Τα γεμιστά…αλλιώς! Μία συνταγή με πρωταγωνίστρια τη γλυκοπατάτα

Αν σας αρέσουν τα γεμιστά και οι γλυκοπατάτες τότε μπορείτε να τα συνδυάσετε και τα δύο σε ένα πιάτο.

Ο Γιώργος Ρήγας μπήκε λοιπόν το πρωί στην κουζίνα της εκπομπής Breakfast@Star και ετοίμασε λαχταριστές γλυκοπατάτες γεμιστές με κιμά και τυριά ογκρατέν.

Η Ελένη Χατζίδου και ο Γιώργος Ρήγας μαγειρεύουν στο Breakfast@Star

Γλυκοπατάτες γεμιστές με κιμά και τυριά ογκρατέν

Υλικά της Συνταγής

Για τις γλυκοπατάτες

• 4 μεγάλες γλυκοπατάτες

• Λίγο ελαιόλαδο

• Αλάτι





Για τον κιμά

• 500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος

• 1 μικρό ξερό κρεμμύδι

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 1/2 ποτήρι λευκό κρασί

• 200 γρ. ντομάτα

• 1 κ.σ. πελτές

• 1/2 φλιτζάνι καλαμπόκι

• Αλάτι, πιπέρι

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο



Για την ογκρατέν στρώση

• 150 γρ. μοτσαρέλα τριμμένη

• 150 γρ. γραβιέρα τριμμένη

• 100 γρ. γκούντα ή ένταμ

• 100 ml κρέμα γάλακτος

• 2 κ.σ. παρμεζάνα



Για το τέλος

• 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα



Εκτέλεση Ψήσιμο γλυκοπατάτας • Πλένεις καλά τις γλυκοπατάτες. • Τις τρυπάς με πιρούνι. • Τις αλείφεις ελαφρά με ελαιόλαδο και λίγο αλάτι. • Ψήνεις στους 190°C για 50–60 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν τελείως. Θέλουμε να λιώνουν μέσα. Ετοιμάζεις τον κιμά • Σε τηγάνι βάζεις ελαιόλαδο. • Σοτάρεις το ξερό κρεμμύδι 2-3 λεπτά. • Προσθέτεις το σκόρδο. • Ρίχνεις τον κιμά και τον σπας καλά να γίνει σπυρωτός. • Σβήνεις με το κρασί. • Προσθέτεις ντομάτα, πελτέ, αλάτι, πιπέρι. • Σιγομαγειρεύεις 15 λεπτά μέχρι να μελώσει. Στο τέλος ρίχνεις το καλαμπόκι και μαγειρεύεις άλλα 2-3 λεπτά. Ετοιμάζεις τις «βαρκούλες» • Βγάζεις τις γλυκοπατάτες από τον φούρνο. • Τις κόβεις στη μέση. • Με κουτάλι αφαιρείς λίγη από τη σάρκα (όχι όλη). • Τη λιώνεις και την ανακατεύεις μέσα στον κιμά. Αυτό δίνει σώμα και γλύκα στη γέμιση. Γέμισμα • Γεμίζεις τις γλυκοπατάτες με τον κιμά. • Ρίχνεις από πάνω λίγη κρέμα γάλακτος. • Καλύπτεις με μπόλικα ανακατεμένα τυριά. • Τελειώνεις με παρμεζάνα για κρούστα. Ογκρατέν • Ψήνεις στους 200°C για 15–20 λεπτά μέχρι να λιώσουν τα τυριά. • Αν θέλεις πιο τραγανή επιφάνεια, βάλε 2-3 λεπτά στο γκριλ. Τελείωμα Μόλις τα βγάλεις από τον φούρνο, ρίχνεις από πάνω ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι.

