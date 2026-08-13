Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κίμωλος μετά τον θάνατο ενός 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι όπου έκανε διακοπές με τη μητέρα και την αδελφή του. Στο μικροσκόπιο των αρχών είναι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση της οικίας όπου έγινε η τραγωδία. Ο γιατρός του νησιού που διαπίστωσε τον θάνατο του παιδιού μίλησε στο Star και τον Γιάννη Σωτηρόπουλο και αποκάλυψε πώς γλίτωσε από βέβαιο θάνατο τη μητέρα του 17χρονου.

Σε τραγωδία εξελίχθηκαν οι καλοκαιρινές διακοπές ενός 17χρονου στην Κίμωλο. Είχε φτάσει στο νησί καταγωγής μαζί με τη μητέρα και την αδελφή του από την Ιρλανδία, όπου η οικογένεια διαμένει μόνιμα.

Το νεαρό παιδί είχε μπει να κάνει μπάνιο στο σπίτι και η μητέρα του τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του. Η μαρτυρία του γιατρού του νησιού, με τον οποίο επικοινώνησε η άτυχη μητέρα, συγκλονίζει.

Συγκλονιστική μαρτυρία γιατρού στο Star: «Mε ειδοποίησε η μητέρα για το παιδί, μου είπε ότι ήταν κυανό και δεν ανέπνεε - Γλιτώσαμε δεύτερο θάνατο από ηλεκτροπληξία»

«Με πήρε τηλέφωνο η μητέρα το μεσημέρι και μου είπε ότι έχει βρει το παιδί της κυανό, χωρίς να αναπνέει, στην ντουζιέρα του μπάνιου, το οποίο βρισκόταν έξω από το σπίτι. Μου είπε ότι μάλλον έχει πάθει ηλεκτροπληξία. Της λέω εκείνη την ώρα, “πού το ξέρετε, πέστε μου γρήγορα” και μου λέει “Με χτυπάει κι εμένα το ρεύμα αυτή τη στιγμή…”. Της λέω “κλείστε κατευθείαν τον γενικό”. Μου λέει η γυναίκα “τώρα δεν έχει ρεύμα”. Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να είχε πάθει ηλεκτροπληξία κι εκείνη και να ’χαμε δύο δράματα, αντί για ένα» ανέφερε στο Star o κ Αγαπητός Ξανθης, Διευθυντής ΕΣΥ - μετακινούμενος ιατρός Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Κιμώλου.

Ως ηλεκτρολόγος, ο δήμαρχος Κιμώλου είχε εκδώσει το 2024 πιστοποιητικό ασφαλείας

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το 2024 είχε εκδοθεί πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, παρότι ο πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής. Μάλιστα, το πιστοποιητικό ασφαλείας είχε εκδοθεί από τον σημερινό δήμαρχο Κιμώλου, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα.

«Μου λέει ( η μητέρα): “Το χρησιμοποιούσαμε όσες ημέρες ήταν εδώ και δεν είχαμε κανένα θέμα". Ό,τι έγινε, έγινε ακαριαία. Είναι μια παλιά κατοικία, του ’70, μπορεί και πιο παλιά. Το μπάνιο είναι εξωτερικό, εκτός κτιρίου», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Κιμώλου Κώστας Βεντούρης.

Το σπίτι έχει σφραγιστεί από την Αστυνομία για να ερευνηθεί από πραγματογνώμονα. Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του 17χρονου αναμένεται να ρίξουν η ιατροδικαστική και η τεχνική πραγματογνωμοσύνη.

Η σορός του 17χρονου που βρήκε τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία στην Κίμωλο αναμένεται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

Οι ειδικοί τονίζουν πως το κακό δεν αργεί να έρθει με το ρεύμα, ειδικά όταν γίνονται «εκπτώσεις» στην ασφάλεια και δεν γίνονται έλεγχοι στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

«Τα σπίτια πρέπει να ελέγχονται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. Πρώτον, να ελέγχει αν υπάρχει σωστή γείωση, δεύτερον, αν υπάρχει και αν λειτουργεί ρελέ διαφυγής, ενώ δεν κάνουμε ποτέ μπάνιο με αναμμένο θερμοσίφωνα», τονίζει ο ηλεκτρολόγος Λευτέρης Μαρατσής.