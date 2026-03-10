Τα γεμιστά…αλλιώς! Μία συνταγή με πρωταγωνίστρια τη γλυκοπατάτα

Ένα νόστιμο πιάτο από τον Γιώργο Ρήγα

Αν σας αρέσουν τα γεμιστά και οι γλυκοπατάτες τότε μπορείτε να τα συνδυάσετε και τα δύο σε ένα πιάτο.

Τα γεμιστά…αλλιώς! Μία συνταγή με πρωταγωνίστρια τη γλυκοπατάτα

Mανιτάρια γεμιστά με φέτα και απάκι

Ο Γιώργος Ρήγας μπήκε λοιπόν το πρωί στην κουζίνα της εκπομπής Breakfast@Star  και ετοίμασε λαχταριστές γλυκοπατάτες γεμιστές με κιμά και τυριά ογκρατέν.

Η Ελένη Χατζίδου και ο Γιώργος Ρήγας μαγειρεύουν στο Breakfast@Star 

Η Ελένη Χατζίδου και ο Γιώργος Ρήγας μαγειρεύουν στο Breakfast@Star 

Γλυκοπατάτες γεμιστές με κιμά και τυριά ογκρατέν 

Υλικά της Συνταγής

Για τις γλυκοπατάτες
 • 4 μεγάλες γλυκοπατάτες
• Λίγο ελαιόλαδο
 • Αλάτι


 
Για τον κιμά

• 500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος
 • 1 μικρό ξερό κρεμμύδι
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 1/2 ποτήρι λευκό κρασί
• 200 γρ. ντομάτα
• 1 κ.σ. πελτές
 • 1/2 φλιτζάνι καλαμπόκι 
• Αλάτι, πιπέρι
 • 2 κ.σ. ελαιόλαδο
 
 Για την ογκρατέν στρώση

• 150 γρ. μοτσαρέλα τριμμένη
• 150 γρ. γραβιέρα τριμμένη
• 100 γρ. γκούντα ή ένταμ
• 100 ml κρέμα γάλακτος
• 2 κ.σ. παρμεζάνα
 
Για το τέλος

• 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα 
 
 Εκτέλεση  Ψήσιμο γλυκοπατάτας • Πλένεις καλά τις γλυκοπατάτες. • Τις τρυπάς με πιρούνι. • Τις αλείφεις ελαφρά με ελαιόλαδο και λίγο αλάτι. • Ψήνεις στους 190°C για 50–60 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν τελείως. Θέλουμε να λιώνουν μέσα.  Ετοιμάζεις τον κιμά • Σε τηγάνι βάζεις ελαιόλαδο. • Σοτάρεις το ξερό κρεμμύδι 2-3 λεπτά. • Προσθέτεις το σκόρδο. • Ρίχνεις τον κιμά και τον σπας καλά να γίνει σπυρωτός. • Σβήνεις με το κρασί. • Προσθέτεις ντομάτα, πελτέ, αλάτι, πιπέρι. • Σιγομαγειρεύεις 15 λεπτά μέχρι να μελώσει.  Στο τέλος ρίχνεις το καλαμπόκι και μαγειρεύεις άλλα 2-3 λεπτά.  Ετοιμάζεις τις «βαρκούλες» • Βγάζεις τις γλυκοπατάτες από τον φούρνο. • Τις κόβεις στη μέση. • Με κουτάλι αφαιρείς λίγη από τη σάρκα (όχι όλη). • Τη λιώνεις και την ανακατεύεις μέσα στον κιμά. Αυτό δίνει σώμα και γλύκα στη γέμιση.  Γέμισμα • Γεμίζεις τις γλυκοπατάτες με τον κιμά. • Ρίχνεις από πάνω λίγη κρέμα γάλακτος. • Καλύπτεις με μπόλικα ανακατεμένα τυριά. • Τελειώνεις με παρμεζάνα για κρούστα.   Ογκρατέν • Ψήνεις στους 200°C για 15–20 λεπτά μέχρι να λιώσουν τα τυριά. • Αν θέλεις πιο τραγανή επιφάνεια, βάλε 2-3 λεπτά στο γκριλ.  Τελείωμα Μόλις τα βγάλεις από τον φούρνο, ρίχνεις από πάνω ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι.

