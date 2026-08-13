Eurovision 2027: Πού θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός; Δε θα γίνει στη Σόφια!

Η ανακοίνωση της EBU

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.08.26 , 22:27 Τροχαίο στην Πρέβεζα: «Πονούσα παντού» λέει η Ιταλίδα τραυματίας
14.08.26 , 21:39 ΗΠΑ: Καταγγελίες για εξάντληση των ναυτών στο αεροπλανοφόρο «Λίνκολν»
14.08.26 , 21:23 Με τι καιρό θα κάνουμε Δεκαπενταύγουστο
14.08.26 , 21:14 Ο Μανόλο τρόλαρε τον Τεντόγλου: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον»
14.08.26 , 21:05 Ρέθυμνο: Φωτιά τώρα στα Σελλιά – Ήχησε το «112» για εκκενώσεις οικισμών
14.08.26 , 20:55 Πάρος: Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» του Πολεμικού Ναυτικού στη γιορτή της Παναγίας
14.08.26 , 20:50 Lepas: Που μπορείτε να δείτε τα πάντα για τα μοντέλα της
14.08.26 , 20:41 Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της, Μαρίλια ανέλαβε χρέη φωτογράφου!
14.08.26 , 20:22 Λευκάδα: Ιστιοφόρο έπεσε σε ψαροκάικα στο λιμάνι του Καλάμου
14.08.26 , 19:26 Ολυμπιακός: Συνεχίζει κανονικά με Μεντιλίμπαρ και δυνατές μεταγραφές
14.08.26 , 19:06 Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω
14.08.26 , 19:05 BMW: Το νέο εργοστάσιο μπαταριών από το μέλλον
14.08.26 , 18:35 Πέθανε ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της ΕΕΤΤ Δημήτρης Βαρουτάς
14.08.26 , 18:18 Ιωάννα Μπούκη: Οι πόζες με μαύρο μπικίνι στα κρυστάλλινα νερά
14.08.26 , 17:50 Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος στην Πάρο με τα πεθερικά
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος στην Πάρο με τα πεθερικά
Δανάη Μπάρκα για Χρήστο Χατζηπαναγιώτη: «Σ’ αγαπάω και είμαι περήφανη»
Κατερίνα Γερονικολού: Ποζάρει με μπικίνι και «κόβει» την ανάσα
Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω
Μπόμπα - Τανιμανίδης: Ξανά στο Ελευθέριος Βενιζέλος - «Φέτος πάμε μακριά»
Πέθανε ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της ΕΕΤΤ Δημήτρης Βαρουτάς
Τζένη Μπαλατσινού: Η συγκινητική αναδρομή στον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου
Αναστασία Γιούσεφ: Γέννησε ανήμερα των γενεθλίων της - Το μήνυμά της
Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της, Μαρίλια ανέλαβε χρέη φωτογράφου!
Κιάτο: 40χρονος παραπάτησε στο μπαλκόνι και σκοτώθηκε
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Το βίντεο της EBU για την πόλη που θα φιλοξενήσει την Eurovision 2027

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Eurovision 2027 θα διεξαχθεί στο Μπουργκάς, όχι στη Σόφια.
  • Οι ημερομηνίες του διαγωνισμού είναι 11, 13 και 15 Μαΐου 2027.
  • Η διοργάνωση θα γίνει στο Arena Burgas, που άνοιξε το 2023.
  • Η Βουλγαρία κέρδισε την πρώτη της νίκη πέρυσι με την Dara και το τραγούδι Bangaranga.
  • Η ανακοίνωση έγινε από την EBU και τη δημόσια τηλεόραση της Βουλγαρίας.

Το Μπουργκάς κι όχι η πρωτεύουσα Σόφια, θα φιλοξενήσει τελικά την Eurovision 2027, με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) και τη δημόσια τηλεόραση της Βουλγαρίας να ανακοινώνουν επισήμως ότι ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού θα διεξαχθεί στις 11, 13 και 15 Μαΐου 2027.

Eurovision 2027: Αλλάζουν όλα στους κανονισμούς - Οι μεγάλες ανατροπές

Η διοργάνωση θα γίνει στη βουλγαρική πόλη της Μαύρης Θάλασσας, η οποία επιλέχθηκε για να υποδεχθεί τον επόμενο διαγωνισμό. Με την ανακοίνωση αυτή να ξεκαθαρίζει τόσο το πού όσο και το πότε θα γίνει ο διάσημος διαγωνισμός τραγουδιού.

Eurovision 2027: Εντυπωσιακά πλάνα από την πόλη Μπουργκάς

Eurovision 2027: Εντυπωσιακά πλάνα από την πόλη Μπουργκάς

Eurovision 2027 στο Μπουργκάς

Η ανακοίνωση έγινε σήμερα από την EBU και τη δημόσια τηλεόραση της Βουλγαρίας, που έχουν την ευθύνη της διοργάνωσης.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις προετοιμασίες για τον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού, καθώς η παραθαλάσσια πόλη μπαίνει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής για τον Μάιο του 2027.

Η ανάρτηση της EBU

Arena Burgas και οι ημερομηνίες των live shows

Οι ημιτελικοί κι ο τελικός θα διεξαχθούν στο Arena Burgas. Όπως ανέφεραν οι διοργανωτές, οι τρεις βραδιές θα λάβουν χώρα «στις πιο πρόσφατες εγκαταστάσεις αθλητισμού και ψυχαγωγίας της χώρας, στο Arena Burgas, που άνοιξε τις πύλες του στο 2023».

Η πρώτη ημιτελική βραδιά έχει προγραμματιστεί για τις 11 Μαΐου 2027, η δεύτερη για τις 13 Μαΐου και ο τελικός για τις 15 Μαΐου 2027. 

Η πρώτη νίκη της Βουλγαρίας με την Dara

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Μάιο, η Βουλγαρία κατέκτησε την 1η θέση για πρώτη φορά στην ιστορία της με την Dara και το τραγούδι Bangaranga, στη συνθετική ομάδα της οποίας συμμετείχε κι ο Έλληνας συνθέτης Δημήτρης Κοντόπουλος.

Δείτε την εμφάνιση της Dara στον μεγάλο τελικό της Eurovision
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROVISION 2027
 |
ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ
 |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
 |
BANGARANGA
 |
EBU
 |
ARENA BURGAS
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βασίλης Τσεκούρας - Γωγώ Μπαλή
Media
Βασίλης Τσεκούρας: Η on air έκπληξη πριν τον γάμο με τη Γωγώ Μπαλή
Eurovision 2027
Media
Dara για Eurovision: «Αγοράστε καινούργιο μπικίνι και φύγαμε για Μπουργκάς»
Σταύρος Θεοδωράκης
Media
Σταύρος Θεοδωράκης: Σε νέα τηλεοπτική στέγη με τους Πρωταγωνιστές
Βασίλης Τσεκούρας
Media
Γνωστός δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι σύντομα παντρεύεται τη σύντροφό του
Πέθανε Η Χριστίνα Πιτουρά
Media
Πέθανε η δημοσιογράφος και πρώην σύζυγος του Βασίλη Χιώτη, Χριστίνα Πιτουρά
Άση Μπήλιου
Media
Stars System: Γιορτάζει 20 χρόνια και γίνεται καθημερινό στο Star
Ανδρομάχη
Media
Ανδρομάχη: «Συγγνώμη. Δεν μπόρεσα να ανταπεξέλθω»
Πέτρος Πολυχρονίδης: Στο Star Wars Στη Disneyland
Media
Στην Καλιφόρνια ο Πέτρος Πολυχρονίδης: Οι φωτογραφίες από τη Disneyland
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις auditions
Media
GNTM: Δείτε τα πρώτα πλάνα από τις auditions!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top