Η Μαρία Μπεκατώρου κι η Υβόννη Μπόσνιακ δε μοιράζονται απλώς μια στενή φιλία, αλλά έναν βαθύ οικογενειακό δεσμό που μετράει πολλά χρόνια.

Αυτή την παιχνιδιάρικη πλευρά τους θέλησαν να δείξουν για ακόμη μία φορά μέσα από ένα απολαυστικό βίντεο που δημοσίευσαν στο Instagram. Οι δυο τους αποφάσισαν να αναπαραστήσουν μια κωμική κατάσταση που σίγουρα έχει συμβεί σε αρκετές παρέες, κάνοντας ένα τηλεφώνημα σε μια φίλη τους, τη Γεωργία.

H Μαρία Μπεκατώρου κι η Υβόννη Μπόσνιακ... έκραξαν τη φίλη τους με το που έκλεισαν το τηλέφωνο! /Φωτογραφία Instagram

Στην αρχή του βίντεο, η Μαρία κι η Υβόννη εμφανίζονται να... κράζουν τη φίλη τους, μέχρι τη στιγμή που εκείνη τις καλεί! Μόλις η κλήση ολοκληρώνεται, η Υβόννη σχολιάζει χαμογελώντας πως η Γεωργία είναι «πολύ κουραστική».

Αμέσως μετά, όμως, το σκηνικό ανατρέπεται πλήρως. Οι δύο φίλες αλλάζουν εντελώς ύφος κι αρχίζουν να πλέκουν το εγκώμιο της Γεωργίας, αναφέροντας τη μεγάλη εσωτερική της δύναμη, τη σταθερή στήριξη που προσφέρει στους ανθρώπους της και την προθυμία της να βοηθάει πάντα όποιον το έχει ανάγκη. Φυσικά, το βίντεο κλείνει όπως άρχισε, με τις δυο τους να αστειεύονται ξανά, σχολιάζοντας ότι η φίλη τους μεταδίδει... κακή ενέργεια.

Η Μαρία Μπεκατώρου ξεματιάζει την Υβόννη Μπόσνιακ! /Φωτογραφία Instagram

Η Υβόννη Μπόσνιακ συνόδευσε τη δημοσίευση με τη χαρακτηριστική λεζάντα «Δείξε μου τη φίλη σου», κάνοντας tag τη Μαρία Μπεκατώρου. Με αυτόν τον αυθόρμητο τρόπο, αποτύπωσαν για ακόμα μία φορά την απόλυτη οικειότητα, την αγάπη και την έλλειψη σοβαροφάνειας που κρατούν τη φιλία τους δυνατή στο πέρασμα του χρόνου.

Η ανάρτηση της Υβόννης Μπόσνιακ

Η σχέση τους σφραγίστηκε και επίσημα το 2015, όταν η γνωστή παρουσιάστρια έγινε κουμπάρα του ζευγαριού, βαπτίζοντας τη μικρή Ελένη, την κόρη της Υβόννης και του Αντώνη Ρέμου. Έκτοτε, οι δύο γυναίκες είναι αχώριστες, στηρίζοντας η μία την άλλη σε κάθε βήμα. Αυτό που κάνει τη σχέση τους να ξεχωρίζει είναι ο αυθορμητισμός, η ειλικρίνεια και το αστείρευτο χιούμορ που μοιράζονται στην καθημερινότητά τους.

Για πάνω από μια δεκαετία Μαρία Μπεκατώρου & Υβόννη Μπόσνιακ είναι... κολλητές! /Φωτογραφία NDP Photo Agency