPEED RUNNER JET, το οποίο είχε μεταβεί εγκαίρως στην περιοχή για να συνδράμει στην επιχείρηση.

Στη θαλάσσια επιχείρηση συμμετείχαν πλωτά μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος αλλά και ιδιωτικά σκάφη.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί πολιτών. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Παράλληλα, στην περιοχή παραμένουν σε ανάπτυξη δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει έξι ασθενοφόρα, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, δύο οχήματα μικρού όγκου και τρεις μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης.

Χαλκιδική: Οι πρώτες εκτιμήσεις για την αιτία της πυρκαγιάς

Τα ακριβή αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς διερευνώνται από το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, με τη συμμετοχή πραγματογνωμόνων και ηλεκτρολόγων μηχανικών.

Η φωτιά στη Χαλκιδική φαίνεται ότι ξεκίνησε από δέντρο που έπεσε πάνω σε καλώδια ηλεκτροδότησης λόγω των ισχυρών ανέμων - Eurokinissi

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε όταν δέντρο έπεσε πάνω σε αγωγούς του δικτύου ηλεκτροδότησης εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Λέκκας: «Έκαψε παρθένο πευκοδάσος»

Ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, χαρακτήρισε ιδιαίτερα δύσκολη την επιχείρηση κατάσβεσης, επισημαίνοντας ότι η πυρκαγιά έπληξε παρθένο πευκοδάσος.

Οι ισχυροί άνεμοι, η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς στη Χαλκιδική - Eurokinissi

«Μετά το 2005, 20 χρόνια μετά είχαμε μεγάλη πυρκαγιά σε δάσος της Χαλκιδικής, σε μια πευκόφυτη περιοχή. Είναι μια πυρκαγιά που έκαψε παρθένο δάσος και αυτό κάνει από μόνο του την επιχείρηση δύσκολη», είπε.

Αναφερόμενος στις συνθήκες που ευνόησαν την εξάπλωση της φωτιάς, σημείωσε ότι «οι ισχυροί άνεμοι, η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες είναι ο λόγος εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Θα το ξαναπώ, βιώνουμε την εξέλιξη της Κλιματικής Κρίσης».

Περίπου 481 άνθρωποι εκκένωσαν Σίβηρη και Φούρκα με επιτυχία - Eurokinissi

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε επιφυλακή τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο λόγω της συνέχισης των ισχυρών ανέμων.

Φωτιά Χαλκιδική: Ο καπνός έφτασε μέχρι τη Λάρισα

Το μέγεθος της πυρκαγιάς αποτυπώθηκε και στις δορυφορικές εικόνες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Ο καπνός από τη φωτιά στη Χαλκιδική έφτασε μέχρι τη Λάρισα - meteo

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteosat-12, το απόγευμα της Πέμπτης το πλούμιο του καπνού εκτεινόταν μέχρι τη Λάρισα, διανύοντας περίπου 100 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, τα θερμικά στίγματα που κατέγραψαν δορυφόροι πολικής τροχιάς αποτύπωσαν με μεγαλύτερη χωρική ακρίβεια την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσα στο τελευταίο 24ωρο, ενισχύοντας τη συνεχή παρακολούθηση του φαινομένου.