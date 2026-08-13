Υπό έλεγχο η φωτιά στο νησάκι Κάλαμος στη Λευκάδα

Οριοθετήθηκε έγκαιρα χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Πρώτη Δημοσίευση: 13.08.26, 10:28

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο νησάκι Κάλαμος στη Λευκάδα το πρωί της Πέμπτης.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Ο δήμαρχος Λευκάδας δήλωσε ότι η φωτιά δεν προκαλεί ανησυχία και η κατάσταση είναι ελεγχόμενη.
  • Η περιοχή βρίσκεται σε κατηγορία 4 κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
  • Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων συνέβαλε στην περιοριστική δράση κατά της φωτιάς.

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε δασική περιοχή στο νησάκι Κάλαμος της Λευκάδας το πρωί της Πέμπτης. Αμέσως σηκώθηκαν εναέρια μέσα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

 

 

Για την κατάσβεση μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από τον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνέδραμε υδροφόρο όχημα της Πολιτικής Προστασίας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο δήμαρχος Λευκάδας, Ξενοφών Βεργίνης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι η φωτιά δεν προκαλούσε ιδιαίτερη ανησυχία.

Όπως ανέφερε, στην περιοχή έσπευσε άμεσα πυροσβεστικό όχημα του δήμου, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν και εναέρια μέσα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, είχαν κινητοποιηθεί ελικόπτερα και περίπου τέσσερα αεροσκάφη, προκειμένου να περιοριστεί άμεσα η πυρκαγιά.

«Η φωτιά δεν είναι κάτι σημαντικό αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βεργίνης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων θα συμβάλει στην κατάσβεσή της.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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