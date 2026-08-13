Η Καρολάιν Λέβιτ αποχωρεί από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου στο τέλος Αυγούστου, σε μια εξέλιξη που αποτελεί σημαντική αλλαγή για την επικοινωνιακή ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ. Η ίδια επικαλέστηκε την ανάγκη να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα δύο μικρά παιδιά της, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να τη χρησιμοποιεί ως εξωτερική σύμβουλο.

H Καρολάιν Λέβιτ - AP Images

Η 28χρονη Λέβιτ, η νεότερη άνθρωπος που έχει αναλάβει ποτέ τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, ανακοίνωσε την απόφασή της μετά τη γέννηση της δεύτερης κόρης της, την 1η Μαΐου 2026. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, την περιέγραψε ως μία από τις πιο έμπιστες συνεργάτιδές του και τόνισε ότι κατανοεί την απόφασή της να αποχωρήσει προκειμένου να βρίσκεται περισσότερο κοντά στην οικογένειά της.

Καρολάιν Λέβιτ: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα που αξίζουν τα παιδιά μου»

Η ίδια η Λέβιτ εξήγησε ότι η απόφαση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Μετά την επιστροφή της στον Λευκό Οίκο, ύστερα από τη γέννηση της κόρης της, διαπίστωσε, όπως ανέφερε, ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ταυτόχρονα στις απαιτήσεις της μητρότητας και μιας από τις πιο απαιτητικές θέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η Καρολάιν Λέβιτ με τον σύζυγό της κατά τη διάρκεια της δεύτερης εγκυμοσύνης της - AP Images

«Η αλήθεια είναι πως από τότε που επέστρεψα στον Λευκό Οίκο, μετά τη γέννηση της κόρης μου, αισθάνομαι πώς δεν μπορώ να είμαι η καλύτερη μαμά που αξίζουν τα δυο μικρά παιδιά μου, αφιερώνοντας παράλληλα τον χρόνο, την ενέργεια και την προσοχή που απαιτεί η θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου – γι’ αυτό πήρα τελικά τη γλυκόπικρη απόφαση να αποχωρήσω από τον Λευκό Οίκο και να ανοίξω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου», είπε.

Η κόρη της, Viviana, γεννήθηκε την 1η Μαΐου. Η Λέβιτ και ο σύζυγός της, Νίκολας Ρίτσιο, έχουν ακόμη έναν γιο, ο οποίος γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2024.

Η Καρολάιν Λέβιτ ανακοίνωσε την παραίτησή της από εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επικαλούμενη οικογενειακούς λόγους - AP Images

Παρά την αποχώρησή της από την κυβέρνηση, η Λέβιτ ξεκαθάρισε ότι δεν αποσύρεται από την πολιτική. Δήλωσε ότι θα παραμείνει ένθερμη υποστηρίκτρια του κινήματος MAGA και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ενώ ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να τη συμβουλεύεται ως εξωτερική συνεργάτιδα.

Καρολάιν Λέβιτ: Η «φωνή» του Τραμπ

Η αποχώρηση της Λέβιτ έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω του ρόλου που απέκτησε στην επικοινωνιακή στρατηγική της δεύτερης προεδρίας Τραμπ.

Η Καρολάιν Λέβιτ υπήρξε ένας από τους πιο πιστούς στρατιώτες του Ντόναλντ Τραμπ - AP Images

Ανέλαβε επίσημα καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου 2025 και γρήγορα έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της κυβέρνησης. Ο Λευκός Οίκος την είχε χαρακτηρίσει από την αρχή βασικό στέλεχος της επικοινωνιακής ομάδας, ενώ κατά τη διάρκεια της θητείας της οι ενημερώσεις προς τους δημοσιογράφους απέκτησαν συχνά έντονα πολιτικό και συγκρουσιακό χαρακτήρα.

Η Λέβιτ είχε προηγουμένως εργαστεί στον Λευκό Οίκο κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με την Ελίζ Στεφάνικ και ανέλαβε εθνική εκπρόσωπος Τύπου της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2024. Το 2022 είχε διεκδικήσει έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων στο Νιου Χάμσαϊρ, αλλά ηττήθηκε από τον Δημοκρατικό Κρις Πάπας.

Η Καρολάιν Λέβιτ είπε πως δεν μπορεί να ισορροπήσει τον ρόλο της ως μητέρα με τον ρόλο του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου - AP Images

Ως εκπρόσωπος Τύπου, έγινε γνωστή για τις συχνές συγκρούσεις της με δημοσιογράφους και για την απόλυτη προσήλωσή της στην πολιτική γραμμή του Τραμπ. Παράλληλα, η ομάδα της προώθησε μια διαφορετική προσέγγιση στην πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο, δίνοντας μεγαλύτερο χώρο σε ανεξάρτητους δημιουργούς, podcasters και συντηρητικά μέσα.

Η στρατηγική αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από οργανώσεις και εκπροσώπους του παραδοσιακού Τύπου, ενώ υποστηρικτές του Τραμπ υποστήριξαν ότι διεύρυνε την πρόσβαση πέρα από τα καθιερωμένα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Η θητεία της συνδέθηκε, μεταξύ άλλων, με τη σφοδρή αντιπαράθεση της κυβέρνησης με το Associated Press σχετικά με την ονομασία «Κόλπος της Αμερικής».

Καρολάιν Λέβιτ: Τα ερωτήματα για την αποχώρηση

Η επίσημη αιτία που δόθηκε για την αποχώρηση είναι η ανάγκη της Λέβιτ να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της. Αυτό είναι το μόνο κίνητρο που έχει δημοσίως επικαλεστεί η ίδια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι κατανοεί τους λόγους παραίτησης της Λέβιτ - AP Images

Η χρονική συγκυρία, ωστόσο, αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις στην Ουάσιγκτον. Η ανακοίνωση ήρθε μετά τις εξελίξεις γύρω από το ταξίδι του Τραμπ στην Τουρκία και την αλλαγή αεροσκάφους κατά την αποχώρησή του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Δημοσιεύματα είχαν αποκαλύψει ότι ο Τραμπ έφυγε από την Τουρκία με παλαιότερο Air Force One, ενώ το νεότερο αεροσκάφος συνέχισε ξεχωριστά προς τη Βρετανία. Αμερικανικές πηγές είχαν αναφέρει ότι η αλλαγή συνδεόταν με λόγους ασφαλείας και πιθανή απειλή από το Ιράν, ενώ ο Τραμπ είχε δώσει διαφορετική δημόσια εξήγηση για την κίνηση.

Η περίοδος της Λέβιτ ως εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου ήταν αρκετά συγκρουσιακή με πολλούς δημοσιογράφους - AP Images

Δεν υπάρχουν, ωστόσο, δημόσια στοιχεία που να συνδέουν την αποχώρηση της Λέβιτ με το συγκεκριμένο περιστατικό. Η αναφορά σε οποιαδήποτε άλλη αιτία πέρα από αυτή που η ίδια και ο Τραμπ έχουν δώσει θα αποτελούσε εικασία.

Καρολάιν Λέβιτ: Το δύσκολο στοίχημα της διαδοχής

Η αντικατάσταση της Λέβιτ θα αποτελέσει ένα από τα επόμενα σημαντικά στοιχήματα για την επικοινωνιακή ομάδα του Λευκού Οίκου. Ο εκπρόσωπος Τύπου βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καθημερινής αντιπαράθεσης με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και πρέπει ταυτόχρονα να γνωρίζει τη γραμμή του προέδρου και να μπορεί να διαχειρίζεται απρόβλεπτες πολιτικές εξελίξεις.

Η Λεβίτ ξεκαθάρισε ότι η παραίτησή της δε σημαίνει ότι αποχωρεί από την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ - AP Images

Η Λέβιτ είχε το επιπλέον πλεονέκτημα της προσωπικής σχέσης και της εμπιστοσύνης του Τραμπ, στοιχεία που τη βοήθησαν να γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα της δεύτερης κυβέρνησής του.

Η αποχώρησή της, επομένως, δε σημαίνει απλώς αλλαγή προσώπου στο briefing room. Σηματοδοτεί την απομάκρυνση μιας από τις πιο πιστές και αναγνωρίσιμες φωνές του Τραμπ, σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση μπαίνει στην τελική ευθεία προς τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.