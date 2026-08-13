Ηλεκτροπληξία Κίμωλος: Συγκλονιστική μαρτυρία γιατρού για την τραγωδία

«Θα είχαμε και δεύτερο θύμα από ηλεκτροπληξία»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.08.26 , 23:21 Γιάννης Βαρδής: Το τρυφερό φιλί με τη Νατάσα Σκαφίδα για τα γενέθλιά της
14.08.26 , 22:50 Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον αδερφό της, Γιάννη: «ΓΙΝ & ΓΙΑΝνης»
14.08.26 , 22:27 Τροχαίο στην Πρέβεζα: «Πονούσα παντού» λέει η Ιταλίδα τραυματίας
14.08.26 , 21:39 ΗΠΑ: Καταγγελίες για εξάντληση των ναυτών στο αεροπλανοφόρο «Λίνκολν»
14.08.26 , 21:23 Με τι καιρό θα κάνουμε Δεκαπενταύγουστο
14.08.26 , 21:14 Ο Μανόλο τρόλαρε τον Τεντόγλου: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον»
14.08.26 , 21:05 Ρέθυμνο: Φωτιά τώρα στα Σελλιά – Ήχησε το «112» για εκκενώσεις οικισμών
14.08.26 , 20:55 Πάρος: Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» του Πολεμικού Ναυτικού στη γιορτή της Παναγίας
14.08.26 , 20:50 Lepas: Που μπορείτε να δείτε τα πάντα για τα μοντέλα της
14.08.26 , 20:41 Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της, Μαρίλια ανέλαβε χρέη φωτογράφου!
14.08.26 , 20:22 Λευκάδα: Ιστιοφόρο έπεσε σε ψαροκάικα στο λιμάνι του Καλάμου
14.08.26 , 19:26 Ολυμπιακός: Συνεχίζει κανονικά με Μεντιλίμπαρ και δυνατές μεταγραφές
14.08.26 , 19:06 Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω
14.08.26 , 19:05 BMW: Το νέο εργοστάσιο μπαταριών από το μέλλον
14.08.26 , 18:35 Πέθανε ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της ΕΕΤΤ Δημήτρης Βαρουτάς
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος στην Πάρο με τα πεθερικά
Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον αδερφό της, Γιάννη: «ΓΙΝ & ΓΙΑΝνης»
Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω
Δανάη Μπάρκα για Χρήστο Χατζηπαναγιώτη: «Σ’ αγαπάω και είμαι περήφανη»
Τζένη Μπαλατσινού: Η συγκινητική αναδρομή στον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου
Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της, Μαρίλια ανέλαβε χρέη φωτογράφου!
Πέθανε ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της ΕΕΤΤ Δημήτρης Βαρουτάς
Μπόμπα - Τανιμανίδης: Ξανά στο Ελευθέριος Βενιζέλος - «Φέτος πάμε μακριά»
Κατερίνα Γερονικολού: Ποζάρει με μπικίνι και «κόβει» την ανάσα
Κατερίνα Καραβάτου: Χωρίς μακιγιάζ στις διακοπές της – Οι στιγμές χαλάρωσης
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κίμωλος μετά τον θάνατο ενός 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι όπου έκανε διακοπές με τη μητέρα και την αδελφή του. Στο μικροσκόπιο των αρχών είναι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση της οικίας όπου έγινε η τραγωδία. Ο γιατρός του νησιού που διαπίστωσε τον θάνατο του παιδιού μίλησε στο Star και τον Γιάννη Σωτηρόπουλο και αποκάλυψε πώς γλίτωσε από βέβαιο θάνατο τη μητέρα του 17χρονου.

Τραγωδία στην Κίμωλο: 17χρονος πέθανε από ηλεκτροπληξία

Σε τραγωδία εξελίχθηκαν οι καλοκαιρινές διακοπές ενός 17χρονου στην Κίμωλο. Είχε φτάσει στο νησί καταγωγής μαζί με τη μητέρα και την αδελφή του από την Ιρλανδία, όπου η οικογένεια διαμένει μόνιμα.

Το νεαρό παιδί είχε μπει να κάνει μπάνιο στο σπίτι και η μητέρα του τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του. Η μαρτυρία του γιατρού του νησιού, με τον οποίο επικοινώνησε η άτυχη μητέρα, συγκλονίζει.

Συγκλονιστική μαρτυρία γιατρού στο Star: «Mε ειδοποίησε η μητέρα για το παιδί, μου είπε ότι ήταν κυανό και δεν ανέπνεε - Γλιτώσαμε δεύτερο θάνατο από ηλεκτροπληξία»

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κίμωλος μετά τον θάνατο ενός 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία 

«Με πήρε τηλέφωνο η μητέρα το μεσημέρι και μου είπε ότι έχει βρει το παιδί της κυανό, χωρίς να αναπνέει, στην ντουζιέρα του μπάνιου, το οποίο βρισκόταν έξω από το σπίτι. Μου είπε ότι μάλλον έχει πάθει ηλεκτροπληξία. Της λέω εκείνη την ώρα, “πού το ξέρετε, πέστε μου γρήγορα” και μου λέει “Με χτυπάει κι εμένα το ρεύμα αυτή τη στιγμή…”. Της λέω “κλείστε κατευθείαν τον γενικό”. Μου λέει η γυναίκα “τώρα δεν έχει ρεύμα”. Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να είχε πάθει ηλεκτροπληξία κι εκείνη και να ’χαμε δύο δράματα, αντί για ένα» ανέφερε στο Star o κ Αγαπητός Ξανθης, Διευθυντής ΕΣΥ - μετακινούμενος ιατρός Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Κιμώλου.

Ως ηλεκτρολόγος, ο δήμαρχος Κιμώλου είχε εκδώσει το 2024 πιστοποιητικό ασφαλείας

Κίμωλος: «Με το που έπιασε το τηλέφωνο του μπάνιου τελείωσε»

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το 2024 είχε εκδοθεί πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, παρότι ο πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής. Μάλιστα, το πιστοποιητικό ασφαλείας είχε εκδοθεί από τον σημερινό δήμαρχο Κιμώλου, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα.

«Μου λέει ( η μητέρα): “Το χρησιμοποιούσαμε όσες ημέρες ήταν εδώ και δεν είχαμε κανένα θέμα". Ό,τι έγινε, έγινε ακαριαία. Είναι μια παλιά κατοικία, του ’70, μπορεί και πιο παλιά. Το μπάνιο είναι εξωτερικό, εκτός κτιρίου», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Κιμώλου Κώστας Βεντούρης.

Το σπίτι έχει σφραγιστεί από την Αστυνομία για να ερευνηθεί από πραγματογνώμονα. Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του 17χρονου αναμένεται να ρίξουν η ιατροδικαστική και η τεχνική πραγματογνωμοσύνη. 

Η σορός του 17χρονου που βρήκε τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία στην Κίμωλο αναμένεται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

Οι ειδικοί τονίζουν πως το κακό δεν αργεί να έρθει με το ρεύμα, ειδικά όταν γίνονται «εκπτώσεις» στην ασφάλεια και δεν γίνονται έλεγχοι στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

«Τα σπίτια πρέπει να ελέγχονται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. Πρώτον, να ελέγχει αν υπάρχει σωστή γείωση, δεύτερον, αν υπάρχει και αν λειτουργεί ρελέ διαφυγής, ενώ δεν κάνουμε ποτέ μπάνιο με αναμμένο θερμοσίφωνα», τονίζει ο ηλεκτρολόγος Λευτέρης Μαρατσής.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΙΜΩΛΟΣ
 |
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ
 |
17ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρέβεζα: «Πονούσα Παντού» Λέει Η Ιταλίδα Τραυματίας
Ελλαδα
Τροχαίο στην Πρέβεζα: «Πονούσα παντού» λέει η Ιταλίδα τραυματίας
Με τι καιρό θα κάνουμε Δεκαπενταύγουστο
Ελλαδα
Με τι καιρό θα κάνουμε Δεκαπενταύγουστο
Ρέθυμνο: Φωτιά Τώρα Στα Σελλιά – Ήχησε «112» Για Εκκενώσεις
Ελλαδα
Ρέθυμνο: Φωτιά τώρα στα Σελλιά – Ήχησε το «112» για εκκενώσεις οικισμών
Λευκάδα: Ιστιοφόρο έπεσε σε ψαροκάικα στο λιμάνι του Καλάμου
Ελλαδα
Λευκάδα: Ιστιοφόρο έπεσε σε ψαροκάικα στο λιμάνι του Καλάμου
Πέθανε Ο Καθηγητής Του ΕΚΠΑ & Πρόεδρος της ΕΕΤΤ Βαρουτάς
Ελλαδα
Πέθανε ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της ΕΕΤΤ Δημήτρης Βαρουτάς
Φωτιά Στο Βαθύκοιλο Φθιώτιδας
Ελλαδα
Φωτιά στο Βαθύκοιλο Φθιώτιδας - Σηκώθηκαν 5 αεροσκάφη
Βόλος: Ακρωτηριάστηκε 60χρονος Εργαζόμενος Σε Φούρνο
Ελλαδα
Βόλος: Εργατικό ατύχημα σε φούρνο - Ακρωτηριάστηκαν τα δάχτυλα 60χρονου
Άκτιο: Καραμπόλα Στην Υποθαλάσσια Σήραγγα
Ελλαδα
Πρέβεζα: Καραμπόλα με τραυματίες στην υποθαλάσσια σήραγγα
Φωτιά Τώρα Στην Τρίπολη
Ελλαδα
Φωτιά τώρα στην Τρίπολη - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top