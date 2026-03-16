Γεμιστά κολοκυθάκια αυγολέμονο

Μία εύκολη συνταγή από τον Γιώργο Ρήγα

Τα γεμιστά είναι ένα μαμαδίστικο φαγητό που μας φέρνει μνήμες από τα παιδικά μας χρόνια. Αν ψάχνεις μία εναλλακτική αλλά το ίδιο νόστιμη συνταγή μία καλή ιδέα είναι αυτή που έδειξε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας. 

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε κολοκυθάκια γεμιστά

Τα γεμιστά…αλλιώς! Μία συνταγή με πρωταγωνίστρια τη γλυκοπατάτα

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα και μας έδειξε πώς να ετοιμάσουμε κολοκυθάκια αυγολέμονο.

Ο Γιώργος Ρήγας φτιάχει γεμιστά κολοκυθάκια αυγολέμονο 

Κολοκυθάκια αυγολέμονο 

Υλικά της Συνταγής 

Για τα κολοκυθάκια

• 10–12 μέτρια κολοκυθάκια
• 400 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος
 • 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
• 1 φλιτζάνι ρύζι καρολίνα
• ½ ματσάκι άνηθο
 • ½ ματσάκι μαϊντανό
• 2–3 κ.σ. ελαιόλαδο
 • Αλάτι
 • Πιπέρι
• 1 κύβο ζωμό

Για το αυγολέμονο

• 2 αυγά
• Χυμός από 1–2 λεμόνια
• 1 κ.σ. κορν φλάουρ
• 1 φλιτζάνι ζωμό από την κατσαρόλα
• Πιπέρι
 

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Ετοιμάζουμε τα κολοκυθάκια 1. Πλένουμε τα κολοκυθάκια και κόβουμε λίγο από τις άκρες. 2. Με ειδικό εργαλείο ή κουταλάκι τα αδειάζουμε προσεκτικά για να γίνουν σαν σωλήνες. 2. Φτιάχνουμε τη γέμιση Σε μπολ βάζουμε: • τον κιμά • το ρύζι • το κρεμμύδι • άνηθο και μαϊντανό • ελαιόλαδο • αλάτι και πιπέρι Ανακατεύουμε πολύ καλά. 3. Γεμίζουμε Γεμίζουμε τα κολοκυθάκια όχι μέχρι πάνω γιατί το ρύζι θα φουσκώσει. 4. Μαγείρεμα 1. Τα βάζουμε προσεκτικά σε κατσαρόλα το ένα δίπλα στο άλλο. 2. Προσθέτουμε νερό μέχρι να τα σκεπάζει σχεδόν. 3. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και αν θέλουμε τον κύβο. 4. Βάζουμε από πάνω ένα πιάτο για να μην ανοίξουν. 5. Σιγοβράζουμε περίπου 35–40 λεπτά.  Αυγολέμονο με κορν φλάουρ 1. Σε μπολ χτυπάμε καλά τα αυγά. 2. Προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού. 3. Διαλύουμε το κορν φλάουρ σε 2 κ.σ. κρύο νερό και το ρίχνουμε μέσα. 4. Παίρνουμε λίγο λίγο ζεστό ζωμό από την κατσαρόλα και τον ρίχνουμε στο μπολ ανακατεύοντας συνεχώς. 5. Ρίχνουμε το αυγολέμονο στην κατσαρόλα και κουνάμε απαλά να πάει παντού. 6. Αφήνουμε σε πολύ χαμηλή φωτιά 1–2 λεπτά μέχρι να δέσει.

