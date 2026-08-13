Μαρία Μπεκατώρου - Υβόννη Μπόσνιακ: Το επικό τρολάρισμα σε φίλη τους

Είναι... κουτσομπόλες και δεν το κρύβουν!

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Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Υβόννη Μπόσνιακ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Μπεκατώρου και η Υβόννη Μπόσνιακ έχουν στενή φιλία και οικογενειακό δεσμό.
  • Δημοσίευσαν κωμικό βίντεο στο Instagram, όπου τρολάρουν τη φίλη τους Γεωργία.
  • Αρχικά κράζουν τη Γεωργία, αλλά στη συνέχεια την επαινούν για την υποστήριξή της.
  • Η Υβόννη σχολίασε ότι η Γεωργία είναι "πολύ κουραστική" και το βίντεο κλείνει με αστεία.
  • Η φιλία τους είναι δυνατή λόγω αυθορμητισμού, ειλικρίνειας και χιούμορ.

Η Μαρία Μπεκατώρου κι η Υβόννη Μπόσνιακ δε μοιράζονται απλώς μια στενή φιλία, αλλά έναν βαθύ οικογενειακό δεσμό που μετράει πολλά χρόνια. 

Μπεκατώρου: Το συγκινητικό βίντεο για τα γενέθλια της Υβόννης Μπόσνιακ

Αυτή την παιχνιδιάρικη πλευρά τους θέλησαν να δείξουν για ακόμη μία φορά μέσα από ένα απολαυστικό βίντεο που δημοσίευσαν στο Instagram. Οι δυο τους αποφάσισαν να αναπαραστήσουν μια κωμική κατάσταση που σίγουρα έχει συμβεί σε αρκετές παρέες, κάνοντας ένα τηλεφώνημα σε μια φίλη τους, τη Γεωργία.

H Μαρία Μπεκατώρου κι η Υβόννη Μπόσνιακ... έκραξαν τη φίλη τους με το που έκλεισαν το τηλέφωνο!

H Μαρία Μπεκατώρου κι η Υβόννη Μπόσνιακ... έκραξαν τη φίλη τους με το που έκλεισαν το τηλέφωνο! /Φωτογραφία Instagram

Στην αρχή του βίντεο, η Μαρία κι η Υβόννη εμφανίζονται να... κράζουν τη φίλη τους, μέχρι τη στιγμή που εκείνη τις καλεί! Μόλις η κλήση ολοκληρώνεται, η Υβόννη σχολιάζει χαμογελώντας πως η Γεωργία είναι «πολύ κουραστική»

Υβόννη Μπόσνιακ- Μαρία Μπεκατώρου: Το χιουμοριστικό βίντεο για το ύψος τους

Αμέσως μετά, όμως, το σκηνικό ανατρέπεται πλήρως. Οι δύο φίλες αλλάζουν εντελώς ύφος κι αρχίζουν να πλέκουν το εγκώμιο της Γεωργίας, αναφέροντας τη μεγάλη εσωτερική της δύναμη, τη σταθερή στήριξη που προσφέρει στους ανθρώπους της και την προθυμία της να βοηθάει πάντα όποιον το έχει ανάγκη. Φυσικά, το βίντεο κλείνει όπως άρχισε, με τις δυο τους να αστειεύονται ξανά, σχολιάζοντας ότι η φίλη τους μεταδίδει... κακή ενέργεια.

Η Μαρία Μπεκατώρου ξεματιάζει την Υβόννη Μπόσνιακ!

Η Μαρία Μπεκατώρου ξεματιάζει την Υβόννη Μπόσνιακ! /Φωτογραφία Instagram

Η Υβόννη Μπόσνιακ συνόδευσε τη δημοσίευση με τη χαρακτηριστική λεζάντα «Δείξε μου τη φίλη σου», κάνοντας tag τη Μαρία Μπεκατώρου. Με αυτόν τον αυθόρμητο τρόπο, αποτύπωσαν για ακόμα μία φορά την απόλυτη οικειότητα, την αγάπη και την έλλειψη σοβαροφάνειας που κρατούν τη φιλία τους δυνατή στο πέρασμα του χρόνου.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yvonne Bosnjak (@yvonini)

Η ανάρτηση της Υβόννης Μπόσνιακ

Η σχέση τους σφραγίστηκε και επίσημα το 2015, όταν η γνωστή παρουσιάστρια έγινε κουμπάρα του ζευγαριού, βαπτίζοντας τη μικρή Ελένη, την κόρη της Υβόννης και του Αντώνη Ρέμου. Έκτοτε, οι δύο γυναίκες είναι αχώριστες, στηρίζοντας η μία την άλλη σε κάθε βήμα. Αυτό που κάνει τη σχέση τους να ξεχωρίζει είναι ο αυθορμητισμός, η ειλικρίνεια και το αστείρευτο χιούμορ που μοιράζονται στην καθημερινότητά τους.

Για πάνω από μια δεκαετία Μαρία Μπεκατώρου & Υβόννη Μπόσνιακ είναι... κολλητές!

Για πάνω από μια δεκαετία Μαρία Μπεκατώρου & Υβόννη Μπόσνιακ είναι... κολλητές! /Φωτογραφία NDP Photo Agency
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ΥΒΟΝΝΗ ΜΠΟΣΝΙΑΚ
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