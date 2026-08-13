Πάρος: Οι κάμερες κατέγραψαν τον πνιγμό του 4χρονου - Τι δείχνει το βίντεο

Τι εξετάζουν οι αρχές

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Πηγή: Φωτογραφία με χρήση ΑΙ

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία στην Πάρο, με το 4χρονο αγόρι που έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar. Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει την πτώση του παιδιού στο νερό, αλλά και όσα ακολούθησαν, με το υλικό να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας.

Πάρος: Γονείς και ιδιοκτήτης κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους το σύνολο του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού. Από τις καταγραφές εξετάζονται η ακριβής χρονική ακολουθία των γεγονότων, οι κινήσεις των παρευρισκόμενων, η θέση των γονέων και οι προσπάθειες που έγιναν για τη διάσωση του παιδιού.

«Τα βίντεο είναι σαφές. Απεικονίζονται όλες οι δραματικές στιγμές από την πτώση του μικρού παιδιού στην πισίνα και κυρίως το τι ακολούθησε. Προκύπτει από τις σχετικές καταγραφές πού μπορεί να βρίσκονταν οι γονείς εκείνη την κρίσιμη χρονική στιγμή, αλλά και τι προσπάθειες έγιναν για τη διάσωση του παιδιού», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Πάρος 4χρονος: Στο μικροσκόπιο τα μέτρα ασφαλείας στο beach bar

Πάρος: Στο μικροσκόπιο ο ναυαγοσώστης

Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα δίνεται στην παρουσία ναυαγοσώστη στην πισίνα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά την κρίσιμη στιγμή δε φαίνεται να υπήρχε ναυαγοσώστης στο σημείο της πισίνας.

Όπως ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο 69χρονος που είχε την ιδιότητα του ναυαγοσώστη βρισκόταν σε άλλο σημείο. Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα που παρουσιάστηκε, έχουν προκύψει ζητήματα σχετικά με την ισχύ της πιστοποίησής του.

Πάρος: Χωρίς ναυαγοσώστη η πισίνα του beach bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος

Τα συγκεκριμένα στοιχεία, ωστόσο, θα πρέπει να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας και δεν προδικάζουν από μόνα τους οποιαδήποτε ευθύνη.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται τα έγγραφα που αφορούν την πισίνα, τις άδειες και τους ελέγχους που φέρεται να πραγματοποιήθηκαν, καθώς και αλλαγές στη δομή της εγκατάστασης.

Πάρος: Το γεφυράκι και η ορατότητα στην πισίνα

Ένα ακόμη στοιχείο που έχει μπει στο μικροσκόπιο αφορά στην κατασκευή της πισίνας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, έχει τοποθετηθεί ένα γεφυράκι, το οποίο φέρεται να περιορίζει την ορατότητα από τη μία πλευρά της πισίνας προς την άλλη.

Πάρος: Ο πατέρας του 4χρονου στο Star – «Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης»

Παράλληλα, δεν έχουν παρουσιαστεί, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, όλα τα έγγραφα που αφορούν αλλαγές και ελέγχους στην εγκατάσταση από το 2023.

Για την επόμενη εβδομάδα αναμένεται αυτοψία από κλιμάκια του ΕΟΤ και της Πολεοδομίας, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες λειτουργίας και η κατάσταση της πισίνας.

Πάρος: Τι συνέβη το απόγευμα της 8ης Αυγούστου

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου 2026, σε beach bar της Πάρου, όπου βρισκόταν η οικογένεια με τα δύο μικρά παιδιά της.

Πάρος: «Ήμουν πάντα πάνω από την πισίνα» - Τι ισχυρίζεται ο ιδιοκτήτης

Το 4χρονο αγόρι έπεσε στην πισίνα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ένας μπάρμαν της επιχείρησης βούτηξε στο νερό για να το ανασύρει. Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, το παιδί δεν κατάφερε να επανέλθει και έχασε τη ζωή του.

Πάρος: Τι δείχνει η νομολογία του Αρείου Πάγου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η νομολογία του Αρείου Πάγου για αντίστοιχο περιστατικό.

Πάρος: «Είχε ξανάρθει πριν έναν μήνα και προσπαθήσαμε να τον διώξουμε»

Στην απόφαση 1146/2017, η οποία αφορούσε θανατηφόρο περιστατικό σε πισίνα το 2009, το δικαστήριο εξέτασε μεταξύ άλλων τις υποχρεώσεις του υπευθύνου της επιχείρησης και του ναυαγοσώστη.

Η απόφαση αναδεικνύει ότι η ύπαρξη ή μη επίβλεψης από τους γονείς δεν εξαφανίζει αυτομάτως τις ιδιαίτερες υποχρεώσεις ασφαλείας που βαρύνουν τον υπεύθυνο της εγκατάστασης και τον ναυαγοσώστη.

Στην υπόθεση εκείνη, ο Άρειος Πάγος επικύρωσε κρίση σύμφωνα με την οποία οι υπεύθυνοι της επιχείρησης είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και να εξασφαλίσουν συνεχή και αποτελεσματική εποπτεία της πισίνας.

Πνιγμός 4χρονου Πάρος: Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα

Μεταξύ άλλων, η απόφαση αναφέρεται στην ανάγκη ο ναυαγοσώστης να έχει πλήρη οπτική επαφή με την πισίνα και να μπορεί να επέμβει έγκαιρα, ενώ εξετάζει και τις υποχρεώσεις του υπευθύνου της επιχείρησης ως προς την οργάνωση και την ασφάλεια του χώρου.

Το συγκεκριμένο δικαστικό προηγούμενο δε σημαίνει ότι προδικάζει την ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου στην υπόθεση της Πάρου. Ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό νομικό σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση των υποχρεώσεων όσων έχουν την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας μιας πισίνας.

Σύμφωνα με το Mega, η νομολογία του Αρείου Πάγου δείχνει ότι σε περιστατικά πνιγμού σε οργανωμένες πισίνες η δικαστική αξιολόγηση δεν περιορίζεται στο αν οι γονείς επέβλεπαν το παιδί, αλλά εξετάζει παράλληλα τις ειδικές υποχρεώσεις των υπευθύνων της εγκατάστασης και του ναυαγοσώστη.

Στην απόφαση του 2017, μάλιστα, κρίθηκε ότι η ευθύνη των υπευθύνων της επιχείρησης συνδεόταν με συγκεκριμένες παραλείψεις στην ασφάλεια και την εποπτεία της πισίνας, ανεξάρτητα από το ζήτημα της παρουσίας ή μη ενηλίκου που επέβλεπε το παιδί.

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