Το βίντεο της EBU για την πόλη που θα φιλοξενήσει την Eurovision 2027

Το Μπουργκάς κι όχι η πρωτεύουσα Σόφια, θα φιλοξενήσει τελικά την Eurovision 2027, με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) και τη δημόσια τηλεόραση της Βουλγαρίας να ανακοινώνουν επισήμως ότι ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού θα διεξαχθεί στις 11, 13 και 15 Μαΐου 2027.

Η διοργάνωση θα γίνει στη βουλγαρική πόλη της Μαύρης Θάλασσας, η οποία επιλέχθηκε για να υποδεχθεί τον επόμενο διαγωνισμό. Με την ανακοίνωση αυτή να ξεκαθαρίζει τόσο το πού όσο και το πότε θα γίνει ο διάσημος διαγωνισμός τραγουδιού.

Eurovision 2027: Εντυπωσιακά πλάνα από την πόλη Μπουργκάς

Eurovision 2027 στο Μπουργκάς

Η ανακοίνωση έγινε σήμερα από την EBU και τη δημόσια τηλεόραση της Βουλγαρίας, που έχουν την ευθύνη της διοργάνωσης.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις προετοιμασίες για τον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού, καθώς η παραθαλάσσια πόλη μπαίνει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής για τον Μάιο του 2027.

Η ανάρτηση της EBU

Arena Burgas και οι ημερομηνίες των live shows

Οι ημιτελικοί κι ο τελικός θα διεξαχθούν στο Arena Burgas. Όπως ανέφεραν οι διοργανωτές, οι τρεις βραδιές θα λάβουν χώρα «στις πιο πρόσφατες εγκαταστάσεις αθλητισμού και ψυχαγωγίας της χώρας, στο Arena Burgas, που άνοιξε τις πύλες του στο 2023».

Η πρώτη ημιτελική βραδιά έχει προγραμματιστεί για τις 11 Μαΐου 2027, η δεύτερη για τις 13 Μαΐου και ο τελικός για τις 15 Μαΐου 2027.

Η πρώτη νίκη της Βουλγαρίας με την Dara

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Μάιο, η Βουλγαρία κατέκτησε την 1η θέση για πρώτη φορά στην ιστορία της με την Dara και το τραγούδι Bangaranga, στη συνθετική ομάδα της οποίας συμμετείχε κι ο Έλληνας συνθέτης Δημήτρης Κοντόπουλος.

Δείτε την εμφάνιση της Dara στον μεγάλο τελικό της Eurovision